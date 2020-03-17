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И.о. генпрокурора Чумак написал заявление об увольнении
12:05 17.03.2020 |
Исполняющий обязанности главы Офиса генерального прокурора Виктор Чумак написал заявление об увольнении.
"Прошу уволить меня с административной должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры", - сказано в тексте заявления на имя нового генпрокурора Ирины Венедиктовой, фотокопию которого Чумак разместил на странице в Фейсбуке.
Он также поблагодарил всех за поддержку.
Как сообщалось, Чумак с 6 марта исполняет обязанности главы Офиса генпрокурора после увольнения с поста генпрокурора Руслана Рябошапки.
Ранее утром 17 марта Верховная Рада дала согласие на назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой.
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Виктор Чумак, который до назначения нового Генерального исполняет его обязанности, объяснял: подозрения, которые подготовило ГБР по Порошенко, невозможно было даже исправить из-за юридической ничтожности обвинений. "Если фактов у следствия и в подозрении нет, их не высосешь из пальца. Оно же в суде потом все развалится", - заявил Чумак, добавив, что он не может подписывать незаконный документ.
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