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Экономические настроения в Украине в I кв.-2020 ухудшились - Госстат
16:59 14.02.2020 |
Индикатор экономических настроений (ИЭН) в Украине, рассчитываемый Государственной службой статистики, в первом квартале 2020 года составил 103% по сравнению со 113,4% и 105,9% соответственно в четвертом и первом кварталах 2019 года.
Согласно данным Госстата, зафиксировано ухудшение всех четырех индикаторов деловой уверенности - компонентов ИЭН: в строительстве (с -18,9% в четвертом квартале 2019 до -21,7%), в перерабатывающей промышленности (с -5,5% до -6,4%), в сфере услуг (с +1,6% до -3%) и в розничной торговле (с +13,7% до +3,7%).
Помимо того упал индикатор потребительской уверенности (с -5,8% до -11,4%).
Госстат напоминает, что рекордно высокого уровня (113,4%) ИЭН достиг в четвертом квартале 2019 года, а рекордно низким (76,9%) был в первом квартале 2017 года, когда впервые был начат расчет этого показателя.
Ведомство указывает, что индикатор рассчитан согласно Методике расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда, обновленной Госстатом в декабре 2017 года.
Индикаторы деловой уверенности, в зависимости от сектора, оцениваются на основе опросов о текущем уровне заказов и запасов готовой продукции, изменений объемов продаж за последние три месяца, прогноза изменения объемов производства/продаж и числа сотрудников в следующие три месяца.
Наибольшим в определении ИЭН является взнос индикатора деловой уверенности в промышленности - 40%, за которым следует сфера услуг - 30%, строительство с розничной торговлей - по 5%. Вес потребительских настроений составляет 20%.
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