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Возможно кто-то убедил президента, что Украине не нужен МВФ, - мнение
Замена руководства финансово-экономического блока правительства может побудить инвесторов, которые ранее активно покупали украинские государственные облигации, прекратить инвестировать в Украину.
То, что смена правительства произошла во время важных переговоров с МВФ, может отпугнуть иностранных инвесторов, которые ранее активно инвестировали в Украину, считает нью-йоркский финансист Ник Стедмиллер, директор по новым рынкам нью-йоркской консалтинговой компании Medley Global Advisors.
"Отставка опытного авторитетного министра финансов посреди переговоров с МВФ не может положительно отразиться на доверии иностранных инвесторов", - заявил он в комментарии "Голосу Америки".
"Возможно, достижение соглашения с МВФ не является насущной потребностью для финансов страны, но необходимо поддерживать уверенность инвесторов. Вместо того, чтобы принять необходимый для получения соглашения МВФ, Рада погрязла в сложных дебатах относительно земельной реформы. Приоритетом правительства должно быть принятие необходимых условий для получения соглашения с МВФ до того, как продолжать земельную реформу и другие действия", - подчеркнул он.
А вот эксперт Центра международного частного предпринимательства США Эрик Гонц настроен еще более скептически.
"Прощай МВФ, прощай доверие инвесторов к облигациям, привет большему (долговому - ред.) бремени на правительство (и украинских плательщиков налогов)", - прокомментировал он смену финансового блока правительства.
"Возможно кто-то убедил президента, что Украине не нужен МВФ", - добавил Гонц в комментарии "Голосу Америки".
Возможно в краткосрочной перспективе Украине и не так нужна программа МВФ, отмечает эксперт, но в дальнейшем перед Украиной может возникнуть необходимость получить поддержку МВФ", а для этого необходимы длительные переговоры, убежден он.
Подобные рассуждения в своей статье для Kyiv Post высказывал и британский экономист Тимоти Эш. Он отмечал, что иностранцы, которые инвестировали 5 миллиардов долларов в украинские облигации, могут теперь беспокоиться касаемо замены министра финансов Оксаны Маркаровой на Игоря Уманского. "Если держатели облигаций пойдут на выход, ситуация быстро станет уродливой, поскольку инвесторы будут пытаться пройти через небольшое окошко", что может создать давление на курс гривны.
Как сообщал Укринформ, 4 марта на внеочередном заседании, созванном по требованию Президента, ВР отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.
В то же время парламент назначил на должность Премьер-министра Дениса Шмыгаля и утвердил состав нового правительства, в котором остались вакантными должности министров культуры, образования и науки, энергетики и угольной промышленности и вице-премьер-министра - министра экономики.
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