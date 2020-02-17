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На съезде партии «Слуга народа» выступил бывший сепаратист Савин
08:25 17.02.2020 |
На съезде партии "Слуги народа", который в субботу прошел в концертно-выставочном центре "Парковый", выступил освобожденный из плена украинец Василий Савин, который ранее являлся чиновником "ДНР".
Он поблагодарил президента Владимира Зеленского за освобождение и выразил ему полную поддержку, информирует Depo.ua.
"Только благодаря президенту я сегодня имею большую честь стоять на этой трибуне и обратиться к съезду, высшему органу нашей партии и передать приветствия от партийной организации "Слуга народа" донецким политзаключенным", - сказал Савин.
Выступление Савина делегаты "Слуги народа" встретили овациями.
Как известно с сайта "Миротворец", в 2015 году Василий Савин занимал пост "главы администрации Центрально-городского района Макеевки в так называемой "ДНР".
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