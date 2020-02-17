На съезде партии «Слуга народа» выступил бывший сепаратист Савин

На съезде партии "Слуги народа", который в субботу прошел в концертно-выставочном центре "Парковый", выступил освобожденный из плена украинец Василий Савин, который ранее являлся чиновником "ДНР".





Он поблагодарил президента Владимира Зеленского за освобождение и выразил ему полную поддержку, информирует Depo.ua.

"Только благодаря президенту я сегодня имею большую честь стоять на этой трибуне и обратиться к съезду, высшему органу нашей партии и передать приветствия от партийной организации "Слуга народа" донецким политзаключенным", - сказал Савин.

Выступление Савина делегаты "Слуги народа" встретили овациями.

Как известно с сайта "Миротворец", в 2015 году Василий Савин занимал пост "главы администрации Центрально-городского района Макеевки в так называемой "ДНР".



