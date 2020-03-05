Финансовые новости
- |
- 05.03.20
- |
- 01:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада избрала новый состав правительства
Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства, который возглавит Денис Шмыгаль.
Нардепы 277 голосами поддержали 13 кандидатур, которые ранее предложил Шмыгаль.В правительстве еще остается 4 вакантных места.
Так, вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров;
Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - Вадим Пристайко;
Вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;
Министром социальной политики - Марина Лазебная;
Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков;
Министром молодежи и спорта Украины - Вадим Гутцайт;
Министром инфраструктуры Украины - Владислав Криклий;
Министром по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;
Министром юстиции Украины - Денис Малюська;
Министром Кабинета министров - Олег Немчинов;
Министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов;
Министром здравоохранения - Илья Емец;
Министром финансов Украины - Игорь Уманский.
В то же время Шмыгаль отметил, что на данный момент в правительстве еще остается 4 вакантных места, а также есть намерения усилить два направления. Однако премьер не конкретизировал, о каких именно позициях идет речь.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада назначила Тарана министром обороны Украины
|Рада избрала новый состав правительства
|Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины
|Рада одобрила отставку Гончарука
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Страна Зеленского 2.0: Зачем президент отдал правительство Ахметову, Фирташу и Коломойскому
|Кабмин Шмыгаля. Кто эти старые-новые министры
|Повышения не будет. Сколько Кабмин Гончарука сэкономит на пенсионерах
|Увольнение Сытника: Какова процедура и кто возглавит НАБУ
|Битва за 179 округ: Почему Зеленский отдает Харьковщину ОПЗЖ
|Гончарук может остаться: Как Зеленский планирует сменить правительство и силовиков
Это интересно
|Компания BMW официально представила свое первое электрическое «гран купе» – стильный седан i4
|Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США
|Peugeot 208 назвали лучшим автомобилем Европы
|Покрышки Goodyear reCharge смогут наращивать новый протектор
|Volkswagen поставил крест на компримированном природном газе
|Apple продолжает платить за замедление iPhone
|Apple добавит сенсорную панель к клавиатуре для iPad Pro