И.о. генпрокурора Чумак написал заявление об увольнении

Исполняющий обязанности главы Офиса генерального прокурора Виктор Чумак написал заявление об увольнении.

"Прошу уволить меня с административной должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры", - сказано в тексте заявления на имя нового генпрокурора Ирины Венедиктовой, фотокопию которого Чумак разместил на странице в Фейсбуке.

Он также поблагодарил всех за поддержку.

Как сообщалось, Чумак с 6 марта исполняет обязанности главы Офиса генпрокурора после увольнения с поста генпрокурора Руслана Рябошапки.

Ранее утром 17 марта Верховная Рада дала согласие на назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой.

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13.03.20 Операция «дефолт»: Зачем Коломойскому с Портновым «побег» Порошенко

Виктор Чумак, который до назначения нового Генерального исполняет его обязанности, объяснял: подозрения, которые подготовило ГБР по Порошенко, невозможно было даже исправить из-за юридической ничтожности обвинений. "Если фактов у следствия и в подозрении нет, их не высосешь из пальца. Оно же в суде потом все развалится", - заявил Чумак, добавив, что он не может подписывать незаконный документ.