Карантин – большой форс-мажор для бизнеса. Но этим не стоит злоупотреблять

Вита Шкарапута, директор юридической компании HLP Group

Признание карантина форс-мажором пока не несет существенной практической пользы украинскому бизнесу. Почему?

17 марта 2020 года Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3219, направленный на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Кроме прочего, документ предусматривает отнесение карантина к форс-мажорному обстоятельству.

Это значит, что если договор между субъектами содержит положение о форс-мажоре (а его, как правило, включают во все договоры), то одна из сторон имеет право сослаться на это положение, когда в силу обстоятельств непреодолимой силы выполнить условия не удается. Для того, чтобы воспользоваться этим правом, субъект должен обратиться в Торгово-промышленную палату или ее региональное представительство и получить соответствующую справку.

Закон Украины "О торгово-промышленных палатах в Украине" определяет форс-мажор, как чрезвычайное и неотвратимое обстоятельство, объективно влияющее и делающее невозможным выполнение обязательств, предусмотренных условиями договора (контракта, соглашения и т.п.), обязанностей по законодательным и другим нормативным актам.

Но, по мнению ТПП Украины, "сам по себе карантин не является форс-мажорным обстоятельством". Следовательно, форс-мажорными обстоятельствами могут быть признаны последствия введения карантина, то есть конкретные препятствия, которые привели к невыполнению обязательств.

Между карантином и, например, срывом поставки какого-то оборудования (невозможностью выполнить обязательства по договору) должна быть прямая причинно-следственная связь. Для начала, не выполняющая обязательства сторона должна уведомить контрагента о причинах срыва или задержки поставки, приложив копии подтверждающих документов, решений органов власти.

Карантин сам по себе можно отнести к фактору, оказывающему негативное влияние на деятельность бизнеса. Но насколько объективно его можно оценить как "негативное" обстоятельство на фоне любых других изменений, происходящих в мире?

Как и любое непредвиденное событие или новшество, введение карантина создает некий эффект внезапности и непредсказуемости, для бизнеса в том числе. Любой бизнес, страна или мировая экономика в целом циклически проходит в своем развитии три этапа: турбулентность, статику и динамику. По сути, то, что сейчас происходит в связи с коронавирусом - это очередное турбулентное событие, которое приводит к тому, что разрушаются созданные ранее системы и институты, теряется устойчивость и создаются новые элементы взаимодействия.

В таких условиях вопрос признания карантина форс-мажорным обстоятельством позволит уменьшить негативное влияние на бизнес в части регулирования деловых отношений в коммерческих контрактах. Ведь, логично, что вследствие карантина, в первую очередь, пострадают предприятия в транспортной и развлекательной сфере, так же "дополнительную" нагрузку или сбой спроса ощутят производители товаров и розничная торговля.

Да, подтверждение ТПП Украины факта форс-мажора дает освобождение от гражданской и хозяйственно-правовой ответственности за невыполнение условий договора; а также - отсрочку налоговых и денежных обязательств. Но в любых деловых отношениях, помимо юридической составляющей важно рассуждать с точки зрения бизнеса и репутации, а значит - активно искать альтернативные решения в связи со сложившейся проблемой, например, предлагать изменения условий договора по срокам или оплате.

Признание карантина и его последствий форс-мажором поможет урегулировать только небольшую часть деловых отношений - заключение и выполнение коммерческих договоров. Это скорее более тактическая задача, позволяющая максимально обезопасить себя на случай будущих разбирательств. Однако, в любом случае, нарушающей обязательства стороне необходимо будет принять все возможные меры для предотвращения или уменьшения негативных последствий.

Среди прочего, бизнесу стоит обратить внимание и на другие процессы, такие как, управление персоналом, техническое обеспечение бесперебойной работы в связи с переходом на "удаленку", продажи и прочее. Чтобы выйти из турбулентности с наименьшими потерями, к ней нужно максимально приспособиться, а не надеяться переждать, прикрываясь форс-мажором.