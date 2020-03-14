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АНАЛИТИКА

Операция «дефолт»: Зачем Коломойскому с Портновым «побег» Порошенко

17:37 13.03.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Сейчас во власти идет борьба между теми, кто хочет подставить Зеленского под удар с подозрением его предшественнику, и теми, кто все еще надеется получить спасительный кредит МВФ. А для этого в стране не должно быть политических репрессий.

Telegram-канал PavlovskyNews еще несколько дней назад со ссылкой на собственные источники сообщил: в пятницу, то есть сегодня, следователь ГБР вручит подозрение пятому президенту Петру Порошенко. Этот канал, который ведет журналист Павловский, связывают с Андреем Портновым. То есть, природа "источников" ясна. Следующим о подозрении начал говорить блогер Анатолий Шарий. Несмотря на то, что подозрения народным депутатам подписывает Генпрокурор, а не следователь ГБР, эти сообщения активно ретранслировались в сети. А вчера сайт "Страна" со ссылкой на свои источники (видимо те же, что и в предыдущем случае) поддержал тему: Порошенко в ГБР на допрос не придет, так как находится за пределами страны. И понеслось - испугался, убежал... Но мало кого интересует ответ на простой вопрос: с чего взяли, что должно быть подозрение?

Напомним, еще Руслан Рябошапка, пока занимал должность Генпрокурора, жаловался, что правоохранительные органы приносят ему на подпись трэш. Виктор Чумак, который до назначения нового Генерального исполняет его обязанности, объяснял: подозрения, которые подготовило ГБР по Порошенко, невозможно было даже исправить из-за юридической ничтожности обвинений. "Если фактов у следствия и в подозрении нет, их не высосешь из пальца. Оно же в суде потом все развалится", - заявил Чумак, добавив, что он не может подписывать незаконный документ.

Проще говоря, имеем три фейка. Первый - что сегодня Порошенко должны были вручить подозрение. Второй - что он сбежал, испугавшись этого. Третий - что ему вообще собираются предъявлять подозрения по тем делам, которые расследует ГБР. Как расследуются эти дела и в чью пользу - можно узнать из Telegram-канала "Трубу прорвало". Новая публикация в нем, которая, правда, не касается Порошенко, появилась сегодня.

Захочет ли новый Генпрокурор, которого еще нет, подписываться под ничтожными и политически мотивированными подозрениями? Здесь власть попала в ловушку, которую сама же себе поставила год назад. Фраза Зеленского во время дебатов "я - ваш приговор" мотивировала очень многих граждан, которые жаждали мести предыдущей власти, побежать на избирательные участки. Но одно дело выборы, другое - реальное управление государством, одно дело - рассказывать о хищениях, другое - доказать хотя бы один факт. Поэтому сейчас Зе-команда сидит на шпагате: отсутствие посадок, в том числе и Порошенко, подтвердит, что эти парни с девушками пришли к власти на лжи, а начало политических репрессий закроет перед ними все двери на Западе. Пропетлять не получится, потому что рейтинг становится все более шатким. Конечно, можно надеяться, что у избирателя короткая память и уже скоро он забудет, что там ему обещали, но есть группы влияния, которые упорно не дают забыть.

Дела, в которых фигурирует Порошенко - их в ГБР 14 - это "крючки", которыми эти группы влияния держат не пятого президента, а шестого, Владимира Зеленского. По мнению юристов, ни одно из этих дел не имеет судебной перспективы, однако если Госбюро начнет их закрывать, Портнов, группа медиа-киллеров Коломойского, медиа из "пула Медведчука", Шарий и так далее повернут это против действующей власти. Но боком вылезет не только прекращение расследования, а и его затягивание. Рябошапку эти силы совместными усилиями выпихнули из кресла Генпрокурора, если на эту должность придет невыгодная им фигура, можно не сомневаться, она очень скоро будет объявлена виновной в том, что Порошенко не сидит. И не только Генпрокурор. Вон уже достается Андрею Ермаку, потому, мол, он против вручения подозрения пятому президенту. Правда или ложь? А кому это интересно - ярлык повесили и все.

Но есть в этой истории и другой момент. Как писал Depo.ua, те же медиа-площадки, которые сегодня качают тему "побега" Порошенко, активно привязывают его к схемам по ОВГЗ. Это элемент в общей стратегии, цель которой - добиться отставки руководства Нацбанка, тем самым сорвать переговоры с Международным валютным фондом относительно получения Украиной очередного транша финансовой помощи. Важной составляющей этой стратегии является попытка посадки предшественника Зеленского, что также поставит точку в переговорах с МВФ. Проще говоря, что-то одно точно должно сработать. Война с "соросятами" достигла успеха - правительство Алексея Гончарука и Генпрокурор Рябошапка остались без должностей. Но успех пытаются закрепить, и для этого нужно убрать Якова Смолия, Екатерину Рожкову и их людей в НБУ, или же подтолкнуть Зеленского к крайне опрометчивому шагу - согласиться на политически мотивированное преследование своего предшественника. После этого возврата уже не будет - международной финансовой помощи Украина не получит. Прямым следствием этого станет дефолт. Необходимость которого давно отстаивает Игорь Коломойский.

В то же время у Зеленского есть люди, которым пока удается убедить его в том, что идти по такому сценарию - политическое самоубийство. Вопрос лишь в том, к ним или к хору людей Коломойского, Шария, Портнова и так далее он в итоге прислушается.
 

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