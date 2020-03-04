Кабмин Шмыгаля. Кто эти старые-новые министры

Хотя официально о деталях переформатирования Кабмина не сообщается, после визита президента Зеленского на заседание фракции "слуг" в СМИ появилась конфигурация будущего правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль

Недавно назначенный вице-премьером - министром развития громад и территорий Шмыгаль до этого во времена президентства Виктора Януковича работал начальником департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, затем заместителем начальника Главного управления Министерства доходов и сборов Украины во Львовской области

Последние два года работал директором Бурштынской ТЭС, которая принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. Своего ставленника он решил продвигать в Кабмин не напрямую с должности директора ТЭС, а через губернаторское кресло. В июне 2019 г. Шмыгаль был одним из трех кандидатов на должность руководителя Львовской ОГА, но на должность Зеленский назначил юриста Маркияна Мальского, а "опытного управленца", по его же словам, президент послал руководить Франковщиной. С премьером Шмыгалем самый богатый украинец значительно усилит свои позиции в политике и экономике.

Министр экономики Роман Жуковский

Сын бывшей главы правления банка "Надра" Валентины Жуковской, близкой к экс-владельцу учреждения Дмитрию Фирташу. Раньше работал в "Укрсоцбанке". Во второй половине 2000х, при расцвете корпорации Фирташа "РосУкрэнерго" Жуковский возглавил Главную службу социально-экономического развития Секретариата президента во времена Виктора Балоги. При Викторе Януковиче сохранил свой пост уже в его Администрации под руководством Сергея Левочкина.

Министр финансов Игорь Уманский

Довольно известный финансист, при первом правительстве Тимошенко руководил департаментом работы с проблемными банками генерального департамента банковского надзора Нацбанка. Во втором Кабмине Тимошенко был первым заместителем министра финансов, после отставки министра Виктора Пинзеныка стал исполняющим обязанности министра. Также работал первым заместителем министра финансов Натальи Яресько в Кабмине Арсения Яценюка. Позднее стал внештатным советником по экономике Петра Порошенко. В последнее время СМИ из пула олигарха Игоря Коломойского массированно атакуют Уманского, называя его человеком влиятельного соратника президента Порошенко, Игоря Кононенко.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов

Во времена президента Ющенко был депутатом Львовского областного совета от Украинской народной партии. В 2014-2017 служил в Государственной пограничной службе Украины, руководил военно-гражданской администрацией сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района Донецкой области .

Бывший государственный секретарь Министерства молодежи и спорта.

Министр социальной политики Марина Лазебная

Работала главным специалистом в Минэкономики и Секретариате Кабмина. Бывший директор Департамента труда и занятости Министерства социальной политики в Кабмине Николая Азарова. В 2013 году указом Виктора Януковича была назначена председателем Государственной службы занятости.

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб

Генерал-лейтенант, командующий войсками Территориального управления "Север", первый заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Министр здравоохранения Илья Емец

Известный кардиохирург, директор Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ, бывший министр здравоохранения в первом правительстве Николая Азарова. Основатель и президент Международного благотворительного фонда в Украине "Детское сердце".

Министр обороны - Андрей Таран

Военный разведчик, в Главном управлении разведки Министерства обороны работал с 1994 года. В 2015 году его уволили с должности Главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе из-за подозрений в государственной измене. После этого Таран дослужил в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск. Будущего министра называют близким к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Министр оккупированных территорий Алексей Резников

Известный юрист, основатель фирмы "Резников, Власенко и Партнеры". Вместе с нынешним нардепом от "Батьківщини" Сергеем Власенко Резников был адвокатом кандидата на пост президента Виктора Ющенко в деле о непризнании второго тура выборов 2004 г. До последнего времени он работал партнером юридической фирмы "Астерс".

В политику пришел, избравшись в Киевраду от Блока Николая Катеринчука. После выборов в 2014 г. Резникова избрали заместителем городского головы и секретарем Киевского горсовета, позже он оставил эти должности, будучи советником Кличко. Ппроявил себя как организатор конкурса "Евровидение" в Киеве в 2017 году, также он организовывал проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017-2018 со стороны КГГА. Сейчас Резников - представитель Украины в политической подгруппе минского процесса. Союзником известного юриста называют главу ОП Андрея Ермака.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов

Бизнесмен, бывший президент концерна "АВЭК", основателем и совладельцем которого является крупный харьковский предприниматель Александр Фельдман, депутат ВР шести созывов. В Раде V - VII созывов Чернышов был помощником-консультантом Фельдмана на общественных началах. Ему приписывают близкое знакомство с Игорем Коломойским.

С октября 2019 года - председатель Киевской облгосадминистрации.

Министр энергетики Иван Плачков

Работал на Киевской ТЭЦ-5 на должностях от обходчика до главного инженера.Многолетний гендиректор и глава набсовета "Киевэнерго".

Бывший министр топлива и энергетики в правительствах Виктора Ющенко,Юлии Тимошенко и Юрия Еханурова. Экс-глава Одесской областной государственной администрации при Кабмине Еханурова. Также работал заместителем руководителя Государственного управления делами. Считается человеком Рината Ахметова.