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Минфин не будет возобновлять аукционы по продаже ОВГЗ до конца месяца, – Марченко
Министерство финансов не видит необходимости в привлечении средств для финансирования государственного бюджета на внутреннем рынке до конца апреля.
Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил на брифинге.
"Что касается внутренних заимствований. На сегодняшний момент у нас нет необходимости проведения заимствований в апреле. Мы будем видеть реакцию рынка на наши инструменты, и если у нас будет такая необходимость, мы обязательно выйдем (на рынок, - ред.)", - сказал Марченко.
Как сообщалось, Министерство финансов по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами отказалось от проведения во вторник, 7 апреля, аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Минфин не проводит первичные аукционы по размещению гривневых ОВГЗ с начала марта, один раз за это время разместив облигации, номинированные в евро и долларе США.
В то же время Национальный банк Украины (НБУ) по согласованию с Минфином 1 апреля перечислил в государственный бюджет сразу всю сумму в 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год, что на 2 млрд грн больше, чем запланировано законом о госбюджете на 2020 год.
За время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которых Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке сильно выросла. По кривой доходности на сайте Нацбанка, по бумагам до года она составляет 17-19% годовых, один-два года - почти 20% с постепенным снижением до 16% по 7-летним бумагам. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187636
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