Без дорог, субсидий и помощи ветеранам. Как планируют изменить расходы госбюджета-2020

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Без дорог, субсидий и помощи ветеранам. Как планируют изменить расходы госбюджета-2020

07:48 13.04.2020 |

Экономика

 Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Сокращения финансирования в подобных масштабах системе госуправления Украины переживать еще не доводилось. Целые министерства разом потеряют былое влияние.

"ДС" проанализировала, как изменились цифры распределения расходов государственного бюджета Украины на 2020 г., которые содержатся в приложении №3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Напомним, что предыдущая версия распределения расходов была представлена 29 марта, но она не прошла голосование в Верховной Раде.

На понедельник, 13 апреля, назначено новое голосование, и к нему подготовлена, соответственно, новая версия распределения расходов. Мы сравнили эти две версии и убедились: затянуть пояса придется очень многим.

Как не обидеть чиновника

Так, Аппарату Верховной Рады в случае принятия законопроекта урежут финансирование несильно - на 48,3 млн грн. Примерно на тот же порядок сократят расходы Аппарата Государственного управления делами - на 38,4 млн грн, с 2,435 млрд до 2,397 млрд грн. По этой статье, в частности, полностью свернуто финансирование реконструкции Международного детского центра "Артек".

Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета Министров Украины получит на 1 млрд 336 млн грн меньше, чем планировалось еще 29 марта: 2,271 млрд вместо 3,608 млрд. В частности, совсем оказались от расходов на мероприятия по поддержке развития лидерства в Украине (13,5 млн грн), на 12 млн грн сократили расходы на обеспечение функционирования офиса по привлечению и поддержке инвестиций. Инвесторов в этом году ждать, действительно, вряд ли стоит...

Расходы на Госстат сокращены наполовину: с 2,542 млрд до 1,292 млрд грн. Причем, в основном, за счет статьи "Статистические наблюдения", расходы по которой сократились больше чем на 1,249 млрд до 101 млн грн. В меньшей степени сокращены расходы на "Руководство и управление в сфере статистики" - всего лишь на сумму чуть большую 375 тыс., до 1 млрд 182 млн грн. То есть исследования сокращаем, но чиновников не обижаем.

Расходы на Верховный Суд урезали на 110 млн грн: с 2,383 млрд до 2,273 млрд грн. Зато почти не обидели Конституционный суд Украины, забрав у него всего 2,48 млн грн - несущественно на фоне оставшихся 314 млн грн. Бюджет Высшего антикоррупционного суда урезали на четверть в сравнении с прошлой версией законопроекта: на 82,2 млн грн. Офис Генерального прокурора потеряет 104,9 млн грн - совсем немного, ведь в его распоряжении останется 7,565 млрд грн бюджетных средств.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины потеряло не так уж много из выделявшихся ему ранее средств: 882 млн грн. Бюджет ключевого экономического ведомства сократится с 18,020 млрд грн до 17,138 млрд.

Совершенно убрали расходы на статьи "Исследования, прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственным заказам, подготовка научных кадров и финансовая поддержка развития научной инфраструктуры в сфере экономического развития" (было 18 млн грн), "Формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов" (было 240 млн); "Создание и функционирование Фонда национального богатства" (было 250 млн), "Функционирование торговых представительств за рубежом" (было 25,6 млн грн).

На 700 тыс. грн сократились расходы на повышение квалификации специалистов агропромышленного комплекса, в три раза (до 15 млн грн с 45 млн грн) - по статье "Функционирование института по поддержке и продвижению экспорта", на 7 млн грн - по статье "Обеспечение двустороннего сотрудничества Украины с иностранными государствами и международными организациями, информационное и организационное обеспечение участия Украины в международных форумах, конференциях, выставках".

То есть, убрали статьи расходов, которые могли принести Украине прибыль в бюджет в краткосрочной и среднесрочной перспективах. При этом мы опять видим совсем незначительное сокращение расходов по статье "Руководство и управление в сфере развития экономики, торговли и сельского хозяйства" - примерно на 9,4 млн грн до 628 млн грн.

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра недополучит 218,6 млн грн: 1,699 млрд вместо 1,918 млрд грн. Вообще, странно урезать финансирование этому ведомству сразу после решения открыть рынок земли. А здесь мы видим сокращение расходов на такие существенные статьи как "Проведение земельной реформы" (на 25 млн грн до суммы чуть менее 51 млн грн) и почти вдвое на "Проведение инвентаризации земель и обновления картографической основы Государственного земельного кадастра" (на 192,7 млн грн до 237, 8 млн грн). При этом на "Руководство и управление в сфере геодезии, картографии и кадастра" расходы сократились на жалкие 662 тыс. грн.

Силовики и социалка не сильно похудеют

Министерству внутренних дел добавили 195 млн грн по сравнению с действующим бюджетом. Если было 92,966 млрд, то станет 93,161 млрд. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям потеряет 788 тыс. грн финансирования. Ее бюджет сократится с 15,375 млрд до 15,374 млрд грн. Зато на Администрацию Государственной пограничной службы Украины планируют потратить 12,968 млрд гривен. Из них 10,5 млрд грн предполагается потратить на "Обеспечение выполнения задач и функций Государственной пограничной службы Украины".

Финансирование Министерства по делам ветеранов сократилось на 68,4%, или на 816,4 млн грн. Вместо 1,193 млрд бюджет ведомства составит всего 376 млн грн.

Министерство образования и науки Украины недополучит некоторую часть финансирования - 1,877 млрд. Его бюджет вместо планировавшихся 44,642 млрд составит 42,764 млрд грн.

Зато Министерству охраны здоровья добавили сразу 16,336 млрд грн, увеличив его бюджет с 98,183 млрд до 114,550 млрд грн. Появилась новая статья "Развитие системы экстренной медицинской помощи", на которую выделено 922,6 млн грн. При этом увеличены расходы по статье "Аппарат Министерства здравоохранения Украины" (на 640 млн грн, было 25,8 млрд грн). Уменьшилась статья "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере здравоохранения, подготовка научных и научно-педагогических кадров учреждениями последипломного образования" (на 19 млн грн, было почти 429 млн грн).

Национальная служба здоровья Украины получила дополнительно 15,7 млрд грн. Ее бюджет вырос с 72,289 млрд грн до 88,016 млрд.

Министерство социальной политики Украины получит дополнительно 19,504 млрд грн. Бюджет вырастет с 293,402 млрд до 312,907 млрд грн. Но при этом произойдет сокращение по статье "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме" (на 8,24 млрд грн до 39,3 млрд грн, было предусмотрено 47,6 млрд грн).

Пенсионному фонду Украины предложено добавить 29,7 млрд грн: вместо 172,576 млрд выдать 202,280 млрд. Зато Фонд социальной защиты инвалидов лишится 359,9 млн грн.

Принятие нового закона о бюджете станет черным днем для Министерства развития общин и территорий Украины. Его финансирование сократится на 1,848 млрд грн: вместо 4,544 млрд ведомство получит 2,695 млрд. По сути, такое уменьшение финансирования поставит под вопрос успешность реформы децентрализации.

Полностью исключена статья "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на поддержку развития объединенных территориальных общин" (было 2,1 млрд грн). Статья "Государственный фонд регионального развития" сокращена с 7,5 млрд грн до 4,9 млрд грн (на 2,6 млрд грн). Урезана на 300 млн грн статья "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий". Из бюджета исключено финансирование статьи "Предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья" (было 100 млн грн).

Другие потери

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины лишится незначительных 88 млн грн. Его бюджет составит 17,505 млрд вместо планировавшихся 17,6 млрд грн.

Министерство цифровой трансформации почти не обидели: отняли 5,9 млн грн, зато осталось более 147 млн.

А вот Министерство инфраструктуры потеряет значительно больше: его бюджет урежут на 971 млн грн. То есть из планировавшихся ранее 5,564 млрд грн останется всего 4,593 млрд.

Бюджет Государственного агентства автомобильных дорог Украины уменьшится на 81 млн грн. Останется всего 49,652 млн гривен - почти все, что было.

Министерство финансов лишится 1,016 млрд грн. Из предполагавшихся 24,046 млрд останутся 23,030 млрд грн. В два раза сократятся расходы на Бюро финансовых расследований (на 638,8 млн грн), расходы на Государственную пограничную службу сократятся на 460 млн грн, на Государственную налоговую службу - на 386 млн грн. Зато почти вдвое увеличатся расходы на Государственную фискальную службу (на 454,6 млн грн).

Наконец, Министерству культуры и информационной политики финансирование сократят почти в два раза - на 7,248 млрд грн, с 15,411 млрд до 8,162 млрд гривен.

Такой вот "бюджет кризисного года" предложат депутатам в понедельник. Посмотрим, будет ли его рассмотрение столь же болезненным для депутатов, каким было открытие рынка земли.
 

ПО РУБРИКАМ

11:29 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.04.20

11:25 Остаток средств на корсчетах банков 14.04.20

11:24 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 14.04.2020

09:01 Доллар 14 апреля снижается к евро на статистике из Китая

08:51 Золото 14 апреля подорожало до максимума с 2012 года

08:36 Биржи АТР растут 14 апреля на статистике из Китая

08:30 Citi порекомендовал инвесторам покупать украинские бонды

08:04 Индексы США 13 апреля демонстрировали смешанную динамику перед началом сезона отчетностей

13.04 Спроса на доллар на межбанке со стороны нерезидентов 13 апреля не наблюдалось в связи с нерабочим днем

13.04 Государственный Укрэксимбанк планирует одолжить у НБУ 20 млрд грн

13.04 Доллар 13 апреля торгуется разнонаправленно к иене и евро на фоне рисков по коронавирусу

13.04 Депозитные ставки для физлиц 13.04.20

13.04 Visa увеличила лимит для бесконтактных транзакций без PIN-кода до 1,5 тыс. грн

13.04 Bitfinex провела крупнейшую транзакцию в истории биткоина

13.04 Справочный курс гривны 13 апреля вырос на 14.77 коп до уровня 27,0596 грн/$1

• дальше…

08:51 Золото 14 апреля подорожало до максимума с 2012 года

08:39 Нефть 14 апреля дорожает на 1% на прогнозе о сокращении в США сланцевой добычи

08:29 «Укравтодор» привлек к технадзору за дорожными работами некие международные компании

08:15 Ночные заморозки нанесли серьезный ущерб косточковым - эксперты

13.04 В рознице 13 апреля цены на топливо снижались, а в мелком опте росли

13.04 Рада приняла закон о едином счете для уплаты налогов без скандальной поправки Дубинского

13.04 Подписание закона о рынке земли разблокировано

13.04 Рада открыла украинцам доступ к геокадастрам

13.04 ЕС и Всемирный банк отмечают прогресс Украины в сфере управления государственными финансами

13.04 Украина протестирует использование электронной подписи для международных договоров

• дальше…

09:54 Китай восстанавливает экспорт после обвала из-за коронавируса

08:33 В Нидерландах фермеры косят тюльпанные поля, чтобы избежать скопления людей

08:26 Франция продлила ограничительные меры до 11 мая

13.04 Победили только печенегов. Россия подписала капитуляцию в нефтяной войне

13.04 Иностранные инвестиции в Россию практически прекратились

13.04 Лукашенко заявил, что белорусы умирают не от коронавируса

13.04 Китай ограничивает научные публикации о короновирусе

13.04 Коронавирус: в Британии и США вводят цифровое отслеживание контактов

13.04 Испания снимает часть ограничений: промышленные предприятия возобновляют работу

13.04 Европарламент намерен расширить регулирование криптовалютной индустрии

13.04 США могут начать снимать введенные из-за эпидемии ограничения уже в мае

13.04 ОПЕК+ договорилась о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти. Мексика получила особые условия

10.04 МИД России пригрозил США последствиям за операцию против наркотрафика из Венесуэлы

10.04 Почему в Германии относительно мало смертей от коронавируса

10.04 У разведок стран ЕС появился новый формат сотрудничества - ICE

• дальше…

08:12 Ляшко снова запретил работу рынков в период карантина

13.04 Шмыгаль: В мае Украина должна идти на работу

10.04 Падение, карантинные скидки и перспективы: Что происходит на рынке недвижимости Киева

10.04 Аваков считает возможным постепенное ослабление карантина в Украине во второй половине мая

08.04 В Украине впервые состоится онлайн-суд через Zoom

07.04 «Киевтеплоэнерго» начало собирать с жителей столицы деньги на ремонт счетчиков

07.04 Минцифры запускает мобильное приложение для контроля за самоизоляцией: как оно будет работать

07.04 В Украине во время карантина закрылась почти треть предприятий

06.04 Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в марте 2020 года составила 28866 грн/кв.м

03.04 В Украине готовятся к запуску электронного реестра листков нетрудоспособности

03.04 Запрет на пребывания в общественных местах без маски и на перемещение группой более 2 лиц будет действовать с 6 апреля - Шмыгаль

03.04 Украинцы рассказали, есть ли у них сбережения на период карантина

03.04 В марте средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 21591 грн

03.04 Черновицкую область полностью закрывают на карантин: движение частного транспорта ограничат

03.04 Украинцы больше боятся экономических последствий карантина, чем эпидемии

• дальше…

09:18 Призрак перевыборов: Чем завершатся торги Зеленского с Коломойским

13.04 Возрождение монобольшинства. Чем Зеленский рассчитается с Коломойским за госбюджет

13.04 Принуждение к диалогу с террористами: Почему Москва срывает Пасхальный обмен пленными

13.04 Отменить карантин или местные выборы: Что будет делать власть в случае осенней волны коронавируса

13.04 Война и пандемия. Как ВСУ выдавливают обстрелами из Счастья и Марьинки

13.04 Зачем россиянам Татьяна Черновол?

13.04 Заразная паспортизация. Как в ОРДЛО запустили коронавирус из России

10.04 Коронавирус и чистки: Кого накажут, а кого наградят после карантина

10.04 Посол ЕС: «Антиколомойский закон» - лакмусовая бумажка для Украины

10.04 Назад в совок? Зачем Таран отменил приказ о переходе командования ВСУ на стандарты НАТО

09.04 Курт Волкер: Если Украина продолжит страдать от предвзятого правосудия и защиты отдельных олигархов, она не раскроет свой потенциал

09.04 «Антиколомойский» закон. Комитет работает над таблицей, она готова на 67%

09.04 Афера, «крючок» для Зеленского или месть: Кто «заказал» Ермака

08.04 Производство о незаконности назначения судей Верховного суда является попыткой установить контроль над судом - адвокаты Порошенко

08.04 Ультиматум Полякова: Что Зеленскому делать с «антиколомойским» законом

• дальше…

09:54 Cadillac не планирует электрифицировать младшие седаны

09:34 Chainalysis: доходы криптомошенников упали на треть из-за коронавируса

13.04 Средняя стоимость новой личности составляет $2048

13.04 Volkswagen рассказал о недостатках электрического транспорта

13.04 Ferrari заработала 86 тысяч евро на каждом автомобиле

13.04 Коронавирус: в Британии и США вводят цифровое отслеживание контактов

13.04 Электрическая «семёрка» BMW станет мощнее бензиновой

13.04 Samsung переходит от технологии LCD к QD-OLED

13.04 Защищают ли от коронавируса одноразовые перчатки?

10.04 Компания Jacob & Co. представила модель Bugatti Chiron Tourbillon

10.04 Lexus обновил купе LC

10.04 World Car of the Year-2020: победителем стал кроссовер Kia Telluride

10.04 Windows 10X в этом году не выйдет

09.04 Google запретила сотрудникам использовать Zoom

09.04 Fiat представил компактный пикап Strada нового поколения

• дальше…

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно