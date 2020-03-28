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МВФ еще не дал ответа относительно реструктуризации долгов Украины - Зеленский
Международный валютный фонд еще не дал ответа относительно реструктуризации долгов Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам.
«О реструктуризации долгов и переносе сроков мы тоже говорили, но я еще не получил ответа», - отметил глава государства.
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"Внешние долги. Мы действительно должны их реструктуризировать, и мы начали переговоры с нашими международными партнерами", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
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