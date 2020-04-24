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АНАЛИТИКА

Дело на 120 млрд. За что Рада решила «досмотреть» Верланова и Нефедова

18:12 24.04.2020 |

Политика

 Алекса ШВЕЦ / Деловая столица

Верховная Рада решила разобраться, действительно ли на таможне и в налоговой допускают бюджетные потери до 120 млрд грн в год.

Сегодня народные депутаты 324 голосами поддержали проект постановления о создании Временной следственной комиссии (ВСК) "по расследованию возможных коррупционных действий должностных лиц государственной власти, в том числе, Государственной фискальной службы Украины, Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины, которые привели к недополучению доходов Государственного бюджета Украины в особо крупных размерах в период с сентября 2019 г. по настоящее время".

За этим громоздким названием "скрываются"13 депутатов, представляющих все фракции парламента, под руководством Ивана Крулько из "Батькивщины". Они за шесть месяцев должны будут проверить, есть ли коррупция в указанных органах, и оценить убытки, если наличие схем с уходом от налогообложения подтвердится. При этом комиссия может истребовать всю необходимую информацию и документы у проверяемых госорганов и общаться с их работниками.

Учредительное заседание комиссии уже состоялось. Крулько пообещал выдать результат в положенный срок. Однако здесь стоит подчеркнуть, что в Верховной Раде регулярно создаются следственные комиссии, а вот результаты их работы часто остаются на бумаге и реально не влияют на раскрытие возможных преступлений - будь-то уголовные или экономические статьи. Впрочем, на этот раз депутаты будут действовать уже в рамках нового закона о ВСК, который дает им больше полномочий. По словам лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая выступила на первом заседании ВСК, можно будет создавать специальные следственные группы, а за невыдачу документов и непредставление свидетельств комиссии по указанному вопросу предусмотрена уголовная ответственность.

Парламент решил провести расследование по заявлениям бывшего министра финансов Украины Игоря Уманского.

Блиц Уманского

Уманский пробыл на должности министра финансов меньше месяца - с 4 до 30 марта. С разных сторон, официально и неофициально, всплывали разные причины его отставки. Приближенные к премьеру Денису Шмыгалю источники, заявляли в СМИ, что Уманский якобы не сработался с главой правительства и настаивал на назначении на различные должности в Минфине креатур, которые, по слухам, лоббировались в интересах Игоря Коломойского или Арсена Авакова. Кроме того, имя Коломойского не раз всплывало в комментариях экспертов, которым не нравился Уманский в должности министра финансов.

Кадровая война

Сам экс-глава ключевого ведомства назвал причиной отставки (наряду с якобы урезанными "хотелками" правительства после создания Стабфонда) попытку сломать схемы ухода от уплаты налогов на таможне и в налоговой. При этом Уманский подтвердил, что не достиг взаимопонимания с премьером.

"У нас неоднократно были разговоры на эту тему. Я прихожу к нему [Шмыгалю, - ред.], показываю: "Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот - информация по каждому месяцу, и это только "скрутки" с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет". Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали - с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов - это только по НДС!" - рассказал Уманский в интервью Lb.ua.

По словам экс-министра, на основании этих данных он дважды просил уволить главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, однако Кабмин отказывал, а сам Шмыгаль якобы хотел дать им больше времени (впрочем, сегодня, 24 апреля в СМИ появилась информация, что бывший социалист, экс-глава МВС и Минэкономики Василий Цушко может заменить Нефедова). Уманский называл главу таможни идеалистом, рисующим "картинку светлого будущего", пока "контрабас как шел, так и идет".

Цена вопроса

Важно, что указанные 5 млрд грн, которые якобы куда-то деваются на таможне каждый месяц, лишь одна схема. Уманский в Facebook уточнял, что оценивает также "уход" от налогообложения по прибыли в 2-3 млрд грн" (в месяц) и указал на "игры" с налоговым долгом ("его "надувание", оспаривание, списание"), а это "еще около 2-3 млрд в месяц". В целом, по мнению Уманского, речь идет о средним месячном объеме потерь госбюджета в 10 млрд грн. Поэтому в пояснительной записке к постановлению о создании ВСК так и говорится: "По обнародованной информации, коррупционные оборудки, которые сегодня совершаются должностными лицами налоговой и таможенной службы, лишают Государственный бюджет Украины доходов в 120 млрд грн за год".

Однако, невзирая на создание ВСК, нельзя сказать, что весь парламент, в том числе провластные депутаты, настроены против налоговиков и таможенников. Так, глава Комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев считает, что Налоговая служба Украины показывает впечатляющие результаты работы, но это не нравится отдельным дельцам из-за ликвидации коррупционных схем. "У нас в 8 раз по сравнению с прошлым годом увеличились отчисления по спирту, 131% по сравнению с мартом 2019-го составили поступления от акциза на алкоголь", - отметил нардеп. При этом Гетманцев считает кадровой ошибкой мартовское назначение Игоря Уманского на должность министра финансов.

Схема "скрутки" в процессе:

- импортер завозит в страну товар, пользующийся спросом, и платит на таможне 20% НДС от его стоимости;

- получает по закону право на выписку в пользу контрагентов налоговых накладных на сумму уплаченного НДС;

- продает за наличные средства на внутреннем рынке (без налоговой выписки),

- получает деньги на сумму проданного товара (но официально у него товар еще есть);

- находит компанию - потенциального контрагента, которая имеет долг по НДС и нуждается в налоговом кредите, чтобы его перекрыть; договаривается с ней;

- получает деньги от контрагента за тот товар, который уже давно продал (сделка фиктивная);

- контрагент получает право сформировать налоговый кредит на сумму в 20% от стоимости фиктивно купленного у импортера товара, уменьшив/погасив свои обязательства перед бюджетом; для этого импортер официально регистрирует на контрагента налоговые накладные;

- контрагент уже по безналу и официально перечисляет импортеру деньги за фиктивно приобретенный товар;

- импортер передает контрагенту наличные;

- сумму налогового кредита, которая не пошла в казну, сдельщики делят между собой;

В схеме есть один нюанс: сговорившиеся компании обычно совершают разные виды деятельности, а налоговый кредит фирма может получить, только если она использует купленный товар в своих хозяйственных операциях. Последние штрихи схемы выглядят так:

- фирмы-прокладки "переводят" товары из одного вида в другой (отсюда и название - "скрутки"), они фиктивно покупают у импортера один товар, а его контрагенту продают другой.

Доказать фиктивные сделки можно, сопоставив коды товаров в налоговых накладных на входе и выходе из схемы. Но это сложно, и налоговая может "не заметить".
 

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