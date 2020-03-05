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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рада назначила Кулебу главой МИД Украины

22:54 04.03.2020 |

Политика

 

Верховная Рада поддержала назначение Дмитрия Кулебы на должность министра иностранных дел Украины по представлению президента страны Владимира Зеленского.

За назначение Кулебы главой украинского внешнеполитического ведомства на пленарном заседании в среду проголосовали 288 народных депутатов.

Согласно Конституции Украины, кандидатуры глав МИД и Минобороны на рассмотрение Верховной Рады вносит глава Украинского государства.

Дмитрий Кулеба родился 19 апреля 1981 года в Сумах. В 2003 году начал свою дипломатическую карьеру в МИД после окончания Института международных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко.

С 2003 по 2010 годы работал в системе Министерства иностранных дел Украины на должностях в центральном аппарате и в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене.

С 2010 по 2013 годы, работая в секретариате министра МИД, занимался вопросами имиджа Украины за рубежом, международных организаций, отношений с США.

В течение января-июня 2013 года был советником вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам.

Оставил государственную службу в 2013 году и возглавил Фонд культурной дипломатии UART.

В 2014 году вернулся в МИД на должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. Ввел в работу МИД концепции цифровой дипломатии, стратегических коммуникаций, культурной дипломатии и публичной дипломатии.

В 2016 году назначен на должность посла и представителя Украины при Совете Европы.

С августа 2019 года был вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Бывший глава МИД Вадим Пристайко назначен в новом правительстве вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: карьера, скандалы и цитаты
Постоянный представитель Украины в Совете Европы, вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции, в свои 38 лет Дмитрий Кулеба является одним из самых компетентных вероятных членов нового правительства.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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