Зеленский рассказал, о чем договорился с большим бизнесом и олигархами

Президент Владимир Зеленский в программе Свобода слова на ICTV рассказал, зачем собирал в Офисе президента большой бизнес и олигархов. "Мы говорили о деньгах, честно вам скажу. Я сказал, что эта страна долго вас кормила, пора и вам помочь стране. Мы договорились создать отдельный фонд, который сейчас понадобится на лекарства, на разные лекарственные средства. нам понадобится сейчас около 12-13 млрд грн", - сказал глава государства.

На встрече присутствовали 15 бизнесменов: совладелец неформальной группы Приват Игорь Коломойский, владелец СКМ Ринат Ахметов, собственник агропромхолдинга МХП Юрий Косюк, совладелец Новой почты Вячеслав Климов, владелец DCH Александр Ярославский, совладелец ТИС Андрей Ставницер и другие.

По словам президента, он обсудил с бизнесменами также вопрос недостачи на текущий момент 500 машин скорой помощи и дефицита лекарств.

Зеленский также сообщил, что во время встречи с крупным бизнесом договорился о том, что компании будут организовывать отдельные трансферы для своих сотрудников. Кроме того, вместе с Укрпочтой и Новой почтой разрабатывается механизм доставки продуктов тем, кто не может выйти из дому - матерям с детьми, пенсионерам. Аптеки, продуктовые магазины и АЗС будут работать без изменений, отметил Зеленский.

При этом Зеленский повторил, что общественный транспорт будет работать с ограничениями, для бизнеса будет принято послабление, а пенсионерам к пенсии добавят 1 000 грн. Для прибавки пенсионерам понадобится, по словам Зеленского, еще 10 млрд грн. "Это те пенсионеры, которые получают до 5 000 грн пенсии", - сказал он.

Кроме того, президент рассказал, что в субботу, 21 марта, в Украину прибудет 1 млн тестов на коронавирус. АЗС, продуктовые магазины и АЗС будут работать без изменений, отметил Зеленский.

"О том, чего не хватает, мы договорились. Это быстрый тест (на коронавирус - Ред.)... Мы договорились с Китаем, спасибо им, спасибо Джеку Ма (глава компании Alibaba Group), он нам помог, профинансировал $80 млн. Благодаря ему и господину Ярославскому мы ожидаем в субботу прибытия этих тестов в Украину. Их будет миллион", - сказал Зеленский. По словам президента, большинство тестов будут переданы военным на передовую.

Зеленский считает, что ситуация с эпидемией в стране лучше, чем в других государствах.

"У нас ситуация с точки зрения статистики в сравнении с другими странами хорошая. Если я могу говорить о коронавирусе хорошие слова. Ситуация действительно не критичная", - добавил он.