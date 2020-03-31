Жить по-старому: Чем Тарану не угодила реформа питания в ВСУ

Руслан Рудомський / Depo.ua

Реформа системы питания в Вооруженных силах Украины является одной из самых удачных реформ в истории Украины, однако новая власть начала ее сворачивать.

В конце прошлой недели Depo.ua писал об "измене" с питанием в Вооруженных силах Украины. К ситуации привлекали внимание волонтеры и активисты, которые в свое время разрабатывали и внедряли реформу питания в ВСУ.

Проблема заключалась в том, что 16 марта компания-победитель торгов по закупке услуги организации питания для небоевых частей Вооруженных сил Украины (в ряде СМИ фигурирует название Pontem.ua) отказалась заключать соответствующие договоры, ссылаясь, в частности, на пандемию коронавируса. В связи с этим из Офиса президента было разослано письмо главам ОГА, в котором требовалось "быть в готовности на безвозмездной основе оказать помощь военным частям в обеспечении продуктами питания и персоналом для приготовления пищи (по необходимости)". 24 марта это письмо стало достоянием общественности, а 26 марта в Минобороны созвали брифинг и заявили, что в описанных в письме мероприятиях нет необходимости.

На том же брифинге заместитель министра обороны Украины Алексей Марценюк заявил, что при поддержке Кабинета Министров внесен законопроект о продлении договорных отношений с действующими поставщиками, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

И вот 30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады за основу и в целом был принят данный законопроект. Давайте ознакомимся с ним поближе.

По сути, этот законопроект состоит из одной статьи, в которой предлагается Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" дополнить статьей 27 следующего содержания:

"Статья 27. Разрешить Министерству обороны Украины и Министерству внутренних дел Украины в 2020 году для обеспечения бесперебойности процесса питания личного состава Вооруженных сил Украины, других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов продлить до 31 декабря 2020 года в пределах соответствующих бюджетных ассигнований Министерства обороны Украины и Министерства внутренних дел Украины срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году".

Согласно пояснительной записке, которую подготовил министр обороны Андрей Таран, целью проекта закона является непрерывное обеспечение питанием военнослужащих составляющих сил безопасности и обороны.

С одной стороны, такой шаг выглядит довольно адекватной "пожарной" мерой в сложившейся ситуации. Ведь в условиях карантина и режима чрезвычайной ситуации, а также отказа фирмы-победителя предыдущих торгов заключать соответствующий договор ситуация могла дойти до коллапса, а армия - остаться без питания.

Но, с другой стороны, наша страна только начала выходить из "каменного века" безконкурсних тендеров в формат цивилизованных тендерных отношений, поэтому подобный откат назад действительно выглядит настоящей изменой. Собственно, так его воспринимают и авторы реформы питания ВСУ.

"Решили без торгов и в дальнейшем позволить аутсорсерам кормить армию", - заявила волонтер и бывшая руководительница проекта реформирования питания ВСУ Диана Петреня.

И здесь важно помнить, что до начала реформы (по состоянию на 2015 год) Минобороны покупало продовольствие для военных только у четырех фирм, которые время от времени меняли названия, оставляя при этом конечных бенефициаров. Эти "фирмы-кормилицы" продавали услугу (питание, продукты, все сопутствующие расходы) за 69 гривен 68 копеек на человеко-день. Еда при этом больше напоминала корм.

В ходе передреформного эксперимента команде Дианы Петрени удалось выйти на стоимость 65 гривен 65 копеек и ежедневно экономить бюджетные средства - 4 гривны 3 копейки за сутки - на одном военнослужащем, улучшив при этом ассортимент продуктов.

Первые положительные сдвиги произошли достаточно быстро. Уже на первых в 2016 году электронных торгах для нужд военнослужащих удалось выбрать победителя, который удешевил цены продуктовых наборов еще больше - до 43,77 грн.

Затем была длительная борьба за внедрение реформы во всех частях ВСУ, которая, казалось бы, успешно завершилась в 2020 году - после преодоления внешнего сопротивления и выигранных судов у тех самых бывших "фирм-кормилиц", с 1 марта должен был состояться заключительный этап перехода на новую систему питания всех частей Вооруженных сил Украины.

Однако неожиданно после недавней смены министра обороны реформа напоролась на сопротивление внутреннее - просмотреть ее решили в самом Минобороны.

По словам уже упоминавшегося выше замминистра Марценюка, с 1 марта 2020 года состоялся заключительный этап перехода на новую систему питания только боевых частей ВСУ. Остальные же воинские части (так называемые небоевые части, к которым относятся, например, склады и арсеналы боеприпасов) перейдут на новую систему постепенно, начиная с 1 июня 2020 года - и не на ту, которая за пять лет хорошо себя зарекомендовала, а на "комбинированную" систему питания, где поставщик предоставляет и ассортимент продуктов по каталогу, и услугу по организации питания.

При этом, по словам замминистра обороны, такая комбинированная система до сих пор находится в процессе разработки и планируется внедряться примерно до конца лета.

А теперь давайте все подытожим. После смены руководителя министерства обороны этим ведомством было инициировано и "протянуто" внеконкурсное право старых поставщиков, часть из которых заключала договоры еще до полного вступления реформы питания в действие, продолжать обслуживать Вооруженные силы Украины до конца 2020 года.

Параллельно с этим в Минобороны Тарана инициировали "коррекцию" самой реформы системы питания ВСУ. Какую именно - они еще точно не решили, но, судя по всему, кому-то в министерстве очень не нравится система, которая за пять лет своего функционирования не допустила ни одного проявления коррупции.