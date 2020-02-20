Энергомодернизацию перевернули с головы на ноги. Как по-новому будет финансироваться программа реновации жилья

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Правительство планировало ускорить обновление жилого фонда за счет вертикального управления, однако западные партнеры увидели в этом лазейку для коррупции.

Большая правительственная стройка должна набрать обороты в 2020 году, однако планам властей в части энергомодернизации жилого фонда мешает коррупция, кадровый дефицит и пассивное население. Запланированные меры по улучшению энергоэффективности, несмотря на масштаб, по заявлению премьера Гончарука, превышающий все предыдущие годы вместе взятые, не полностью соответствуют поставленными перед Украиной вызовами.

С целью реализации проекта и дальнейшего увеличение темпов модернизации правительству пришлось разработать новый способ финансирования госпрограммы "Энергодом", которая предоставляет компенсацию на работы по повышению энергоэффективности для ОСМД. Условия будут окончательно утверждены через две недели. Однако известные уже сейчас аспекты концепции вызвали у опрошенных UBR.ua экспертов вопросы.

Первое слово за ОСМД

Правительство уже упростило для ОСМД участие в программе энергомодернизации многоквартирных домов "Энергодом", по которой можно получить компенсацию от 40% до 50% на всю сумму проведенных работ по энероаудиту, утеплению и общей термомодернизации жилья.

С 18 февраля в силу вступили изменения правил подачи заявки на участие в программе, снявшие некоторые из бюрократических преград и часть финансовой нагрузки на ОСМД за счет возможности верифицировать проект работы до осуществления его полной оплаты. Частичная корректировка, улучшившая удобство вхождения в программу, в немалой степени связана с амбициозно поставленной правительственной задачей.

На 2020 год в Украине запланировано сделать энергоэффективными в рамках пакета "комплексный" (с правительственной компенсацией до 50%), от 700 до 1000 многоквартирных домов, а частично термомодернизировать по пакету "легкий" около 5000 (компенсация - 40%).

"Это мало в масштабе страны, однако значительно превышает весь объем работ по энергомодернизации за предыдущие годы. Задача амбициозная, но времени у нас нет - иначе и дальше будем обогревать космос", - заявлял по этому поводу Алексей Гончарук.

Суммарно за 5 лет ранее власти хотят по программе модернизировать 16 тысяч домов, что должно сократить потребление газа до 1,5 млрд куб. м. При этом непосредственно для жильцов модернизация в рамках пакета комплексный может уменьшить траты на отопление в два-три раза.

Выполнить данный объем работ можно, считает вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль, назначенный на должность 4 февраля. Однако для этого понадобиться изменить подход к финансированию программы.

Так, увеличить темпы государство изначально хотело с помощью модели "сверху-вниз", согласно которой инициатором проведения работ могли выступать местные администрации. Это решало бы проблему пассивности ОСМД, которые с начала запуска проекта в сентябре по декабрь подали лишь 18 заявок на участие в программе, рассказывала экс-глава Минрегиона Алена Бабак.

Однако данное решение, как рассказал Интерфакс-Украина глава Министерства развития территорий и общин Денис Шмыгаль, не поддержали европейские доноры. Евросоюз и ФРГ, совместно вложившие в отечественный Фонд энергоэффективности €100 млн., увидели в муниципальном заказе возможности для коррупции и настаивали на том, что инициатива ОСМД в проведении работ должна быть первоочередной. Итоговую модель пришлось подкорректировать, сделав ее компромиссной.

"ОСМД собирается, принимает первое решение, проводит энергоаудит, составляет смету, обращается к подрядчику, подрядчик получает кредит, делает за свои средства, частично либо с привлечением софинансирования проводит работы, а далее идет возмещение от фонда и собственный взнос ОСББ", - объяснял новый принцип Денис Шмыгаль, назвав его "реально эффективным".

Подрядчик не защищен

"Чем длиннее цепочка, тем более шансов, что она порвется. Это законы механики", - коротко прокомментировал анонсированную Шмыгалем систему подключения к программе "Энергодом" эксперт Платформы энергоэффективности Игорь Черкашин.

Эксперт в сфере ЖКХ Андрей Никончук, в свою очередь, позитивно оценил готовящиеся изменения.

"Энергодом" изначально пробуксовывал, но данный механизм, по сути являющийся государственно-частным партнерством, первостепенную роль предоставляет ОСМД, и создает дополнительный механизм использования фонда энергоэффективности. Через него к работам будут привлекаться те субъекты хоздеятельности, которые верят ОСМД, с которыми у них уже есть совместная история взаимоотношений, которые понимают, что ОСМД их не кинет", - комментирует Никончук.

При этом Андрей Никончук отметил, что озвученная вице-премьером модель пока оставляет риски для подрядчиков. Так, Денис Шмыгаль отметил, что компенсация по программе и внесение собственного взноса от ОСМД будут осуществляться лишь после завершения работ подрядчиком, который проведет их за свой счет, в частности, с привлечением кредитного ресурса.

"С какой стати подрядчик должен тратить свои средства на проведение работ и возмещать проценты по кредиту?", - задается вопросом Никончук и указывает на соответствующие риски:

"Промоделируем ситуацию: ОСМД вышло на подрядчика, и он выполнил работы. Но по каким-то причинам фонд энергоэффективности забуксовал, и ОСМД послал к чертовой матери этого подрядчика. Что, в таком случае, ему делать? Стреляться? Где механизм защиты его интересов? Именно в таком ключе бизнес будет рассуждать, принимая решения об участии в программе", - поясняет Андрей Никончук.

Так или иначе, полные условия обновленной программы финансирования, - "возможно, кредиты будут предоставляться госбанком", предполагает Никончук, - станут известны уже через две недели. К 15 апреля планируется завершить все энергоаудиты и подготовку проектно-сметной документации, а к 1 мая приступить к началу работ.

Можно ли увеличить темпы энергомодернизации?

Никончук уверен, что ОСМД выгодно участвовать в программе "Энергодом", но среди объединений не так много способных к активному представительству. Эксперт отметил, что "из 32 тысяч ОСМД, возможно, 10% "ядерных", а остальные пребывают в пассивном режиме".

"Использовать возможности фонда энергоэффективности могут только высокоорганизованные ОСМД, которые способны принимать решения для накопления средств для своего долевого участия в проекте, и которые могут выступить заказчиком и контролером проведения работ, энергоаудита. Если это объединение существует на бумаге, то этого мало для участия в программе", - констатирует Никончук.

Несмотря на ограниченную массовость участия, программа так или иначе способна подстегнуть более масштабное "энергомодернизационное" движение.

"В целом, программа создаст возможность для частного бизнеса: они будут вынуждены сами предоставлять свои услуги, контактировать с ОСМД, чтобы иметь необходимый объем заказов", - отмечает Никончук.

Игорь Черкашин также посчитал, что возможностей для активизации работ и выполнения поставленных задач более чем достаточно, однако качественный результат будет зависеть не только от вложенных денег.

"Эти проекты - пилотные и не дают точного результата. Расчет класса энергоэффективности не соответствует реальному состоянию объекта после реновации. Требуется упрощение подхода и внедрение современных методов экспертизы, например, тестом "аэро-двери", - охарактеризовал в разговоре с UBR.ua пилотные проекты термомодернизации жилого фонда Черкашин.

"Кредиты могут быть не только финансовые, но и товарные, могут быть лизинговые инструменты для оборудования, а можно использовать несколько вариантов одновременно. Главное, перестать играться в "маниловщину", строя планы про комплексную реновацию за копейки. Этого не бывает. Нет и верифицированных проектов комплексной реновации массовых строительных серий до класса "А" или "В". Даже в случае с классом "С" существует много вопросов по соответствию", - обращает внимание Черкашин, и также советует властям сосредоточиться на другом способе решения проблемы:

"Пока идут дебаты, как лучше провести реновацию, продолжается строительство бетонных коробок. Нам же нужно поставить первоочередную задачу - перестать строить здания ниже класса "А". Именно это даст реальное обновление жилого фонда в Украине", - дает рецепт Игорь Черкашин.

Напомним, что с декабря этого года в Украине вступили в силу обновленные государственные строительные нормы, согласно которым новое жилое строительство не может иметь класс энергоэффективности ниже "С".