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АНАЛИТИКА

Коронавирус в Одессе. Кто множит на ноль губернатора Куцого и чем это полезно Труханову

12:09 25.03.2020 |

Политика

 Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Благодаря карт-бланшу от Зеленского олигархи в условиях борьбы с коронавирусом продолжают осваивать выделенные им "вотчины". Одесчина не стала исключением.

После президентского совещания с олигархами, которых глава государства призвал помочь помочь в тяжелое время пандемии коронавируса, фактическое деление Украины на "вотчины" продолжилось. Дело в том, что богатейшие украинцы услышали президента, но его просьбу они истолковали по-своему. Кроме закупок медицинского оборудования, средств гигиены и спонсорской помощи медучреждениям, олигархи пользуются возможностью усилить свое влияние в регионах. Особенно эта тенденция видна в крупнейших украинских городах.

Как писала "ДС", в Харькове контроль над ситуацией оказался в руках мэра Геннадия Кернеса и олигарха Александра Ярославского, которые вошли в жесткий конфликт с губернатором Алексеем Кучером. В результате стало понятно, что на местах президентская власть ослаблена, как никогда ранее.

Еще одним регионом, который может оказаться в похожей с Харьковщиной ситуации олигархического управления, стала Одесская область. В последнее время губернатор Одесчины Максим Куцый несколько раз пафосно заявлял, что область готова к борьбе с коронавирусом, демонстрируя поразительную оторванность от реальной ситуации.

Так, во время посещения инфекционной больницы Куцый назвал происходящее в стране паникой. "Вы видите, в стране панику пытаются разводить, качают эту историю и злоупотребляют ею", - заявил губернатор. Осмотрев клинику, он пришел к выводу, что в Одессе с борьбой с коронавирусом все нормально.

Виртуальность Куцого и реальность Ставницера

Вопреки бодрым сообщениям Одесской ОГА о том, что заказаны дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, средства личной защиты, и разработан детальный план быстрого перепрофилирования медицинских отделений в случае необходимости, средства на борьбу с коронавирусом собирают волонтеры и большой бизнес. Так, уже сейчас стало понятно, что выделенных на борьбу с распространением коронавируса в Одесском регионе 40 млн грн недостаточно. К тому же, деньги перенаправили с других медпрограмм - борьбы с онкологией, с диализа, закупки компьютеров для медреформы. Кроме того, в области уже есть долг по выплате зарплат медикам за 1 квартал в сумме 10 млн грн.

На фоне не слишком больших сумм, которые область выделяют на борьбу с заразой в области, сама Одесса выглядит более подготовленной, и это вполне понятно. Дело в том, что 14 из 15 пациентов с подозрением на инфекцию COVID-19 находятся в инфекционной больнице именно в областном центре, и всего один человек госпитализирован в районной больнице в Сарате. Карантинные меры в Одессе практически ничем не отличаются от столичных: закрыт общепит, не работает общественный транспорт, горожанам настоятельно рекомендуют не выходить из дома, - но вернемся к разнице в оценках ситуации властью и крупными игроками в регионе.

В отличие от оптимистически настроенного губернатора Куцого, присутствовавший на встрече с Зеленским одесский бизнесмен Андрей Ставницер оценил ситуацию гораздо точнее. По собственной инициативе бизнесмен, возглавивший антикризисный штаб Одесчины, заявил, что в опорной Одесской областной клинической больнице вообще нет защитных костюмов на 350 сотрудников.

Ставницер - довольно известный в Одессе и за ее пределами бизнесмен, владелец группы терминалов ТИС - фактически самого крупного частного порта в Украине, чей грузооборот превышает объемы перевалки грузов в любом государственном порту. Кроме того, совместно с партнером Филиппом Грушко он создал инвесткомпанию SD Capital, с помощью которой системно приводят в Украину крупных международных инвесторов. В политику бизнесмен-портовик до последнего времени не заходил, но сейчас для этого могут появиться все условия, о чем свидетельствует его здравая оценка ситуации с вирусом в регионе и конкретные шаги по борьбе с ним.

"Если бы инфицированные люди поступили туда сегодня, персонал бы практически гарантировано заразился коронавирусом. Тогда ситуация стала бы безнадежной. Никакие аппараты вентиляции легких не помогут, если их некому обслуживать. Нигде в мире не были готовы к пандемии, в Одессе и Одесской области тоже. Из 143 миллионов, выделенных на закупки, город не смог освоить ни копейки. Область тоже не успела разместить никаких заказов. Мы имеем 200 млн бюджетных денег и почти ноль заказов", - отметил Ставницер.

Хирургически точная оценка ситуации помогла ему довольно оперативно через благотворительный фонд оснастить защитными средствами 18 опорных бригад скорых, которые уже выезжают на "подозрительные" вызовы, продолжается закупка аппаратов ИВЛ, тестов на коронавирус, медицинский кислород, респираторы.

Тем временем чиновники ОГА размещают на своих страницах посты с личным пиаром и призывами оставаться дома. Более проворными, чем их коллеги из облсовета и ОГА, оказались депутаты горсовета Одессы и чиновники местной мэрии. Так, депутаты горсовета выделили 150 млн грн для закупки медоборудования, средств защиты от инфицирования и препаратов для диагностики коронавируса и лечения больных. При этом есть проблема - осваиваются эти деньги крайне медленно.

На фоне того, что поддерживать медицину Одесчины в коронавирусной борьбе пришлось Ставницеру и другим бизнесменам совместно с волонтерами, совсем неприглядно выглядит скандал в областной администрации. Местные СМИ утверждают, что закупка 130 скорых для Одесского центра экстренной медпомощи и медицины катастроф, на которую выделили 300 млн грн, оказалась под угрозой из-за подчиненных Куцого. Скорые до сих пор не стали в строй, и в условиях пандемии это может стать настоящей проблемой для региона.

Партийная "аренда"

Погрязнув в медицинском скандале, областная власть в то же время забирает деньги у онкобольных и пациентов, нуждающихся в диализе, перенаправляя их на закупку медобородования. Замечательно, не правда ли?

Такая ситуация может иметь для "зеленой" власти самые негативные последствия. Во-первых, очевидна слабость Максима Куцого, который вместо реальной помощи медикам региона пиарится, встречая самолет с тестами из Киева и при этом утверждает, что область к пандемии готова. В то же время по сути делегированный Зеленским спасать ситуацию в области Андрей Ставницер может выгодно конвертировать свой вклад в борьбу с вирусом в политическое влияние, со временем отодвинув президентского назначенца от принятия ключевых решений.

Во-вторых, бизнесмен пока не заявил о своих предвыборных амбициях, но, учитывая ситуацию с "виртуальностью" партии "Слуга народа" в областях, он может этим воспользоваться и сформировать одесское отделение президентской партии из своих людей, взяв бренд "слуг" в "аренду". Это даст возможность партийцам президента не ронять свой рейтинг на местном уровне слишком сильно, а Ставницер сможет влиять на политические процессы в области уже вполне официально, через своих людей в партии власти.

В-третьих, назначенец президента фактически не взаимодействует с мэром Одессы Геннадием Трухановым, а о каких-то действиях "слуг" в городе не слышно в принципе. То есть потенциальный кандидат в мэры от "слуг" Алексей Леонов вместе с Куцым своей пассивностью делают Геннадия Труханова фактически безальтернативным победителем гонки. При существующем рейтинге и общей с бизнесом и благотворителями работе по налаживанию жизни в условиях коронавируса нынешний мэр Одессы может не переживать о своей участи после осенних выборов и пытаться строить альянсы на основе новой политической реальности в области.
 

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