Запрет на пребывания в общественных местах без маски и на перемещение группой более 2 лиц будет действовать с 6 апреля - Шмыгаль

Запрет на пребывания в общественных местах без маски и на перемещение группой более чем два человека будет действовать с 6 апреля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство Украины также вводит новые ограничения, чтобы обезопасить людей от COVID-19 и спасти как можно больше жизней", - написал он в своем "Телеграм-канале".

Сголасно обнародований инфографике, в частности, запрет на пребывание в общественных местах без маски и на перемещение группой в количестве более двух человек будет действовать с 6 апреля.

Правительство также ввело запрет на посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, пребывание в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет без сопровождения родителей, посещение учреждений, которые предоставляют паллиативную помощь, социальную защиту и социальные услуги.

Кроме того, Кабмин запретил пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, а также самовольно оставлять места обсервации.



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