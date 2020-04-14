Без дорог, субсидий и помощи ветеранам. Как планируют изменить расходы госбюджета-2020

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Сокращения финансирования в подобных масштабах системе госуправления Украины переживать еще не доводилось. Целые министерства разом потеряют былое влияние.

"ДС" проанализировала, как изменились цифры распределения расходов государственного бюджета Украины на 2020 г., которые содержатся в приложении №3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Напомним, что предыдущая версия распределения расходов была представлена 29 марта, но она не прошла голосование в Верховной Раде.

На понедельник, 13 апреля, назначено новое голосование, и к нему подготовлена, соответственно, новая версия распределения расходов. Мы сравнили эти две версии и убедились: затянуть пояса придется очень многим.

Как не обидеть чиновника

Так, Аппарату Верховной Рады в случае принятия законопроекта урежут финансирование несильно - на 48,3 млн грн. Примерно на тот же порядок сократят расходы Аппарата Государственного управления делами - на 38,4 млн грн, с 2,435 млрд до 2,397 млрд грн. По этой статье, в частности, полностью свернуто финансирование реконструкции Международного детского центра "Артек".

Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета Министров Украины получит на 1 млрд 336 млн грн меньше, чем планировалось еще 29 марта: 2,271 млрд вместо 3,608 млрд. В частности, совсем оказались от расходов на мероприятия по поддержке развития лидерства в Украине (13,5 млн грн), на 12 млн грн сократили расходы на обеспечение функционирования офиса по привлечению и поддержке инвестиций. Инвесторов в этом году ждать, действительно, вряд ли стоит...

Расходы на Госстат сокращены наполовину: с 2,542 млрд до 1,292 млрд грн. Причем, в основном, за счет статьи "Статистические наблюдения", расходы по которой сократились больше чем на 1,249 млрд до 101 млн грн. В меньшей степени сокращены расходы на "Руководство и управление в сфере статистики" - всего лишь на сумму чуть большую 375 тыс., до 1 млрд 182 млн грн. То есть исследования сокращаем, но чиновников не обижаем.

Расходы на Верховный Суд урезали на 110 млн грн: с 2,383 млрд до 2,273 млрд грн. Зато почти не обидели Конституционный суд Украины, забрав у него всего 2,48 млн грн - несущественно на фоне оставшихся 314 млн грн. Бюджет Высшего антикоррупционного суда урезали на четверть в сравнении с прошлой версией законопроекта: на 82,2 млн грн. Офис Генерального прокурора потеряет 104,9 млн грн - совсем немного, ведь в его распоряжении останется 7,565 млрд грн бюджетных средств.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины потеряло не так уж много из выделявшихся ему ранее средств: 882 млн грн. Бюджет ключевого экономического ведомства сократится с 18,020 млрд грн до 17,138 млрд.

Совершенно убрали расходы на статьи "Исследования, прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственным заказам, подготовка научных кадров и финансовая поддержка развития научной инфраструктуры в сфере экономического развития" (было 18 млн грн), "Формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов" (было 240 млн); "Создание и функционирование Фонда национального богатства" (было 250 млн), "Функционирование торговых представительств за рубежом" (было 25,6 млн грн).

На 700 тыс. грн сократились расходы на повышение квалификации специалистов агропромышленного комплекса, в три раза (до 15 млн грн с 45 млн грн) - по статье "Функционирование института по поддержке и продвижению экспорта", на 7 млн грн - по статье "Обеспечение двустороннего сотрудничества Украины с иностранными государствами и международными организациями, информационное и организационное обеспечение участия Украины в международных форумах, конференциях, выставках".

То есть, убрали статьи расходов, которые могли принести Украине прибыль в бюджет в краткосрочной и среднесрочной перспективах. При этом мы опять видим совсем незначительное сокращение расходов по статье "Руководство и управление в сфере развития экономики, торговли и сельского хозяйства" - примерно на 9,4 млн грн до 628 млн грн.

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра недополучит 218,6 млн грн: 1,699 млрд вместо 1,918 млрд грн. Вообще, странно урезать финансирование этому ведомству сразу после решения открыть рынок земли. А здесь мы видим сокращение расходов на такие существенные статьи как "Проведение земельной реформы" (на 25 млн грн до суммы чуть менее 51 млн грн) и почти вдвое на "Проведение инвентаризации земель и обновления картографической основы Государственного земельного кадастра" (на 192,7 млн грн до 237, 8 млн грн). При этом на "Руководство и управление в сфере геодезии, картографии и кадастра" расходы сократились на жалкие 662 тыс. грн.

Силовики и социалка не сильно похудеют

Министерству внутренних дел добавили 195 млн грн по сравнению с действующим бюджетом. Если было 92,966 млрд, то станет 93,161 млрд. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям потеряет 788 тыс. грн финансирования. Ее бюджет сократится с 15,375 млрд до 15,374 млрд грн. Зато на Администрацию Государственной пограничной службы Украины планируют потратить 12,968 млрд гривен. Из них 10,5 млрд грн предполагается потратить на "Обеспечение выполнения задач и функций Государственной пограничной службы Украины".

Финансирование Министерства по делам ветеранов сократилось на 68,4%, или на 816,4 млн грн. Вместо 1,193 млрд бюджет ведомства составит всего 376 млн грн.

Министерство образования и науки Украины недополучит некоторую часть финансирования - 1,877 млрд. Его бюджет вместо планировавшихся 44,642 млрд составит 42,764 млрд грн.

Зато Министерству охраны здоровья добавили сразу 16,336 млрд грн, увеличив его бюджет с 98,183 млрд до 114,550 млрд грн. Появилась новая статья "Развитие системы экстренной медицинской помощи", на которую выделено 922,6 млн грн. При этом увеличены расходы по статье "Аппарат Министерства здравоохранения Украины" (на 640 млн грн, было 25,8 млрд грн). Уменьшилась статья "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере здравоохранения, подготовка научных и научно-педагогических кадров учреждениями последипломного образования" (на 19 млн грн, было почти 429 млн грн).

Национальная служба здоровья Украины получила дополнительно 15,7 млрд грн. Ее бюджет вырос с 72,289 млрд грн до 88,016 млрд.

Министерство социальной политики Украины получит дополнительно 19,504 млрд грн. Бюджет вырастет с 293,402 млрд до 312,907 млрд грн. Но при этом произойдет сокращение по статье "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме" (на 8,24 млрд грн до 39,3 млрд грн, было предусмотрено 47,6 млрд грн).

Пенсионному фонду Украины предложено добавить 29,7 млрд грн: вместо 172,576 млрд выдать 202,280 млрд. Зато Фонд социальной защиты инвалидов лишится 359,9 млн грн.

Принятие нового закона о бюджете станет черным днем для Министерства развития общин и территорий Украины. Его финансирование сократится на 1,848 млрд грн: вместо 4,544 млрд ведомство получит 2,695 млрд. По сути, такое уменьшение финансирования поставит под вопрос успешность реформы децентрализации.

Полностью исключена статья "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на поддержку развития объединенных территориальных общин" (было 2,1 млрд грн). Статья "Государственный фонд регионального развития" сокращена с 7,5 млрд грн до 4,9 млрд грн (на 2,6 млрд грн). Урезана на 300 млн грн статья "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий". Из бюджета исключено финансирование статьи "Предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья" (было 100 млн грн).

Другие потери

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины лишится незначительных 88 млн грн. Его бюджет составит 17,505 млрд вместо планировавшихся 17,6 млрд грн.

Министерство цифровой трансформации почти не обидели: отняли 5,9 млн грн, зато осталось более 147 млн.

А вот Министерство инфраструктуры потеряет значительно больше: его бюджет урежут на 971 млн грн. То есть из планировавшихся ранее 5,564 млрд грн останется всего 4,593 млрд.

Бюджет Государственного агентства автомобильных дорог Украины уменьшится на 81 млн грн. Останется всего 49,652 млн гривен - почти все, что было.

Министерство финансов лишится 1,016 млрд грн. Из предполагавшихся 24,046 млрд останутся 23,030 млрд грн. В два раза сократятся расходы на Бюро финансовых расследований (на 638,8 млн грн), расходы на Государственную пограничную службу сократятся на 460 млн грн, на Государственную налоговую службу - на 386 млн грн. Зато почти вдвое увеличатся расходы на Государственную фискальную службу (на 454,6 млн грн).

Наконец, Министерству культуры и информационной политики финансирование сократят почти в два раза - на 7,248 млрд грн, с 15,411 млрд до 8,162 млрд гривен.

Такой вот "бюджет кризисного года" предложат депутатам в понедельник. Посмотрим, будет ли его рассмотрение столь же болезненным для депутатов, каким было открытие рынка земли.