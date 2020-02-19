Ноу-хау от Ernst&Young. Как картошка с огорода стала в Украине теневой экономикой

Александр СУКОВ / Деловая столица

Новое исследование показало уровень теневой экономики в 23,8% ВВП. Разберемся, почему этот показатель не такой высокий, как по многим другим метрикам.

Краткие результаты исследования Ernst&Young, выполненные при поддержке Минэкономразвития, НБУ, Госслужбы статистики и Mastercard об уровне теневой экономики за 2018 г., были обнародованы 18 февраля. На основании данных о финансовых расчетах между предприятиями размер теневой экономики в Украине в 2018 г. составил 23,8% ВВП, или 846 млрд грн. Для сравнения: Ernst&Young проводила подобные исследования в 33 странах мира, в том числе в Чехии, Польше, Словении, Словакии, Хорватии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, и там ее уровень колебался от 10,1 до 26,9% ВВП.

При этом аналитики решили разделить теневую экономику на две части. Первая - это 19,7 из 23,8% "теневого" ВВП Украины (702 млрд грн) - наличная теневая экономика. А вторая - 4,1% ВВП (144 млрд грн) - домашнее производство товаров для собственного конечного потребления, или так называемая неденежная теневая экономика. Подробного описания, что собой представляет вторая составляющая, пока нет, возможно, оно появится в полном варианте исследования, которое в НБУ обещают обнародовать в марте. Но крайне странно, почему в теневую экономику было записаны те товары, которые украинцы сами для себя производят. Когда, например, украинец вырастил на своем огороде картофель и сам его съел, не заплатив при этом налогов.

Теневая экономика Украины

При этом в своем исследовании авторы разделяют наличную теневую экономику на "последственную" (наслідкову) и "пассивную", в зависимости от того, кто от нее выигрывает. В первом случае обе стороны сделки получают выгоду от нее, например, когда заказчик при оплате товара наличными не требует счета и получает за это скидку, а поставщик, не регистрируя транзакцию, экономит на налоговых затратах. А в "пассивной" теневой экономике выгоду получает только продавец товара или услуги, когда продает ее за наличные без чека и не платит налоги. Исследование показывает, что более четверти (26,2%) объема наличной теневой экономики (что составляет 5,3% ВВП, или 190 млрд грн) - "последственная", когда инициаторами расчетов наличными деньгами выступают обе стороны - покупатель и продавец. А остальные 73,8% (это 14,4% ВВП, или 512 млрд грн) - это "пассивная", инициатор которой - продавец.

Поэтому снижение уровня наличных расчетов, по мнению чиновников, может послужить действенным средством для детенизации. Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук заявил, что среди приоритетов его министерства - легализация трудовых отношений и экономической активности в целом, и развитие безналичных расчетов может быть одним из методов достижения цели. Добавим, что в Украине уже более 333 тыс. POS-терминалов и 8 из 10 операций по платежным картам являются безналичными. Однако сегодня только 38% малого и среднего бизнеса в Украине предоставляют клиентам возможность оплачивать услуги и товары безналичными деньгами, а, соответственно, 62% предприятий работают исключительно с наличностью.

В исследовании также есть перечень потенциальных рецептов для снижения уровня пассивной теневой экономики и стимулирования развития безналичных платежей: внедрение исключительно в безналичной форме соцвыплат, налоговых льгот, установка торговых POS-терминалов представителями малого и среднего бизнеса, а также дополнительное стимулирование торговцев к проведению безналичных расчетов. Предварительные исследования в европейских странах показывают, что увеличение доли безналичных платежей вдвое содействует снижению уровня теневой экономики на 0,6-0,7 ВВП, а доходы государства увеличиваются на 0,1-0,8% ВВП.

Примечательно, что другие исследования показывают гораздо больший уровень теневой экономики в Украине в 2018 г. Причина - в использовании других методов подсчета. Например, Киевский международный институт социологии насчитал теневую экономику в 47,2% ВВП - по результатам выборочного опроса предприятий и моделирования. А по расчетам Минэкономразвития, теневая экономика составила 30% от ВВП. Однако министерство использует несколько методов определения тени в экономике. "Электрический" - это расчет исходя из уровня потребления электроэнергии, "монетарный" - исходя из количества денег, обслуживающих экономику. А также метод, сравнивающий расходы населения и обороты официальной розничной торговли, и, наконец, метод убыточности предприятий. Согласно "электрическому" методу, уровень теневой экономики составил в 2018 г. 27% ВВП, по монетарному методу - 39%, по расходам/обороту - 46%, по убыточности предприятий - 18%.

Здесь важно подчеркнуть, что понятие "теневая экономика" размыто и при каждом методе ее расчета наполняется немного разным смыслом. К примеру, если "электрическим" методом измеряется общий объем производства, то в исследовании Ernst&Young речь идет о теневых расчетах. Таким образом, каждая метрика дополняет общую картину, но не является исчерпывающей.