Украинцы на самоизоляции будут получать 50% своей средней зарплаты, независимо от страхового стажа

Принятый Верховной Радой закон о поддержке налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции предусматривает оплату больничных людям, которые находятся на самоизоляции, за счет Фонда социального страхования, в размере 50% от их средней заработной платы, независимо от страхового стажа.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев в ходе брифинга.

По его словам, принятый закон совершенствует норму о больничных, в том числе для лиц, которые находятся на самоизоляции.

«Если человек находится на самоизоляции, ему выплачивается 50% средней заработной платы за счет Фонда социального страхования, независимо от страхового стажа», - сказал Гетьманцев.

Также он сообщил, что закон предусматривает неприменение штрафных санкций по налоговому законодательству с 1 марта по 31 мая, мораторий на проведение выездных проверок до 31 мая, продление до 1 июля срока подачи налоговых деклараций для физических лиц.

Кроме того, закон отсрочивает уплату налога на землю и на коммерческую недвижимость до 30 апреля, и также на этот же период освобождает от уплаты ЕСВ физлиц-предпринимателей и откладывает введение фискализации на три месяца.

Также закон временно освобождает от штрафных санкций заемщиков по потребительским кредитам.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта приняла решение ослабить требования налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции.