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Кабмин согласовал с МВФ и утвердил финальную версию «антиколомойського закона» — СМИ
14:07 24.03.2020 |
Финальную версию законопроекта №2571 о невозвращении выведенных с рынка банков экс-владельцам в конце прошлой недели согласовали с МВФ, а 23 марта документ утвердил Кабмин.
Об этом сообщает НВ Бизнес, которому удалось получить копию финальной версии "антикомолойського" проекта.
Отмечается, что обновленный законопроект усиливает и детализирует процесс определения компенсации бывшим владельцам банков.
Издание сообщает, что разработка проекта закона проходила под руководством главы Минюста Дениса Малюськи, который также вел переговоры с Международным валютным фондом по этому вопросу.
По данным НВ Бизнес, Кабмин должен был еще 20 марта утвердить и подать 23 марта проект на рассмотрение ВР. Но на тот момент документ еще не согласовали Минфин и Минэкономики.
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