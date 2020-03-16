Комитет Рады одобрил послабления для бизнеса на время карантина

Финансовый комитет Верховной Рады поддержал законопроект о послаблениях для бизнеса на время карантина в связи с коронавирусом. Об этом сообщил замглавы комитета Ярослав Железняк в Facebook.

Законопроектом предлагается:

с 1 марта по 30 апреля:

- освободить от ЕСВ всех ФОПов и тех, кто занимается независимой профдеятельностью;

- временно отменить штрафы и пеню за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;

- отменить налог на коммерческую недвижимость и землю;

с 1 марта по 31 мая:

- освободить бизнес от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства, за исключением нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты;

- ввести временный мораторий на неналоговые и налоговые проверки бизнеса;

на 3 месяца:

- отсрочить обязательное введение РРО для всех категорий "упрощенцев".

Кроме того, предлагается освободить граждан от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля. А также ввести помощь для тех, кто заболел на коронавирус и находится в самоизоляции.