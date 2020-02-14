Экономические настроения в Украине в I кв.-2020 ухудшились - Госстат

Индикатор экономических настроений (ИЭН) в Украине, рассчитываемый Государственной службой статистики, в первом квартале 2020 года составил 103% по сравнению со 113,4% и 105,9% соответственно в четвертом и первом кварталах 2019 года.

Согласно данным Госстата, зафиксировано ухудшение всех четырех индикаторов деловой уверенности - компонентов ИЭН: в строительстве (с -18,9% в четвертом квартале 2019 до -21,7%), в перерабатывающей промышленности (с -5,5% до -6,4%), в сфере услуг (с +1,6% до -3%) и в розничной торговле (с +13,7% до +3,7%).

Помимо того упал индикатор потребительской уверенности (с -5,8% до -11,4%).

Госстат напоминает, что рекордно высокого уровня (113,4%) ИЭН достиг в четвертом квартале 2019 года, а рекордно низким (76,9%) был в первом квартале 2017 года, когда впервые был начат расчет этого показателя.

Ведомство указывает, что индикатор рассчитан согласно Методике расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда, обновленной Госстатом в декабре 2017 года.

Индикаторы деловой уверенности, в зависимости от сектора, оцениваются на основе опросов о текущем уровне заказов и запасов готовой продукции, изменений объемов продаж за последние три месяца, прогноза изменения объемов производства/продаж и числа сотрудников в следующие три месяца.

Наибольшим в определении ИЭН является взнос индикатора деловой уверенности в промышленности - 40%, за которым следует сфера услуг - 30%, строительство с розничной торговлей - по 5%. Вес потребительских настроений составляет 20%.

