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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Между двумя олигархами: Как Ахметов становится столпом власти Зеленского

08:53 25.02.2020 |

Политика

 Антон Коломойцев / Depo.ua

Наиболее стабильный в своих доходах и позициях украинский олигарх Ринат Ахметов, похоже, остается верен своей практике становиться опорой для каждого нового президента и нашел нужные ключи к новой власти во главе с Владимиром Зеленским. Наряду с характерными публичными проявлениями взаимной симпатии олигарха с президентской командой, определенные процессы сближения происходят и за кулисами.

Лояльность Ахметова

Первым публичным проявлением лояльности Ахметова к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому была покупка олигархом двухсот карет скорой, ключи от которых торжественно вручал врачам лично президент. Этот первый маленький "комплимент" заложил основы для будущего сближения с президентом, который пришел к власти именно на критике олигархов и намерениях их несколько "выпотрошить".

Некоторое время после избрания Зеленский еще продолжал "на автомате" критиковать олигархов, стараясь придерживаться реноме борца с угнетателями простого народа. Но потом риторика стала более миролюбивой, поскольку на первый план вышло вполне прагматичное отношение к этим отношениям. Мы далеки от мысли, что Зеленский имеет меркантильный интерес, сближаясь с Ахметовым. Но будет абсолютно адекватным предположение, что Зеленскому сложно устоять перед возможностью воспользоваться медиаресурсами олигарха. И, что также важно, его помощью в налаживании взаимосуществования с гипотетически возвращенным Донбассом. Ведь именно Ахметов с его промышленным и финансовым ресурсом может стать тем самым волшебным инвестором, который сможет загрузить местное население работой через определенные проекты по воссозданию промышленности обескровленного за 6 лет войны региона.

Чувствуя, что со стороны Зеленского есть интерес к приманкам, которые ненавязчиво предлагает олигарх, последний пытается связывать себя с властью все более крепкими узами. Он чутко откликается почти на каждый намек на возможную помощь. Показательным в этом плане был внезапный альтруизм целой футбольной команды "Шахтер", которая чутко восприняла заботу президента о девочке с собачкой, которая осталась в Ухане, и предложила отправить за ней свой самолет.

При этом уже много месяцев медийная империя Ахметова, флагманами которой являются ТРК "Украина", созданный информационный канал "Украина 24" и издательство "Сегодня", предоставляют максимально лояльное и всестороннее освещение инициатив президента и его команды.

Тем временем олигарх, испытывая все более сильную привязку к новой власти, прибегает к попыткам отстаивать интересы собственного бизнеса, пытаясь сохранить позиции, завоеванные во время каденции предыдущего политического руководителя государства.

Сепарация Коломойского

Сближение с Ахметовым является фоном для определенного охлаждения в отношениях с другим олигархом, участие которого в победе Зеленского довольно мифологизировано. Игорь Коломойский, как пишет издание Financial Times в аналитической статье о противостоянии украинских олигархов, становится все менее удобным для Зеленского.

Фактором неудобства олигарха, которого называли главным бенефициаром победы Зеленского, становятся его непомерные требования. Особенно в контексте попыток вернуть ему Приватбанк. Также Коломойский пытается добиться снижения тарифов на электроэнергию для своих ферросплавных заводов. И вообще - ограничить влияние своего конкурента Ахметова на энергетический сектор, где предприятия последнего производят то же электричество и никоим образом не заинтересованы в снижении его стоимости.

Ахметов же, наоборот, становится опорной точкой для Зеленского в деле избавления от влияния Коломойского. Именно в интересах последнего в правительстве все больше усиливаются процессы выдавливания людей Коломойского с ведущих позиций в том же "Центрэнерго". А также попытки не дать ему доступа к более дешевому российскому электричеству, заставляя его предприятия покупать у Ахметова.

Политика Ахметова

Усиливает Ахметов и политическую составляющую своего влияния. Он, напомним, имеет нескольких своих депутатов, которым удалось пройти в Раду по мажоритарным округам. И эти депутаты оказывают посильную помощь монобольшинству при голосовании за важные проекты. Тем временем и в "Слуге народа" есть отряд депутатов, которые якобы не чураются прислушиваться к пожеланиям фигуранта списка Forbes.

В этом контексте стоит упомянуть, что в течение каденции нынешнего парламента уже неоднократно вспыхивали скандалы вокруг попыток посадить отдельных депутатов "на зарплату" от олигархов. Эти скандалы вполне могут быть признаком, что со стороны Ахметова предпринимаются попытки усилить свое влияние. А тот факт, что эти скандалы в последнее время перестали вспыхивать, может свидетельствовать, что объекты олигархического ангажемента уже не сопротивляются так, как раньше.

Весь этот дрейф Ахметова в сторону Зеленского с одновременным выжиманием Коломойского свидетельствуют о намерениях олигарха продолжить развивать свою бизнес-империю в Украине. И даже приобретение им самой дорогой в мире виллы Les Cèdres на Лазурном берегу Франции еще не аргумент в пользу слухов о его дальнейших планах выйти на пенсию и наслаждаться роскошной и беззаботной жизнью.
 

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