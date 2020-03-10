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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Что делать? Почему премьер Шмыгаль решил начать спасать промышленность с «соцопроса»

 Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Три шага, озвученные новым премьером в Верховной Раде, показывают, что у него нет четкого плана действий.

В прошлую пятницу новый премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде рассказал о своих планах помочь промышленности. Депутаты пытались понять, какими новый глава Кабмина видит первые действия правительства и что планирует сделать, чтобы переломить негативные тенденции в экономике. Прежде всего, конечно, речь шла о промышленности, показавшей значительное проседание по итогам прошлого года. Денис Шмыгаль ответил, что планирует три неотложных шага для улучшения ситуации в промышленном секторе. Но конкретики было крайне мало. Премьер просто выступил "за все хорошее": в качестве неотложных мер он назвал коммуникацию с промышленниками, лоббизм на мировых рынках и создание соответствующих условий в налоговой сфере.

"ДС" разбиралась, что же на самом деле предложил Денис Шмыгаль.

Шаг 1. Наладить обратную связь с реальным сектором экономики

"Получить ответы от промышленников, предпринимателей, малого и среднего бизнеса, что для них нужно - а это порядка 100 шагов, которые необходимо предпринять правительству и парламенту, чтобы бизнес почувствовал себя дома, мог спокойно делать свою работу... Мы договорились, что мы не делаем реформ без тех, для кого мы это делаем", - заявил премьер.

То есть кресло премьер-министра занял человек, у которого нет четкого плана действий, и начать он планирует с "соцопроса" промышленников. Можно ли столь вольготно распоряжаться временем на конструирование будущих реформ на пороге глобального кризиса - вопрос скорее риторический. Впрочем, промышленники готовы помочь премьеру с поиском ответов.

"Если бы мы с Денисом Шмыгалем встретились в коридоре, то я бы ему сказал очень кратко: проблема промышленности сейчас в падении цен и спроса. Так что для нас важно максимально снизить себестоимость. И те наши расходы, на которые влияет государство (железнодорожные тарифы, портовые сборы, акцизы), - заморозить до выхода из кризиса. То есть понизить или хотя бы просто не трогать, - сказал "ДС" глава ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков. - Если их повышать ради наполнения казны, это приведет к обратному эффекту: продастся меньше продукции, меньше получит и "Укрзалізниця", и порты, и бюджет. То есть пока промышленность не покажет за шесть месяцев стабильный рост, повышать тарифы естественных монополий нельзя".

Другие меры поддержки, по словам Каленкова, - защита производителей на внутреннем рынке, переговоры с ЕС и США, чтобы прекратили ограничивать экспорт украинской металлопродукции, сокращение ренты на природные ресурсы - нужно добиться вето на закон №1210 (который президент еще не подписал). А главное - требуется рост внутренних инвестиций, в том числе государственных, в собственную промышленность и инфраструктурные проекты.

Впрочем, есть подозрение, что Шмыгаль все-таки кое-что знает о том, что именно нужно отечественному реальному сектору. В своем выступлении перед Верховной Радой он сказал: "На сегодня мы увидели только укрепление гривни, которое ударило по промышленности, но никак не отобразилось на благосостоянии украинцев".

Приходится надеяться на лучшее - на то, что новый премьер просто подстраховывается: хочет получить в руки список действий за подписями капитанов украинского бизнеса. Потом в случае чего проще оправдываться будет, мол, мы делали то, что пойдет на благо нашим драгоценным налогоплательщикам.

Шаг 2. Работать на внешних рынках, развивать экспортный потенциал

"Сегодня Украина едва ли не единственная страна в мире, которая не занимается лоббизмом наших промышленников и аграриев на международных рынках - они сами ищут для себя сбыт", - отмечает глава правительства.

Это уже немного конкретнее. Только у описанной проблемы есть давно отработанный многими странами мира способ решения. Но словосочетание "экспортно-кредитное агентство" так и не прозвучало. А ведь это именно то, о чем уже 27 лет говорят украинские промышленники и аграрии: создайте, наконец, единую структуру, которая будет помогать отечественным производителям (особенно средним и малым) выходить на мировые рынки. Здесь хороший пример - виноделие. В Украине масса небольших производителей отличного вина, но по этому напитку за рубежом очень высокий порог вхождения на рынок. Одно только участие в европейских отраслевых выставках требует десятков тысяч долларов - таких бюджетов на маркетинг у небольших украинских виноделов нет. И это именно то, что могло бы сделать для них государство.

Экспортно-кредитные агентства (ЭКА) существуют в более чем сотне стран мира и стали стандартным инструментом поддержки и развития внешней торговли. В Украине такое агентство формально есть, но не работает. В 2016 г. Рада приняла Закон "Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров/услуг украинского происхождения...", в котором прямо сказано о необходимости создания ЭКА, с подробным описанием функций. По плану украинское ЭКА должно было начать работу в 2017-м, но тогда на него не нашли денег. Наконец, 7 февраля 2018-го правительство приняло постановление о выполнении закона и полноценном запуске ЭКА, а Минфин выделил на это 200 млн грн. Был назначен и. о. предправления ЗАО "ЭКА" (Игорь Пульвас), он зарегистрировал юрлицо и открыл счета для зачисления выделенных правительством средств. И - все.

В Минэкономразвития тогда сообщали, что агентство будет заниматься страхованием, перестрахованием и предоставлением гарантий по договорам, обеспечивающим развитие экспорта. Оно также будет участвовать в выполнении программ частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам и предоставлять консультации экспортерам.

Но... не получилось. "На сегодня экспортно-кредитное агентство имеет 200 млн грн, штат людей и ни одного клиента. Я хочу, чтобы оно было действенным, но агентство по своей сути с тем законодательством, которое есть, не может работать. Потому что не может предоставлять эти услуги, - заявлял в ноябре 2019-го замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка. - Если в следующем году мы сможем модифицировать ЭКА с изменениями в законодательство, с нормальным диалогом между этим агентством и реальными производителями, которым нужно это агентство, тогда я подам запрос в бюджет относительно увеличения этих средств. До этого я считаю это абсолютным идиотизмом".

Препятствием для полноценной работы ЭКА оказался тот же закон, по которому оно и было создано. В нем предусмотрен перечень кодов продукции, которую будет поддерживать ЭКА: машиностроение, самолетостроение, кораблестроение и строительные услуги. Но Минэкономразвития резонно заявляет, что деятельность ЭКА должна распространяться на все группы товаров. Поэтому профильное ведомство не позволяет украинскому ЭКА выдавать гарантии экспортерам.

Ситуация глупая, так что премьеру стоило бы не изобретать велосипед в деле стимулирования экспорта, а разобраться с агентством, которое существует, но не работает.

Шаг 3. Создание соответствующих условий с точки зрения и налогов, и занятости для бизнеса

"Это общие фразы сегодня, но третий шаг вытекает из первого - то, что мы услышим от промышленников и предпринимателей, так и будем работать, это будет безотлагательно", - резюмировал Шмыгаль.

Несложно предугадать, что услышит новый премьер. Кроме того, о чем выше говорил Александр Каленков, это будут требования мягкой девальвации гривни, защиты прав собственности, неизменности законодательства, сокращения возможностей для силовиков воздействовать на бизнес, проведение приватизации, упрощение регуляторных процедур и упорядочивание законодательства.

А еще - реформы в сфере образования, поскольку одна из ключевых проблем сегодняшнего украинского бизнеса - кадровая. Стоит вспомнить и об оттоке рабочей силы вследствие трудовой миграции, и диспропорции зарплат в Украине и соседних европейских странах. Таким образом, перед Шмыгалем вырисовывается комплексная проблема, в основе которой - низкий уровень развития украинской экономики. Одно из главных решений - подъем промышленности. И правильный вопрос - как это сделать - уже поставлен. Только сможет ли на него ответить человек, занявший премьерское кресло в пожарном порядке, не имея четкой антикризисной программы?
 

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