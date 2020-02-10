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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кому – няня, кому – мачеха. «Инвест-решалы» для своих

 Алексей Ермоленко / UBR.ua

У каждого крупного бизнеса появится от Кабинета министров свой персональный менеджер, который будет "разруливать" проблемы своих клиентов в условиях хаоса и беспредела отечественных реалий. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в парламент. Эксперты считают, что для иностранных инвесторов это негативный сигнал, а институт "инвест-нянь" возрождает практику "решал" и приведет к разгулу коррупции.

"Инвест-няни"

На днях министр экономики Тимофей Милованов анонсировал, что законопроект об "инвест-нянях" уже находится на стадии подготовки и скоро будет внесен на рассмотрение Верховной Рады. Для работы нового чиновничьего института уже даже найдено место в здании Кабмина - для этого пришлось закрыть парикмахерскую, где кабминовские чиновники делали модельные стрижки. Таким образом, власти перешли к практической реализации прозвучавших в Давосе декларативных заявлений. Суть новой инициативы в общих словах известна.

* Инвесторы, которые готовы вложить в украинскую экономику от $100 млн, получат специального правительственного чиновника, в чьи функции входит помощь иностранцам, которые опасаются работать в украинских реалиях.

* Инвесторы, которые приватизируют украинские предприятия на сумму от $10 млн, получат 5-летние налоговые каникулы.

* Кабмин заключает с инвестором отдельное соглашение, подобно тем, которые заключаются с МВФ, и оно будет подсудно только иностранным судам с признанной репутацией.

* Всего будет около 20 инвест-нянь.

* Не только будущие инвесторы, но и те, которые уже инвестировали - как иностранные, так и отечественные - получат право на "инвест-няню".

Судебная реформа провалилась

Главной причиной, которая, вероятно, движет правительством, эксперты называют провал судебной реформы. Предложение дать иностранным инвесторам гарантии чужих юрисдикций означает, что собственным судам не доверяют не только инвесторы, но и собственные власти.

"Судебная реформа оказалась очередной "картонной" реформой. Поменялись пиджаки в креслах, добавили им денег и все. У нас система правосудия не работает, а только "хоронит" дела, дает противоречивые решения, запутывает. Тысячи дел, в которых госорганы судятся с бывшими банкирами и с заемщиками, бесконечно вращаются в судах, государство тратит деньги, это съедает ресурсы всех сторон, а какому-то заемщику позволяет не признавать решения", - рассказывает аналитик финансовых рынков Иван Угляница.

В этих условиях власти желают по-быстрому дать преференции потенциальным международным инвесторам, чтобы оградить их от хаоса украинской судебной системы и дать полноценно работать в Украине, не дожидаясь, когда улучшится инвестиционный климат.

"В неразвивающихся странах обычная история, когда руководство страны не может показать инвестору реальные достижения на поле борьбы с коррупцией, в построении системы правосудия, равного доступа всех к ресурсам, к рынку и предлагает ему: приходи, дай денег, а мы тебе дадим преференции и поможем все порешать. Создается институт "решал", - рассказывает Иван Угляница.

Кого затронет

В развитых странах, указывают эксперты, такая инициатива скорее отпугнет любого потенциального инвестора, так как она сама по себе означает, что с инвестиционным климатом в стране не очень. Можно предполагать теоретически, что она обращена к очень узкому кругу инвесторов, которые желают зайти в ближайшее время, но скорее всего правительство движется в этом вопросе наобум.

"Есть смысл говорить об особых условиях для ArcelorMittal, о концессиях для портов. Идеей "инвест-нянь" можно привлечь 1-3 инвестора, но точно не массовые инвестиции. Да, если есть начальная программа: мы понимаем, куда будет двигаться, но это займет три года, поэтому для тех, кто хочет инвестировать уже сейчас, есть "инвест-няни". Но это оптимистический сценарий. Если бы у правительства было понимание, в какой сектор они хотят завести инвестиции, они бы об этом сказали", - анализирует директор аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Бурную деятельность развернул в Давосе министр инфраструктуры Владислав Криклий, который пообещал самолично быть "инвест-няней" любому потенциальному инвестору, но очереди иностранных бизнесменов, желающих инвестировать в инфраструктуру эксперты не видят. Зато определился другой тип инвесторов, который заинтересован в институте "инвест-нянь".

Олигархи нам помогут

Уже на Давосском форуме "инвест-няни" были раскритикованы такими украинскими олигархами, как Вадим Новинский и Александр Ярославский за то, что персональных менеджеров получат только иностранцы, в то время как украинские бизнесмены уже вложили миллиарды. Поэтому правительство сделало уточнение, что воспользоваться услугами "инвест-нянь" могут не только иностранные, но и отечественные инвесторы.

"Получится, что Кабинет министров получит право подписывать со всеми олигархами индивидуальные условия работы в Украине. Ведь те люди, которых у нас принято считать олигархами, подходят под это определение $100+ млн. Есть вероятность, что Коломойскому, Пинчуку, Ахметову и прочим создадут индивидуальные условия работы в Украине. Я думаю, это не очень популярная идея", - сомневается Александр Паращий.

При таком развитии событий правительственная инициатива может привести к совсем другим последствиям. Она не столько привлечет иностранные инвестиции, сколько предоставит налоговые поблажки украинским олигархам, то есть по факту не нарастит, а сократит поступления в госбюджет. И если даже нынешнее правительство не ставит таких планов, то новое, проолигархическое, правительство получит возможность применить будущий закон именно таким образом.

"Зачем создавать поводырей на рынке, надо всем создать одинаковые нормальные условия. "Инвест-нянь" можно назвать "инвест-решалами": вот тебе прокурор, вот тебе полицейский, вот тебе судья - они тебе все порешают. Странно думать, что такие условия, такая услуга от государства не то что может предлагаться, а вообще родиться в чей-то голове", - удивляется Иван Угляница.

Коррупция

В случае создания "инвест-нянь", подчеркивают эксперты, страна потеряет такой мощный мотиватор для экономических реформ, как крупные внешние инвесторы. Если сейчас они требуют реформ в Украине, чтобы иметь возможность зайти на рынок и безопасно на нем работать, то в случае получения персональных преференций, уже не будут заинтересованы придавать чиновникам необходимого ускорения.

"Идея "инвест-няни" - это очередной вариант какой-то государственной крыши. Возникает вопрос, почему мы говорим о благоприятных условиях для кого-то отдельно. Мы не планируем как-то двигаться в сторону равных прав для всех? Пройдет месяц-два, год-полтора, и этот механизм будет работать немного не так, как запланировали. Превратится во что-то другое", - прокомментировал UBR.ua исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

При таком сценарии "инвест-решалы" вполне могут стать элементом легализованной коррупции, когда чиновник лоббирует чьи-то экономические интересы в ущерб остальным участникам рынка.

"Инвест-няня - это государственный чиновник, он не должен предоставлять привилегии конкретному бизнесу, а если он кому-то помогает, то это коррупция. Это в том случае, если он будет честно исполнять возложенные законом обязанности. Но если чиновник хочет что-то заработать себе на карман, то может действовать и иначе. Ведь все экономические дела заводятся, чтобы их потом "продать" подороже", - говорит президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Такая "няня" сможет не просто защищать бизнес, но и создавать для него проблемы, чтобы на этом заработать. И благие помыслы могут обернуться проблемами в будущем.

"Хотите стимулировать инвестиции - для этого не обязательна "инвест-няня", нужны другие преференции, например, налоговые. Законодательство, власть, суды должны быть максимально прозрачными, закон должен быть одинаковым для всех и соблюдаться всеми участниками рынка. А сейчас бизнес может быть сведен к нулю или даже аннулирован рейдерским захватом", - резюмирует руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.
 

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