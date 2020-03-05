Министр обороны Андрей Таран: Карьера, скандалы и цитаты

Сегодня, 4 марта, Верховная Рада будет заниматься переформатированием правительства. По предварительным данным, министром обороны станет Андрей Таран.

Кадровый военный разведчик, Андрей Таран родился в 1955 году в Германии в семье военного во Франкфурте-на-Одере.

Образование

В 1977 году окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище по специальности военный инженер-радиотехник. Получил степень магистра в Национальном университете обороны США в Вашингтоне. Свободно владеет английским. Был военным атташе при посольстве Украины в США.

Карьера

В 1992-95 годах Таран служил в центральном аппарате Минобороны Украины. Прошел переподготовку в Институте международных отношений для дипломатической службы.

С 1994 года он-на службе в Главном управлении разведки Минобороны, в 2005-2008 годах там же стал начальник управления, в 2008-11 годах - заместитель начальника.

В 2012 году перешел на работу представителем Минобороны при постпредстве Украины в ООН.

В 2014- 2015 году в АТО был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации с россиянами . Проработал там несколько месяцев.

В сентябре 2015 года назначен в рабочую подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе на переговорах в Минске.

В декабре 2015 года был назначен на должность первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ.

В 2016 году был уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.

В декларации Тарана за 2019 год он не указал владение какими-либо объектами недвижимости. Скорее всего, это связано с его работой в управлении разведки при Министерстве обороны. Его доход в течении декларируемого периода составил 17 млн гривен. Жена Наталья получила доход около 13 млн гривен.

Связи

Тарана называют человеком, связанным с нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Кроме того, ранее источники сообщали, что продвигает назначение Тарана на эту должность бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. По всей видимости, она знакома с ним через своего мужа - и.о. начальника Департамента стратегической разведки Главного управления разведки Министерства обороны Алексея Пашкова.

В сентябре 2019 года в прессе появилась информация о том, что Пашков "перепрыгнул" 10 служебных должностей для того, чтобы иметь возможность сесть в это кресло. Сам Пашков, отмечают источники, служил вместе с Тараном в армии.

Скандалы

Таран известен тем, что в 2015-м году его уволили с должности Главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе в связи с подозрением в государственной измене.

В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины.

В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (Государственная измена)".

Далее, по непонятным причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт СНБО был взломан.

В итоге, генерал избежал уголовной ответственности и дослужил в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск до ухода на пенсию.

При этом рад СМИ сообщали, что офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в котором длительное время служил генерал Таран, якобы характеризовали его исключительно негативно.

Тарана обвиняли в том, что из-за него была разрушена агентурная сеть украинской военной разведки на оккупированных территориях Донбасса и многие патриоты попали в руки российских спецслужб.

Цитаты

О военной контрразведке и ее подчинении: "Многим военным экспертам, как в Украине, так и за ее пределами, кажется алогичным тот факт, что в стране, которая ведет боевые действия, военное руководство лишено возможности обеспечивать контрразведывательную защиту вооруженных сил. Необходимо вывести военную контрразведку из структуры СБУ и подчинить ее Министерству обороны".

О структуре разведывательных органов Украины.: "Нужно восстановить Комитет по вопросам разведки, который бы осуществлял координацию деятельности всех разведывательных органов страны и направлял их на выполнение стратегических задач, это очень "острый вопрос, с решением которого нельзя медлить ".