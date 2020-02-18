КПСС с диджитализацией: Как «слуги» будут захватывать всю страну

Ігор Петренко / Depo.ua

Съезд партии "Слуга народа" засветил идеологические, медийные, организационные и другие инструменты и исполнителей, при помощи которых будет реализовываться стратегия "озеленения" всего государства. Включительно с ОРДЛО.

"Скоро нашей будет вся страна", - сказал во время своего выступления на субботнем съезде "Слуги народа" глава данной партии Александр Корниенко. Кроме очевидного решения ЗЕкоманды идти на местные выборы 25 октября этого года, съезд принес несколько важных новостей. Мы выделили главные из них. Они дают возможность понять логику предстоящих действий партии власти и то, что может ожидать страну, если эти планы осуществятся.

...а вместо сердца - пламенный листок

"Слуги", как выяснилось, планируют достучаться до избирателей не только используя телевизионные экраны. Пресс-секретарь партии и народный депутат Евгения Кравчук сообщила, что в "СН" хотят создать свою всеукраинскую газету, которая будет выходить более чем полумиллионным тиражом, и партийный телеканал, который будет вещать в сети Интернет. Все будет финансироваться за счет средств, которые выделяются государством на финансирование партий. Однако есть одно "но", которое помешает "слугам": государственные деньги можно тратить на уставную деятельность, но запрещено - на предвыборную агитацию. То есть, если в газете или на партийном интернет-канале будут осуществлять агитацию кандидаты в депутаты местных советов - это нарушение закона.

Анонс похода в народные массы с газетой в руке и интернет-телеканалом в смартфоне высмеяли не только в СМИ. Критически по поводу этой идеи высказались в соцсетях некоторые члены фракции "слуг" в парламенте. Откровенно издевались те депутаты, которых относят к группе Игоря Коломойского в "Слуге народа". Максим Бужанский, Александр Дубинский, а также телеграмм-канал "Темный рыцарь" (который упомянутые господа, по их словам, не ведут) основательно прошлись по озвученным медиа-инициативам.

Критика эта небезосновательная. Партийных газет в Украине было и есть немало, но, как показала практика, ни одна из них, особенно с наступлением эры массовой интернетизации населения, не имеет хоть какого-то более-менее заметного влияния на настроения электората. Разве что как "боевой листок" под выборы. А интервью депутатов на стерильном интернет-канале не будут смотреть, пока они не начнут вести себя там так, как в политических шоу на более популярных каналах. То есть пока не станут призывать продать собаку, материться и драться, чего им не позволят кураторы медиа-направления в "Слуге народа". То есть и в данном случае - зеро.

"УБНР", Сивохо и "заблудшие сепары"

Более далеко идущие последствия для партии власти может иметь создание в сфере влияния Офиса президента аналитического центра, основу которого составит общественная организация "Украинское бюро национального развития". Зарегистрирована она четыре месяца назад, 2 октября 2019-го, а учредителями бюро, по данным из открытых реестров, являются Владимир Шилов, Сергей Шумский и Денис Борисович Ермак, родной брат новоназначенного руководителя президентского офиса Ермака Андрея. До последнего времени Денис Ермак занимался преимущественно развитием теле- и киноиндустрии в профильных ГО. Незамечены в области политической аналитики были и его коллеги - учредители бюро, которое не имеет ни истории, ни научных достижений, ни какой-либо, хотя бы малейшей публичности.

Такие институты обычно создают, чтобы легитимизировать определенные решения или достичь конкретных целей. Или, как часто у нас бывает, ради банального освоения бюджетных средств. По данным источников, "Украинское бюро национального развития" займется аналитикой относительно будущего Донбасса. Будут искать пути реализации общей идеи Владимира Зеленского и Андрея Ермака, которая заключается в установлении контроля над нашим государственным рубежом совместными силами Украины, ОРДЛО и ОБСЕ. Цель - провести местные выборы осенью этого года на всей территории Украины, включительно с так называемыми криминальными "республиками".

Для этого готовится запуск платформы для диалога "Мир Донбасса". Главным там будет советник секретаря Совбеза, бывший КВНщик из Донецка Сергей Сивохо, который на протяжении нескольких месяцев пребывания при должности уже запомнился предложениями "услышать голос Донбасса". Торжественная презентация данной площадки планируется на 19 февраля.

Говорить о будущем Донбасса на платформе должны будут выходцы из региона, которые переехали на контролируемую Киевом территорию. Еще более интересно, с кем они будут говорить. Сивохо ранее уже приоткрыл завесу тайны, сообщив, что в "ЛДНР" есть люди, которые могут обеспечить там победу "Слуги народа" на выборах. Наконец стало понятно, о ком шла речь. Это чиновники, которые последние пять лет "вынужденно" работают в "республиках" на бандитскую власть и оккупантов. То есть миссию "сшивать Донбасс" для широкой, в том числе международной общественности на упомянутой платформе могут положить, с одной стороны, на лояльных к власти переселенцев, а с другой - на "представителей республик", которые якобы готовы разговаривать с Украиной - проще говоря, на коллаборационистов.

Один из таких "подпольщиков-патриотов" выступил на съезде "слуг" в субботу. Это освобожденный 29 декабря 2019 года в рамках обмена пленными между Украиной и контролируемыми Россией донецкими и луганскими боевиками Василий Савин. Как известно по информации на сайте "Миротворец", в 2015 году он занимал кресло "главы администрации Центрально-городского района Макеевки ("ДНР"). "Только благодаря президенту я сегодня имею большую честь стоять на этой трибуне и обратиться к съезду, высшему органу нашей партии и передать приветствия от партийной организации "Слуга народа" донецким политзаключенным", - сказал Савин в выступлении на съезде, и эти слова делегаты встретили овациями. То есть, члены правящей партии в Украине хлопали недавнем сепаратисту.

Видимо такие как он представители "властей республик" сейчас в том или ином количестве будут претендовать на то, чтобы выступать сначала на упомянутых "платформах", а далее, в качестве официальных представителей жителей Донбасса, - на переговорах о мире. Вопрос лишь в том, будет ли наделять Украина какими-то полномочиями этих людей.

А пока понятными становятся слова Корниенко о контроле "слуг" над всей страной: на выборах в ОРДЛО коллаборационисты-"чиновники" под маркой патриотов, которые все это время работали ради возвращения Украины на Донбасс, будут баллотироваться в депутаты от партии "Слуга народа". И, не исключено, что где-то будут иметь шанс победить.

Партия ищет третьего. Идеологии не предлагать

Под новые реалии "слуги" подстроили и новое определение для своей идеологии. Или для того места, на котором у традиционных партий обычно находится идеология. На смену либертарианству начального времени существования этой партии, "что-то между либеральными и социалистическими взглядами" (именно так партийные идеологические принципы очертил избранный в ноябре 2019-го главным "слугой" Александр Корниенко), партия новых лиц в конечном итоге пришла к выводу, что "никакая идеология не сработала".

"Мы должны пойти третьим путем. Мы можем стать той партией, которая будет свободной от идеологических предрассудков прошлого", - сказал Корниенко на съезде. И расписал новую реальность "слуг" ярко и понятно: "Мы патриоты и даже националисты, когда речь идет о защите нашего государства. Но мы гуманисты, когда речь идет о защите прав человека жить тем способом, который он избрал. Мы либертарианцы, когда открываем рынки земли, янтаря, игорноый бизнес. Но при этом мы государственники, когда требуем соблюдать налоговую дисциплину, когда ликвидируем коррупционные схемы. Мы либералы, когда защищаем экономическую свободу человека. При этом мы социалисты, когда речь идет о защите малоимущих, пенсионеров".

Из этих слов напрашивается вывод о возврате партии, которая обещала создать новое качество украинской политики, к традиционному отечественному "третьему пути" (на самом деле - нулевому видению пути в принципе) и фактическому отсутствию идеологической основы. Единственной идеологией для группы людей, которую своим рейтингом объединил Владимир Зеленский, является именно этот президентский рейтинг, а не принятые в цивилизованном мире политические основы. И главной для "слуг" в дальнейшем будет работа на сохранение популярности их лидера.

По большому счету, это обман избирателя. Не может партия избираться с одной идеологией, а потом несколько раз менять ее, как ящерица отбрасывает свой хвост. Каким есть и будет центризм в ЗЕисполнении? Это продолжение предвыборной технологии нынешнего президента и его "слуг", чистый популизм: говорить то, что хотят услышать избиратели в то или иное время, в том или ином регионе.