Самая дорогая вилла в мире: Что за помещение приобрел Ринат Ахметов

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов купил виллу "Les Cèdres" ("Кедры") на Лазурном берегу во Франции стоимостью 200 млн евро. Об этом сообщает Financial Times.

Вилла находиться на юге Франции, на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра (Saint-Jean-Cap-Ferrat).

В октябре 2017 года издание Bloomberg опубликовало материал под заголовком "Загляните в самый дорогой дом на Земле".

Les Cèdres была построена в 1830 году, а в 1850-м виллу купил мэр Вильфранш-сюр-Мэр, который выращивал в имении масла (там и сейчас растут оливковые деревья, возраст которых превышает 300 лет).

В 1904 году наследники мэра продали имение королю Бельгии Леопольду II, который разбогател за счет добычи полезных ископаемых и производства каучука в Свободном государстве Конго (ныне Демократическая республика Конго).

В 1924 году, через 15 лет после смерти короля Леопольда, поместье Les Cèdres приобрела семья Марнье-Лапостоль, известная прежде всего благодаря производству Grand Marnier - коньячного ликера с дистиллятом зеленых апельсинов. В течение 80 лет эта семья культивировала в здешнем саду экзотические растения. По словам главного садовника Марка Тейса, который выступает за сохранение виллы в ее историческом виде, именно в этих садах семья Марнье-Лапостоль выращивала апельсины - те самые горькие апельсины, которые придают Grand Marnier его неповторимый вкус.

Общее количество растений в саду вокруг виллы достигает 20000, а около 14000 из них являются тропическими. На территории виллы расположены искусственный пруд и бассейн.

Внутри дом остался таким же, каким был в расцвет Прекрасной эпохи - с легким декадентским налетом упадка: роскошные гостиные, люстры, остекленные раздвижные двери и портреты XIX века в резных рамах от пола до потолка.

Les Cèdres оставалось в собственности семьи Марнье-Лапостоль вплоть до 2016 года, когда материнскую компанию Société des Produits Marnier Lapostolle (SPML), обладающую Grand Marnier, приобрел концерн Campari. Оказавшись владельцем недвижимости, стоимость которой составляла около 20% от валовой выручки компании за 2016 год, Campari почти сразу решил выставить особняк на продажу.

В отделанной деревом библиотеке хранятся 3000 книг по ботанике и естествознанию, включая изданный в 1640 году ботанический кодекс стоимостью в несколько сотен тысяч евро.

На вилле "Les Cèdres", 10 спальных комнат, зал для бальных танцев, зимний сад, бассейн, конюшня, ботанический сад, всевозможные служебные постройки, а также 14 гектаров земли с теплицами, где растут редкие тропические растения.

С террасы на крыше здания открывается панорамный вид на Вильфранш-сюр-Мэр, виадук возле средневекового города Эз, и, если смотреть на восток, на Альпы, то видна граница между Францией и Италией.

От ворот поместья к дому ведет длинная извилистая тропа, вдоль которой высажены пальмы и кедры. Перед входом в дом установлена бронзовая статуя Афины.

Снаружи особняк окрашен в песочно-розовый цвет, характерный для стиля Сардинского королевства, которому до 1860 года принадлежала коммуна Сен-Жан-Кап-Ферра.

На соседней вилле жил сооснователь Microsoft Пол Аллен и до сих пор живет композитор Эндрю Ллойд Уэббер.



