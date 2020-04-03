Прелести карантина. Почему Шмыгаль может запретить Пасху, но не митинги против Зеленского

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

С понедельника, 6 апреля, в Украине ужесточаются условия карантина. Такое постановление должно быть принято Кабмином в ближайшее время.

Напомним, 11 марта Кабмином было принято постановление №211 об установлении карантина на всей территории Украины. Первоначально карантин был объявлен с 12 марта по 3 апреля, однако 25 марта Кабмин отодвинул окончание карантина на три недели - до 24 апреля. Это означает, что под карантин подпадает празднование Пасхи: римо-католики и протестанты будут отмечать Воскресение Христово 12 апреля, православные и греко-католики - 19 апреля.

Утром 1 апреля на селекторном совещании у Владимира Зеленского, прошедшем при участии премьера Шмыгаля и некоторых других членов правительства, была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мер. В частности, речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при пребывании на улице. Ведь пик заболеваемости коронавирусом ожидается именно на пасхальные праздники. Чтобы удержать людей дома, власть провела переговоры со всеми телевизионными группами о трансляции пасхальных богослужений.

Когда совещание у Зеленского завершилось, было созвано заседание Кабмина, на котором Шмыгаль обсудил с членами правительства конкретный перечень дополнительных карантинных мер. После доработки эти меры должны войти в готовящуюся новую редакцию постановления №211. Мы проанализируем эти меры с двух точек зрения - законности и практической осуществимости.

Режим "все в масках"

Среди новых карантинных мер бросается в глаза ряд запретов. Итак, с 6 до 24 апреля запрещено:

- пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

- перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

- посещение спортивных и детских площадок.

Некоторые из этих мер еще раньше были введены в действие местными властями, но теперь они устанавливаются по всей Украине.

По вопросу о законности этих мер отметим следующее. Статья 33 Конституции гласит, что каждому, кто на законных основаниях пребывает на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, "за исключением ограничений, которые устанавливаются законом". Правительство ссылается на закон "О защите населения от инфекционных болезней" (он был принят еще в 2000 г.), в статье 29 которого говорится, что карантин устанавливается и отменяется Кабмином и что в решении об установлении карантина "устанавливаются временные ограничения прав физических и юридических лиц и дополнительные обязанности, возлагаемые на них".

Под "временные ограничения" вполне подпадает запрет перемещаться группами и прочие подобные запреты, а под "дополнительные обязанности" - требование ко всем носить в общественных местах маски или респираторы. Таким образом, жесткие карантинные меры не являются совсем уж беззаконными, как можно было бы подумать.

Другой вопрос - насколько они осуществимы на практике. Хватит ли полиции, чтобы разбивать на улице любые группки, насчитывающие более двух людей, и чтобы отслеживать ношение всеми масок или респираторов в общественных местах? Несомненно, не хватит. То есть это скорее создается новая возможность для произвола и поборов со стороны мздоимцев в полицейской форме, которые смогут выбирать себе жертвы и требовать с них штраф - "а не то отвезем в участок и там заразим коронавирусом".

Пасха онлайн

25 марта, как только стало известно о продлении карантина до 24 апреля, ПЦУ и УГКЦ сообщили о желании минимизировать скопления людей во время пасхальных богослужений. РПЦ в Украине, суду по всему, никаких самоограничений из-за коронавируса накладывать не собирается.

Постановление Кабмина №211 еще с 17 марта запретило проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

С вопросом о законности этих мер обратимся, опять же, к Конституции. Ее статья 35 гласит, что каждый имеет право "беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и религиозные обряды, вести религиозную деятельность. Осуществление этого права может быть ограничено законом лишь в интересах охраны общественного порядка, здоровья и моральности населения или защиты прав и свобод других людей".

Таким образом, запрет на коллективные отправления религиозных обрядов, введенный в интересах охраны здоровья населения согласно закону "О защите населения от инфекционных болезней", вполне можно считать соответствующим Конституции. А РПЦ, массово нарушающая требования карантина, демонстрирует сознательное и нарочитое пренебрежение здоровьем украинцев и законодательством Украины.

Остается вопрос о реалистичности запрета на массовые религиозные мероприятия. Конечно, разгонять прихожан РПЦ в день Пасхи не только неосуществимо, но и бессмысленно. Люди лишь разъярятся и в процессе разъярения еще больше позаражают коронавирусом и друг друга, и правоохранителей.

Но это вовсе не означает, что запрет нереалистичен. Однако осуществлять его необходимо заблаговременно, используя весь тот арсенал превентивных мер, который имеется в распоряжении СБУ, Нацполиции, Госпогранслужбы (многие попы РПЦ, напомним, любят шастать туда-сюда через украинско-российскую границу, да еще и с грузами всяких незадекларированных ценностей).

Образно говоря, нейтрализовать тысячу попов РПЦ до Пасхи обойдется обществу на много порядков дешевле, чем получить миллион прихожан РПЦ, зараженных коронавирусом в результате празднования Пасхи офлайн. А какой вариант будет реализован - это напрямую зависит от степени эффективности президента Зеленского, правительства Шмыгаля и всей нынешней власти. Поэтому прогноз печальный.

Народное маски-шоу на Банковой

Говоря о массовых мероприятиях, нельзя не упомянуть и о возможных акциях протеста - политических, профсоюзных и прочих. Кстати, такие акции могут быть организованы и с соблюдением требований карантина. Протестующие с плакатами и лозунгами могут быть в масках и держаться на приличном расстоянии друг от друга, что не помешает им заполонить, скажем, весь правительственный квартал.

На данный момент неясно, хватит ли у власти благоразумия, чтобы не спровоцировать акцию протеста против какой-то особенно чудовищной зрады. Есть опасность, что наоборот, власть решится на зраду именно потому, что будет уверена в невозможности акций протеста в условиях карантина.

И снова смотрим в Конституцию. Ее статья 39 гласит: "Граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления. Ограничение относительно реализации этого права может устанавливаться судом в соответствии с законом и только в интересах национальной безопасности и общественного порядка - с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей".

Итак, видим, в чем отличие массовых гражданских акций от коллективных религиозных обрядов: правительство вправе запретить собираться на Пасху, ибо оно имеет для этого законные основания; однако оно не вправе запретить собираться против Зеленского или против Шмыгаля, ибо для этого мало иметь законные основания - нужно еще решение суда.

Последний раз массовые политические акции запрещались в столице во времена Евромайдана. Окружной административный суд Киева запретил массовые акции в центре Киева сначала с 1 декабря 2013 г. по 7 января 2014 г., а затем продлил этот запрет до 8 марта 2014 г. Режиму Януковича это нисколько не помогло. Точнее, это помогло ему быстрее прийти к фиаско.

Кстати, эти решения суд принимал по иску КГГА. Нынешний глава КГГА Виталий Кличко, конечно же, такую инициативу на себя не возьмет. Так что Зе-команде, чтобы организовать подобный запрет, придется сначала сместить Кличко и поставить своего кадра во главе КГГА. Или же заставить правительство Шмыгаля подать иск о запрете акций протеста по всей Украине.

Это поможет Зеленскому не больше, чем Януковичу. Впрочем, есть шанс, что у Зеленского и зрада, и запрет на акции против зрады забуксует на полпути - и все окончится ничем.