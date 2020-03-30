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Каким будет рынок земли и когда его запустят. Слуги народа обнародовали детали
08:47 30.03.2020 |
Депутаты фракции Слуга народа на заседании в пятницу обсудили новый формат введения земельной реформы, который скорректирован из-за карантина.
Как сообщил LIGA.net глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, новый вариант запуска в Украине рынка земли огласил присутствующий на заседании фракции президент Владимир Зеленский, и он предусматривает следующие позиции.
Во-первых, запуск рынка намечен на 1 июля 2021 года вместо ранее анонсированного 1 октября 2020 года.
Во-вторых, на протяжении двух первых лет открытия рынка земли право на покупку наделов получают только физические лица.
В-третьих, ограничение на покупку земель в первые два года составит всего 100 га, а последующие периоды, когда должны быть к рынку допущены и юридические лица, - не более 10 000 га, как это предусматривал предыдущий вариант модели рынка.
В-четвертых, продажа государственных земель запрещена.
В-пятых, доступ к рынку иностранцев будет зависеть от результатов всеукраинского референдума по этому вопросу.
Слуги народа уверяют, что проголосовать законопроект о введении рынка земли могут уже в понедельник 30 марта.
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