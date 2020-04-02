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Совет НБУ разрешил эмиссию гривни для финансирования расходов госбюджета
Совет Национального банка решил исключить внесенный в 2018 году в Стратегию монетарной политики НБУ запрет на на покупку государственных ценных бумаг и проведение операций, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов, а также отказаться от установления верхней границы объема госбумаг в портфеле центробанка.
Как передает БизнесЦензор, соответствующие рекомендации от 31 марта глава Совета НБУ Богдан Данилишин опубликовал на своей странице в сети Facebook.
"Акцентировать внимание правления Национального банка на целесообразности создания макроэкономических предпосылок смягчения последствий рецессии в рамках сохранения ценовой и финансовой стабильности. В тесной координации с правительством предпринять все возможные меры и действия, направленные на поддержку экономики и населения в кризисный период", - подчеркивается в рекомендациях Совета НБУ.
Совет также рекомендовал правлению оперативно определить и доложить возможные объемы проведения Нацбанком операций с ОВГЗ на вторичном рынке.
"Оперативно определить и доложить Совету Национального банка о возможных объемах проведения операций Национального банка по ОВГЗ на вторичном рынке ценных бумаг, которые не будут нести угрозы для обеспечения финансовой стабильности и провести анализ влияния этих операций на показатели внешнеэкономической устойчивости и социально-экономического развития Украины", - сказано в решении.
Среди других рекомендаций - рассмотреть возможность введения целевого долгосрочного рефинансирования банков с целью кредитования инвестпроектов, субъектов малого и среднего бизнеса, расширить перечень активов, которые могут выступать обеспечением по таким кредитам рефинансирования, и рассмотреть возможность расширения критериев приемлемости залога по кредитам экстренной поддержки ликвидности.
Совет также считает необходимым обосновать среднесрочный таргет инфляции на уровне, "который в достаточной мере учитывает шоки, связанные с эпидемией коронавируса, и эмпирический опыт стран с формирующимися рынками, которые восстанавливались после структурных шоков".
Как сообщалось, ранее правление Нацбанка неоднократно заявляло об отсутствии планов возвращаться к практике покупки ОВГЗ у банков, которая может быть элементом скрытого финансирования дефицита госбюджета.
"Нацбанку запрещено покупать ОВГЗ на первичном рынке законом про Нацбанк, также запрещено финансировать бюджет в любом виде, поэтому сегодня мы такие возможности не рассматриваем", - сказал 12 марта зампред НБУ Олег Чурий.
Такую же позицию правление НБУ подтвердило на онлайн-встрече с Европейской бизнес-ассоциацией 1 апреля.
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