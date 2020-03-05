Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: карьера, скандалы и цитаты

Сегодня Верховная Рада переформатирует правительство, и, по данным наших источников, во главе МИДа может стать Дмитрий Кулеба.

Постоянный представитель Украины в Совете Европы, вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции, в свои 38 лет Дмитрий Кулеба является одним из самых компетентных вероятных членов нового правительства.

Образование

В 2003 году с отличием выпустился из Института международных отношений Киевского университета им. Т.Г. Шевченко по специальности "международное право". В 2005 защитил кандидатскую диссертацию по тому же профилю. Владеет английским языком.

Карьера

На госслужбу поступил в 2003-м, едва получив диплом о высшем образовании. Карьеру Дмитрия Кулебы иначе чем стремительной назвать трудно.

Уже в 2005 он отправился в ранге третьего секретаря в Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене (по линии ОБСЕ). Проработал там четыре года и вернулся вторым секретарем. С 2010-го - в Центральном аппарате. К 2012 возглавлял отдел в департаменте Секретариата министра. Годом позже был назначен советником тогдашнего вице-премьера Константина Грищенко по гуманитарным вопросам. Проработоав полгода, ушел из МИДа и возглавил Фонд культурной дипломатии UART.

В июне 2014-го по приглашению Павла Климкина вернулся на работу в МИД в качестве посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. На этом посту курировал также обновление коммуникативных технологий, а также публичную дипломатию.

В апреле 2016 года назначен постпредом Украины в Совете Европы. Активно противодействовал возвращению в ПАСЕ делегации РФ, разоблачал нарушения прав человека в оккупированном Крыму, работал над привлечением европейцев к процессам реформирования в Украине.

В августе минувшего года получил пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Алексея Гончарука.

Помимо дипломатической работы отличился на поприще писательства, презентовав в минувшем году книгу "Війна за реальність: як перемагати у світі фейків, правд і спільнот", в которой делится размышлениями об информационных манипуляциях и обороне от них. Презентация состоялась в Мыстецьком Арсенале, в Совет по вопросам развития которого входит Дмитрий Кулеба.

Связи

Потомственный дипломат. Сын Ивана Кулебы, в президентство Леонида Кучмы - заместителя постпреда Украины при международных организациях в Вене (в то время Константин Грищенко, будучи замминистра, среди прочего, курировал вопросы контроля над вооружениями и европейской безопасности, что подразумевает тесную коммуникацию). Впоследствии Иван Кулеба был послом в Египте и Чехии, замом госсекретаря МИДа и министра иностранных дел. Ныне возглавляет украинскую дипломатическую миссию в Казахстане.

Положение отца определенно способствовало продвижению Дмитрия. Но не только. Вернуться в МИД ему предложил тогдашний министр Павел Климкин (в 2008-2010, к слову, возглавлявший Департамент ЕС). А фонд, с которым связан перерыв в службе, основал cоучредитель Альянса по вопросам инвестиционного сопровождения (AIS) и меценат Сергей Осипенко. В последнее время это имя всплывает в скандалах, связанных с захватом земель под застройку в Киеве и СМТ Таирово Овидиопольского р-на Одесской области, но их подоплека недостаточно ясна.

Жена Дмитрия, Евгения Кулеба, является основателем и руководителем ГО "Місто-сад", одним из наиболее известных проектов которого является киевский Сквер Небесной Сотни на Михайловской. Список иностранных партнеров ГО внушает уважение. Среди них - USAID, Goethe Institut, British Council, International Renaissance Foundation.

В целом Дмитрия Кулебу можно охарактеризовать как человека, умеющего ладить и договариваться. Вопрос, однако, в том, как он будет делить если не полномочия, то сферы ответственности с главой президентского офиса Андреем Ермаком, все более подминающим под себя ключевые направления внешней политики. Еще одна проблема была связана с его нынешней позицией: успешное совмещение (как планировалось сначала) представительство в европейских и евроатлантических структурах, зачастую требующее присутствия в них, с министерской должностью, предусматривающей не менее насыщенный рабочий график, выглядит маловероятным - не говоря уже о юридической коллизии, обусловленной тем, что совмещение этих должностей не предусмотрено. Впрочем это противоречие было разрешено методом простой рокировки: Дмитрий Кулеба меняется местами со своим предшественником Вадимом Пристайко.

Цитаты

"Для меня начало российской агрессии стало переломным моментом, который означал: мы больше не будем "дергаться". Я думаю, точки расставлены. Понятно, где враг, а где союзники" (о взаимоотношениях с НАТО)

"Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями".

"Курс на членство в ЕС остается неизменным и бесповоротным. Именно этот курс делает нашу экономику сильнее".

"Вопросы гендера - это вопросы равенства в доступе к профессии, уважения и других абсолютно привычных для любого цивилизованного государства вещей".

"Внутри у нас власть критикуют, а снаружи, наоборот, хвалят за принципиальность и взвешенность".

"Есть очень разные министры. У некоторых членов правительства есть финансовые подушки, которые позволяют им не обращать внимания на официальную зарплату. У некоторых их нет. У меня, например, нет какой-то большой финансовой подушки, я живу на одну зарплату".