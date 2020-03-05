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Рада назначила Тарана министром обороны Украины
22:41 04.03.2020 |
Верховная Рада поддержала назначение Андрея Тарана на должность министра обороны Украины по представлению президента Украины Владимира Зеленского.
За назначение Тарана главой украинского оборонного ведомства на пленарном заседании в среду проголосовали 285 народных депутатов.
Согласно Конституции Украины, кандидатуры глав МИД и Минобороны на рассмотрение Верховной Рады вносит глава Украинского государства.
Таран родился 4 марта 1955 года в городе Франкфурт-на-Одере, Германия. Окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище, получив специальность военного инженера-радиотехника.
С 1992 года служил в центральном аппарате Минобороны.
В 1994-1995 годах работал в Главном управлении разведки Минобороны.
В 1996-1998 годах работал в Совете национальной безопасности и обороны Украины экспертом центра стратегического планирования и анализа, а в 1998 году вернулся в центральный аппарат Минобороны.
С 1999 по 2004 год был военным атташе при посольстве Украины в США.
В 2005-2008 годах занимал в Минобороны должность начальника управления, а в 2008-2011 годах был заместителем главы Главного управления разведки Минобороны.
В 2011-2014 году был представителем Минобороны в представительстве Украины при ООН.
В 2015 году был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе (СЦКК). Был членом Трехсторонней контактной группы в Минске. В конце года был назначен на должность первого замкомандующего Сухопутных войск ВСУ.
В 2016-м уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.
В 2019 году Таран возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко.
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Таран известен тем, что в 2015-м году его уволили с должности Главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе в связи с подозрением в государственной измене.
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