Нацбанк 2 апреля поделил валютный рынок с Ситибанком и опускает курс доллара

Николай Богдановский / СТРАНА.юа

2 апреля доллар резко провалился вниз. Его безналичный курс обвалился сразу на 25 копеек, и межбанк закрылся в рамках 27,45-27,50 грн/$. Наличные курсы тоже отреагировали. Средний курс доллара на продаже в кассе опустился на 20 копеек, и оказался в рамках 27,80-28,0 грн/$ (максимальный достиг 28,85 грн/$, его держал государственный Укргазбанк). Диапазон на выкупе остался на вчерашнем уровне - 27,20-27,50 грн/$.

Главным событием для наличного рынка сегодня стала поставка кэша от Нацбанка. НБУ завез $280 млн и предложил их на обмен - безналичного доллара на наличный. При этом чиновникам впервые удалось удовлетворить весь спрос полностью, и даже немного осталось валюты - $38,5 млн. Банки разобрали только $241,5 млн, потому возник остаток. Конечно же, нацбанковцы тут же заявили, что с лихвой удовлетворили накопившийся наличный спрос в конце третьего завоза поставки:

* первую поставку разобрали полностью - $130 млн;

* от второго завоза тоже ничего не осталось - $180 млн;

* неполностью обменяли только третью порцию доллара - взяли $241,5 млн из предложенных $280 млн.

Совокупно банкам досталось $551,5 млн, однако досталось только 10-12 банкам в зависимости от числа допущенных структур в каждый раз. Но нельзя забывать, что в Украине функционирует 75 банков.

"Регулятору стоит двигаться вниз по рейтингу валютных депозитов, и охватить своим валютообменом еще 15 банков поменьше. По-видимому, потребность крупнейших структур удовлетворили, наконец может дойти очередь и до финучреждений поменьше. У них тоже есть денежные переводы, которые нужно выдавать, и, конечно же, вкладчики, которым нужно выплачивать депозиты в конце срока. Думаю, что по меньше расширения круга претендентов на нацбанковскую валюту, может обнаружиться дополнительный спрос на долларовую банкноту еще где-то до $200 млн", - прокомментировал "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Постепенное насыщение долларом происходит и на безналичном рынке. По подсчетам казначеев, 2 апреля его объем сократился с $200 млн до $130 млн.

Если вчера активнее всего доллар продавали металлурги, то сегодня на первый план вышли агропредприятия (сталевары тоже выручку конвертировали, но менее интенсивно). Они проводят посевную, и нуждаются в гривне. Активно продавали сегодня валюту пока Госказначейство не выбросило им на счета новую порцию возмещения по НДС. Всего бизнес получил 1,6 млрд грн, и доля АПК оказалась весомой.

Из числа скупщиков доллара на межбанке выделяли две структуры:

* Ситибанк, который известен тем, что обслуживает иностранных держателей ОВГЗ. Помогает им выводить капиталы из наших долговых бумаг, и возвращать на родину. Его сегодняшние приобретения на межбанке оценили в $20 млн.

* Национальный банк, который скупал доллар по 27,50 грн/$, и приобрел в золотовалютные резервы $34 млн.

"Спрос со стороны нерезидентов, выводящих дивиденды в начале месяца, не перекрыл предложение, которое активизировалось на опасениях пропустить выгодный курс. Регулятор вышел с покупкой по 27,50 грн/$, обозначив индикатор локального "дна", после чего межбанк стабилизировался на уровне 27,55 грн/$", - прокомментировал настроения межбанка директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Главной новостью дня для межбанка стало сообщение Совета Нацбанка о рекомендациях для правления НБУ начать работу на вторничном рынке ОВГЗ. В том числе и выкуп долговых бумаг из портфелей, что неизменно приведет к эмиссии гривны. Об эмиссиях местных валют заявили уже в США (по меньшей мере, $2 трлн) и Европе (от €750 млн), а теперь и в Украине.

"Тему активно обсуждали на рынке, однако она никак напрямую не влияла на торги и курс, потому что сам процесс выкупа и выброса новой гривневой массы на рынок не начался. Все это будет влиять на межбанк и на курс гривны, когда начнутся фактические выкупы гособлигаций. Может Нацбанк таким образом выпустит с рынка иностранцев, а может наполнит ликвидностью госбанки. Посмотрим, какое решение примет правление НБУ и какие механизмы задействует", - отметил Василий Невмержицкий.

Из-за карантина, неработающего бизнеса, и малоактивных банков на валютных торгах, пока не формируется сколько-нибудь значительный спрос на доллар. Завтра его тоже не прогнозируют. Потому финансисты ждут старта межбанка в рамках 27,40-27,50 грн/$.

"Многие банки сейчас не открывают сейчас свои валютные позиции, видят риски (не покупают валюту впрок на свои нужды). Поскольку ждут конкретики по вопросу кредитования Украины Международным валютным фондом. Межбанк спокойный. Потому, полагаю, Нацбанка завтра опустит уровень курсовой поддержки на 27,40 грн/tiny_mce_markerquot;, - спрогнозировал Невмержицкий.