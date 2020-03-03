Кабмин Зеленского 2.0. Топ-5 вызовов, которые помешают спасти рейтинг

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кабмин Зеленского 2.0. Топ-5 вызовов, которые помешают спасти рейтинг

13:53 03.03.2020 |

Экономика

 Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Когда (если) в Украине сменится правительство, ему придется ответить на целый ряд экономических вызовов - как старых и хорошо знакомых, так и принципиально новых.

За первые два месяца 2020 г. ситуация в мире вокруг Украины неожиданно сильно поменялась. Вспышка коронавируса "подсекла" мировую экономику, включая спрос на сырье и оборудование (что ударит по нашим экспортным отраслям). Однако проблемы в самой отечественной экономике усугубились еще до появления "заразы" из Китая, за что несут непосредственную ответственность действующие министры.

"Деловая столица" составила свой топ-5 экономических проблем, которые придется решать Владимиру Зеленскому в попытке обновить свой имидж, в том числе с помощью перестановок в правительстве.

Падение промышленного производства

Тревожным сигналом о том, что в стране на фоне макроэкономической стабилизации что-то пошло не так, стало падение промышленного производства на 8,3% (декабрь 2019 г. к декабрю 2018-го). Добавим сюда характерное для Украины отрицательное сальдо внешней торговли товарами, которое по итогам 2019-го составило $10,72 млрд. Позитивный баланс услуг не в состоянии радикально улучшить ситуацию.

Внутренняя торговля, конечно, растет, но сама по себе она не может долго вытягивать рост ВВП. Именно промышленность вместе с сельским хозяйством (агропроизводством) обеспечивает экспорт, валютную выручку и по большому счету лежит в основе экономики страны.

На падение показателей промышленного производства повлияла аномально крепкая гривня, монетарная политика Нацбанка (высокая учетная ставка), а также плохая конъюнктура на мировых рынках. Причем плохой она была еще до начала общемирового психоза из-за коронавируса. К примеру, по оценкам ассоциации "Укрметаллургпром", в 2019 г. производство стали в Украине снизилось до 20,5 млн т (-2,8% к 2018 г.), чугуна - до 20 млн т (-2,7%), проката - до 18 млн т (-2%).

И нужно понимать, что на фоне проблем на рынках, вызванных вспышкой коронавируса (уже не только в Китае), для подъема украинской промышленности теперь придется принимать не ординарные, а чрезвычайные меры.

Крепкая гривня

Одна из основных проблем украинской экономики, плавно перекочевавшая из прошлого года в нынешний, - курс гривни, который является искусственно завышенным. Конечно, приятно гордиться тем, что твоя родная валюта самая крепкая в мире и укрепилась к доллару за минувший год на 15%. Однако мешают этому растущие цены в магазинах - так бизнес компенсирует недобранную из-за искусственно завышенного курса прибыль.

Да, экспортеры крепкой гривне совсем не рады. Аграриям в этом году пришлось максимально экономить, готовясь к посевной, потому что их доходы по итогам 2019-го оказались в долларовом выражении ниже, чем ожидалось. Только лишь из-за того, что все второе полугодие нацвалюта укреплялась. Экспортерам металлов тоже несладко.

Крепкая гривня также негативно влияет на тяжелую промышленность: доходы у них в валюте, а расходы в гривне. Да и на легкую промышленность - при крепкой гривне ей сложно конкурировать с китайским ширпотребом. Наконец, из-за сильной нацвалюты снижаются плановые доходы от таможни (особенно) и налоговой. А это уже прямой ущерб для бюджета.

Крепкая гривня выгодна импортерам, перевозчикам и туристическому бизнесу. А также - держателям ОВГЗ. С которыми связана, кстати, еще одна проблема: есть вероятность массового выхода нерезидентов из украинских ОВГЗ. В этом случае они начнут выводить валюту и гривня может резко девальвировать. При этом мы уже видим уменьшение спроса нерезидентов на гривневые ОВГЗ, Минфину сложнее реструктурировать госдолг.

Не исключено, что экспортеры будут приходить в Кабмин и задавать неудобные вопросы. И кто бы в тот момент не был премьером, ему придется ругаться и с НБУ, и с Минфином, доказывая жизненную необходимость управляемой девальвации гривни.

Рынок земли

Земельная - самая сложная реформа, и пусть основная тяжесть ее решения пока легла на парламент, но и всем остальным ветвям власти никак не остаться в стороне от столь масштабной затеи. Тем более что эта реформа никак не хочет вписываться в мировоззрение украинцев.

Если бы референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в прошлое воскресенье, 15% жителей Украины проголосовали бы за рынок земли, 62% - против, еще 18% не принимали бы участия в голосовании, свидетельствуют данные опроса КМИС. Как отмечают социологи, с ноября 2019 г. по февраль 2020 г. доля сторонников продажи земли снижалась: с 22% в ноябре до упомянутых 15% - в феврале.

То есть реформа, мягко говоря, непопулярна в народе, но с повестки дня ее никто не снимает. Народные депутаты как-нибудь да проголосуют, а вот как встроить новый закон в украинскую реальность - это будет очень большая головная боль именно Кабинета Министров и лично премьера.

В частности, придется ответить (себе и людям) на вопросы: как будет продаваться земля иностранцам (относительно самой этой возможности президент обещал референдум), по каким процедурам будет проводиться продажа, как подготовить фермеров, как быть со спорными участками и противоречивым, неполным кадастром, как противодействовать скупке земли банками и крупным бизнесом...

И это мы еще только начали перечислять проблемы. Которые придется решать на фоне непринятия новых земельных правил основной массой населения.

Приватизация и использование госсобственности

Еще 4 октября 2019 г. Минэкономики утвердило этапы подготовки и проведения приватизации первых 800 госпредприятий. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что рассчитывает на ускорение процесса малой приватизации, от которой только в 2020 г. предполагается получить 5-6 млрд грн в бюджет. В конце декабря, правда, заговорили о том, что Фонд госимущества затягивает приватизацию госпредприятий. Дескать, глава Фонда Дмитрий Сенниченко тормозит подготовку государственных объектов к продаже, занимаясь вместо этого расстановкой лояльного менеджмента. И, наконец, Алексей Гончарук назвал уже другую цифру: 300 госпредприятий, приватизация которых запланирована на нынешний год.

В госбюджете на 2020 г. поступления от приватизации запланированы в объеме 12 млрд грн (6 млрд грн от малой приватизации и столько же - от большой). И хотя эта доходная статья хронически не выполняется, правительству и без сокращения списка госпредприятий есть что продавать.

Однако процесс в любой момент может споткнуться о решения судов разных уровней. Как это происходит с другими проектами по использованию госсобственности с участием частного бизнеса. Например, 3 февраля Шестой апелляционный административный суд Киева заблокировал процесс передачи в концессию Херсонского морского торгового порта. А ведь это был очень многообещающий проект, по факту открывающий ворота передаче в концессию разных убыточных объектов госсобственности.

Или можно вспомнить более старую историю: как в сентябре 2019-го Кабинет Министров Украины признал несостоявшимся конкурс на углеводородные соглашения о разделе продукции (СРП) в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря.

В Украине не обеспечены условия для захода инвесторов - и это очередной вызов перед правительством, которое, скорее всего, будет обновлено уже 4 марта.

Энергетическая независимость

В этом году нам повезло с зимой: она теплая, что вкупе с сильно упавшими ценами на газ в Европе позволяет не переживать за энергообеспечение как промышленности, так и населения. В прошлом году воспряли благодаря дешевому газу даже такие энергоемкие отрасли, как, например, производство азотных удобрений.

Но власть расслабилась - и допустила обвал в собственной газодобыче. Точнее, проваливается только государственная "Укргаздобыча", ее результат снизился на 3,45% по сравнению с 2018 г. - до 14,9 млрд куб. м. "Укрнафта" (совместное владение государства и Игоря Коломойского) увеличила добычу на 8%, до 1,2 млрд куб. м, "ДТЭК Нафтогаз" (принадлежит Ринату Ахметову) - на 0,66%, до 1,66 млрд куб. м, "Укрнефтебурение" (совместное владение Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника) - на 45%, до 740 млн куб. м, компании группы Smart Energy Вадима Новинского нарастили добычу на 24,7%, до 368,8 млн куб. м. У многих других частников тоже был подъем.

Но надо понимать: газодобыча - это бизнес, в котором вложенные инвестиции приносят отдачу лишь через несколько лет. Поэтому нынешнее увеличение добычи газа частными компаниями - это следствие высоких цен на газ в прошлые годы, под впечатлением от которых инвесторы вкладывали миллионы в новые проекты.

По прогнозам, нынешние низкие цены на газ останутся примерно такими же еще три-четыре года. Поэтому многие частники начали пересматривать свои инвестпрограммы. Но это уже подрывает энергетическую безопасность страны: ведь "Укргаздобыча" явно не справляется с поставленными задачами, а если уйдут с рынка частные компании - будет провал.

То есть правительству предстоит как-то так выстроить отношения с газодобывающей отраслью, чтобы частники были заинтересованы добывать газ здесь и сейчас, а не ждать высоких цен на него. Например, стоило бы прекратить играть со стимулирующей рентой при добыче газа. Это налоговое послабление уже дало положительный эффект в отрасли, но его пытаются отменить.

Задача власти сейчас - обеспечить даже не столько благоприятные, сколько неизменные правила игры на энергетическом рынке. А то игры с "зеленым" тарифом, как и споры вокруг покупки электричества в РФ, уже стали притчей во языцех...
 

ПО РУБРИКАМ

13:29 Уолл-стрит отворачивается от бурения на Аляске

12:40 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков на 02.03.20

12:30 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 03.03.20

12:25 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 02.03.20

11:58 Биржи АТР 3 марта закрылись в основном ростом в надежде на меры G7 по поддержке экономики

09:55 BIS: центробанки не рассматривают применение CBDC для трансграничных платежей

08:52 Доллар дешевеет 3 марта на ожиданиях снижения ставки ФРС

08:13 Стоимость золота растет 3 марта в ожидании снижения ставок мировых ЦБ

07:59 НБУ утилизировал почти 24% банкнот от общего количества в обращении в 2019

07:53 Индексы США 2 марта показали резкий рост после обвала на прошлой неделе из-за коронавируса

02.03 Morgan Stanley прогнозирует курс 25 грн/$ к концу 2020г

02.03 Депозитные ставки для физлиц 02.03.20

02.03 В правительстве ждут от НБУ резкого снижения учетной ставки

02.03 Binance объявила о первой прямой интеграции с банком

02.03 Евро 2 марта дорожает на макроэкономических данных

• дальше…

13:41 Турция вновь сбила сирийский военный самолет над Идлибом

13:27 Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США

13:01 США проводят скрытую кампанию по ослаблению хакерской мощи КНДР

12:54 Лукашенко поручил достроить инфраструктуру «Дружбы» для импорта нефти из балтийских портов

11:47 Мюнхен начал частично оплачивать женщинам ночные поездки в такси

09:38 Буттиджич поддержал Джо Байдена в президентской гонке в США

09:32 Берлин не готов принять беженцев с турецко-греческой границы

09:22 Эксперты ООН заявили о причастности ВВС РФ к военным преступлениям в Сирии

02.03 Ватикан рассекретил архивы времен папы Пия XII

02.03 ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2020 г. до 2,4% с 2,9%

02.03 Разбитые двери и столкновения с полицией: ветераны штурмуют здание правительства Молдовы

02.03 Солнечная энергетика: производство поликремния всё больше концентрируется в Китае

02.03 В США ветровые электростанции впервые стали лидером в производстве «зеленой» энергетики

02.03 Греция задержала 10 тысяч мигрантов на границе с Турцией

02.03 Турция сообщила о пересечении границы с ЕС 76 тысяч мигрантов

• дальше…

27.02 В приложении Kyiv Smart City появилась услуга возвращения эвакуированного авто

25.02 Внедрение электронного билета в Киеве обошлось в 500 миллионов, – КГГА

19.02 Украина вводит безвиз с еще одной карибской страной

17.02 В Киеве с апреля заработают единый е-билет для метро и наземного общественного транспорта и туристические проездные

14.02 В Украине запустили электронный сервис, который платит кэшбек за безопасное вождение

13.02 Земля для московской церкви и «дерибан» Труханова острова: Как депутаты долго собирались, чтобы сбежать из Киевсовета

12.02 В метро Киева появится связь 4G: на каких станциях это произойдет уже в марте

11.02 Зам Кличка о трамтрейне на Троещину: Есть инвесторы, важна позиция УЗ

11.02 Первый заместитель Кличко о готовности метро на Виноградарь: 20% в лучшем случае

07.02 Власти Киева решили протестировать электронный билет спустя год после запуска

06.02 В Кабмине считают идею продажи SIM-карт по паспорту пока не своевременной

06.02 КГГА подписала меморандум с израильской компанией LAMED о внедрении системы «умной» парковки в столице

05.02 Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

05.02 В Украине появилась возможность привязать электронную подпись к чипу ID-карты - МВД

05.02 Кабмин отменил согласование облсоветами разработки общенациональных месторождений

• дальше…

13:58 Гончарук может остаться: Как Зеленский планирует сменить правительство и силовиков

08:44 Принуждение к разведению. Как оккупанты заставляют Зеленского отвести войска от Счастья и Широкино

02.03 Замена Рябошапки: Отдаст ли Зеленский Генпрокуратуру Баканову

02.03 НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой

02.03 Тихая премьериада: Кто и как делит «шкуру» еще не уволенного Гончарука

02.03 Уроки Тимошенко. Почему Зе-команде срочно понадобился новый премьер

02.03 Правительство и выборы в ОРДЛО: Вернет ли Зеленский Ахметову статус «хозяина Донбасса»

02.03 Развенчания «Призрака». Когда Пасечник торжественно сбросит в оккупированном Алчевске памятник Мозговому

02.03 Позитив недели. В Украине разрабатывают бикалиберную ракету на базе «Иглы» и «Корсара»

28.02 Социология и план Коломойского: Что за проект Палицы олигарх готовит для битвы с Зеленским

28.02 Крым, вода и нефть: Зачем Коломойский отправил Дубинского в Херсон

28.02 Местные выборы в Днепре: Что задумал Филатов и какой план у Зеленского

27.02 Стрельба на «Барабашово»: Какую политическую войну мог начать Кернес

27.02 «Холодная деоккупация . Почему план возвращения Донбасса от Вакарчука - мертворожденный

27.02 Положительно к Зеленскому относится 47% украинцев, 44% выступают за перезапуск правительства - соцопрос КМИС

• дальше…

13:27 Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США

12:17 Peugeot 208 назвали лучшим автомобилем Европы

11:55 Покрышки Goodyear reCharge смогут наращивать новый протектор

09:45 Volkswagen поставил крест на компримированном природном газе

09:13 Apple продолжает платить за замедление iPhone

09:07 Apple добавит сенсорную панель к клавиатуре для iPad Pro

02.03 ИИ Google сканирует миллиарды вложений в сообщения Gmail, выявляя вредоносные документы

02.03 Renault сделала автомобиль с раздвижным кузовом

02.03 Тройка Samsung Galaxy S20 растоптала конкурентов. Xiaomi Mi 10 Pro стал только пятым в новом рейтинге

02.03 Coinbase тестирует спорную систему распознавания лиц от Clearview AI

02.03 Xerox предпринимает попытки объединиться с HP Inc с августа прошлого года

02.03 Киберспорт в 2020: полмиллиарда аудитории и более 1 миллиарда долларов доходов

02.03 BMW 5 и 7 серии станут дальнобойными электрокарами

28.02 Актер Стивен Сигал оштрафован SEC на $314 тысяч за участие в ICO

28.02 5G-смартфон почти за $300 — уже реальность. Представлен Vivo Z6

• дальше…

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно