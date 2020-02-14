Как коронавирус скажется на украинской экономике

Денис Вергун / UBR.ua

Уменьшение притока валюты при одновременном расширении дефицита торгового баланса приведут к ослаблению гривны.

Распространение китайского коронавируса Covid-19 (до масштабов пандемии) для украинской экономики может стать "черным лебедем" - событием, которое невозможно предугадать, но которое может иметь серьезные негативные последствия.

По состоянию на сегодняшний день понятно, что наиболее уязвимым окажется горно-металлургический комплекс вследствие спада потребления в Китае, говорят эксперты. Помимо этого, возможно снижение цен на аграрную продукцию.

Замедление глобальной экономики, вызванное борьбой с вирусом, будет означать меньше возможностей для внешнего финансирования Украины и более слабый спрос от ключевых внешнеторговых партнеров страны.

Займы подорожают

При ухудшении настроений на финансовых рынках, страны с развивающейся экономикой страдают одними из первых. Украина не исключение. Стоимость заимствований при таком внешнем фоне растет и для нашей страны.

В первую неделю распространения новостей о вирусе выросла процентная ставка по украинским займам на внешних рынках (украинским еврооблигациям). В последующие дни этот рост был частично отыгран назад.

"В случае, если мировые финансовые рынки снова будет лихорадить от вируса, тогда не только стоимость нынешних займов будет выше, но и закроется доступ на внешние рынки для очередного займа. Если при этом будет и промедление с помощью от МВФ, тогда давление на гривну усилится, а это повлечет за собой и ускорение инфляции", - заметил в разговоре с UBR.ua руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Мартыненко.

Есть ли замена китайским товарам

Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Украины. Три главных экспортных позиции Украины в Китай на сегодняшний день это:

* зерновые культуры (25,1%);

* продукты питания (21,6%);

* руды (29,7%).

На продовольственную группу приходится почти 50% экспорта, и это наиболее динамично растущая категория.

Общая потребность в продуктах не уменьшилась, а глобальные цены на агропродукцию выборочно хоть и отреагировали достаточно резко на эпидемию, но в основном по позициям не критичным для украинского экспорта, говорят эксперты.

"С точки зрения критичности для импорта, исключая сырье, большинство категорий товаров легко замещаемы. Ограничение китайского импорта в другие страны, в том числе и Украину, не даст существенных ограничений, так как большинство этих товаров могут быть заменены на аналоги из Украины и других стран", - рассказал UBR.ua гендиректор Pro-Consulting Александр Соколов.

Кризис в первую очередь коснется отраслей, которые обеспечивают более половины экспорта товаров, что приведет к росту дефицита торгового баланса.

"Уже сейчас мы видим, что финансовые рынки чувствительны к новостям о вирусе. Дальнейшее распространение вируса и новости об этом могут привести к ухудшению ситуации на финансовых рынках, что скажется на доступе Украины к внешним источникам капитала. Уменьшение притока валюты при одновременном расширении дефицита торгового баланса приведут к ослаблению национальной валюты", - заметила в беседе с UBR.ua аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Китай - это мировая фабрика, поэтому рынок испытает временную нехватку большинства потребительских товаров. В первую очередь, речь идет о мелких комплектующих, далее - более крупные узлы или готовая продукция.

Нехватка комплектующих

Вопрос с продовольствием, наоборот, будет положительным для Украины, считают эксперты, потому что ранее импортируемая Китаем продукция будет искать возможности для продажи в других странах. В то же время, Украина минимально потребляет китайские продукты.

"Украинские производители при этом не сколько выиграют, сколько окажутся в сложном положении из-за нехватки комплектующих. Те, кто сформировал полный цикл производства тут и имеет всю необходимую сырьевую базу, будут себя чувствовать свободнее", - отметил нам руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Сейчас в основном ограничиваются поставки потребительских товаров и продуктов питания из Китая, потому что и на производствах, и в логистических компаниях введен карантин, и если хотя бы одно звено цепочки доставки не работает, поставки сбоят.

А вот от падения цен на нефть Украина, а именно потребители, вполне могут выиграть. Это касается как цен на горючее, так и цен на газ. Снижение цен даст импульс к падению цен на бензин и дизтопливо. Но фактическое снижение будет зависеть и от курса гривны.

"Объем энергии, используемой в Украине для производства единицы товаров и услуг (то есть на единицу ВВП), превышает среднемировое значения вдвое, а среднее значение для ЕС - в 3,8 раза. У нас эффективность использования энергии в экономике в 2,7 раза ниже, чем в развитых странах, и в 2,3 раза ниже среднемирового показателя. В этом аспекте падение цен на нефть (вероятно, и на газ тоже) может предоставить Украине выгоду в большей мере, чем другим странам", - говорит Александр Соколов.

Под влияние коронавируса может попасть украинский металлургический сектор (ГМК) из-за падения цен на железную руду и сталь, поскольку внутрикитайский спрос является ключевым для глобального рынка.

Правда, негативный эффект на украинский торговый баланс от потерь экспорта ГМК будет более чем компенсироваться падением цен на нефть, которые страдают от последствий эпидемии первыми, говорят эксперты.

"Однако, если предположить, что компенсирующий фактор низких цен на нефть уходит, скажем, от сбоев в нефтяных поставках из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, негативное влияние эпидемии на внешнеторговый баланс будет сильнее", - подметил нам Александр Мартыненко.

Если вирус достигнет Украины

Так или иначе, говорят эксперты, товарооборот между Китаем и Украиной будет снижаться.

Влияние на ВВП Украины будет формироваться под влиянием двух факторов - торможения глобальной экономики и деловой активности, а также неблагоприятных ценовых тенденций на сырьевых рынках, и снижения объема экспорта Украины в КНР.

Фактически, хороших последствий нет ни для одной из стран. Это глобальный риск и вызов для всего мира.

"Если вирус достигнет Украины и будет активно распространяться, скорее всего, резко снизится потребительский спрос, пострадают торговля, сфера развлечений, туризм. Общее снижения деловой активности в мире и ухудшение доступа к рынкам капитала отрицательно скажется на инвестиционных решениях. При таких раскладах, можно будет ожидать замедления темпов роста и даже сокращения экономики", - резюмировала Евгения Ахтырко.