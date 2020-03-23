Из карантина в феодализм. Как коронавирус лишает Зеленского власти над регионами

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Коронавирус привел к открытой схватке за влияние в Харькове - Геннадий Кернес и Александр Ярославский открыто унизили губернатора Харьковщины Алексея Кучера, показав беспомощность Банковой перед олигархами, усиливающуюся с каждым днем.

Еще в начале прошлой недели, 16 марта, президент Владимир Зеленский провел неофициальную встречу с 15 украинскими олигархами, призвав их помочь государству в тяжелое время пандемии коронавируса, как говорится, кто чем может. Богатейшие люди Украины услышали президента, но его призыв истолковали по-своему. Кроме закупки медицинского оборудования, средств гигиены и спонсорской помощи медучреждениям, они заметно усилили свое влияние в регионах, что особенно выпукло проявилось в Харькове.

Здесь по итогам совещания в Офисе президента владелец группы DCH Александр Ярославский возглавил антикризисный штаб, в состав которого вошли председатель областной государственной администрации Алексей Кучер и мэр Харькова Геннадий Кернес.

Здесь важно отметить, что возглавлять антикризисные штабы в областях как представители исполнительной власти официально должны губернаторы, но после упомянутого выше собрания у президента в регионах фактически появилось двоевластие. Дело в том, что олигархи откликнулись на просьбу Зеленского помочь, но уточнили, что будут это делать в своих вотчинах - областях, где у них производство, бизнес и т. д. Именно таким образом действовал и Ярославский, возглавив организованный им совместно с Кернесом антикризисный штаб.

При этом взаимодействие штабов, возглавляемых Кучером и Ярославским, не заладилось с самого начала. На одном из первых заседаний штаба Ярославского - Кернеса, прошедшем 20 марта, вместо Кучера принимал участие его заместитель Тарас Пастух, которому пришлось услышать в адрес своего начальника лексику, которую редко используют на собраниях такого уровня. После собрания мэр Харькова разразился гневным постом и обвинил Кучера в "самоизоляции" от встречи с социально-ответственным бизнесом, напомнив, сколько денег выделил местный бизнес на борьбу с вирусом, в то время как Кучер, мол, только пресс-конференции может проводить.

"В 90-е годы, если бы мне попался такой, как Кучер, и подвел меня, как он подвел всех нас, я бы его просто раздавил, как клопа. Потому что в 90-е годы надо было не просто выживать, а надо было уметь отстаивать свое мнение..." - сказал харьковский мэр. Кроме того, он в открытую посоветовал Офису президента задуматься над тем, что ставленник Банковой не справляется со своими обязанностями.

"Если посмотреть на Кучера, то он движется, как моль, подъедая что-то непонятное. Поэтому я хотел бы ему сказать: "Никогда не говори гоп, пока не перепрыгнешь". А он решил это сделать и прикрыться при этом добрым именем президента. Я считаю, что оценку ему должны дать его руководители..." - добавил Кернес.

При каждом удобном случае харьковский градоначальник упоминает о своем тандеме с самым богатым харьковчанином Александром Ярославским, с которым он помирился в преддверии осенних местных выборов. Козыряя такой поддержкой, Кернес не боится конфликтовать с президентским ставленником. Что касается Ярославского, то он, кажется, воспринял совещание у президента как карт-бланш на управление Харьковщиной и ведет себя соответствующим образом.

Еще больше усугубила происходящее в Харькове реакция Кучера на высказывания Кернеса и Ярославского. Губернатор не только назвал штаб под руководством Кернеса и Ярославского фикцией, но и напомнил, что он является единственным руководителем официального антикризисного штаба в Харьковской области.

Ко всему ставленник Зеленского назвал Кернеса "абсолютно деструктивным элементом", намекнул, что скоро общество услышит о новых уголовных производствах в отношении мэра Харькова. Всего через пару дней, 22 марта, полиция сообщила, что в Харьковской области по фактам нарушения карантина открыты три уголовных производства, в том числе одно в отношении должностных лиц Харьковского городского совета. Правда, уже в понедельник Кучер пошел на попятную, заявив, что погорячился, и всем - местной власти и ОГА, дескать, нужно работать сообща, а не ссориться.

Антикризисная феодализация

Все происходящее в Харькове, безусловно, очень ярко демонстрирует уровень взаимодействия центральной власти с местным самоуправлением, но еще более заметным становится другой процесс. Речь идет о том, что Зеленский фактически сам создал условия для возможной феодализации страны с ее последующим делением на своеобразные вотчины, которые под контроль могут взять современные "князья" - олигархи.

Начав с отставки правительства "младореформаторов", которое было заменено на "профессионалов", часть из которых напрямую ассоциируют с некоторыми олигархами, Зеленский пошел дальше. В условиях эпидемии коронавируса кто-то, видимо, подсказал главе государства, что никудышняя украинская медицина может в условиях эпидемии впасть в кому, а государству ее поддержать нечем, следовательно, помощь надо искать извне. Малый и средний бизнес сейчас вошел в такой кризис, из которого выходить он будет долго и тяжело, поэтому, недолго думая, просить помощи решили у богатейших украинцев.

Часть из них оперативно среагировала на призыв Зеленского, объявив о выделении средств на борьбу с коронавирусом. Но у президента, судя по всему, не учли, что бесплатно Ахметов, Коломойский, Ярославский и другие участники собрания на Банковой никому помогать не будут. Получив своих людей в новом Кабмине, они, по примеру Ярославского, смогут усилить влияние на местах, в результате чего Зеленскому и "слугам" придется договариваться с нуворишами по большинству вопросов. Нескоординированная и хаотичная "карантинная" политика власти убивает ее рейтинги еще больше, предваряя собой катастрофу "Слуги народа" на местных выборах.

В то же время для небольших партийных проектов и кандидатов не от партии власти поле для маневра значительно расширяется - часть из них могут взять под крыло хозяева регионов, все меньше оглядывающиеся на Киев. В таких условиях хорошие шансы удержаться в креслах имеют и нынешние мэры миллионников, чьи ситуации еще не так давно выглядели не совсем выигрышными. В ближайшее время мы, скорее всего, увидим новые яркие тандемы олигархов с руководством местной власти, и здесь Ярославский всего лишь проложил дорогу своим "братьям по цеху". А вот что собирается делать с им же спровоцированной ситуацией скатывания Украины в феодализм президент - неизвестно. Хотя в любой непонятной ситуации всегда можно записать пару ободряющих видосиков. Как говорится, желаем всем 36,6...