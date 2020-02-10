В Украине действительно все так плохо, как говорят?

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Украине действительно все так плохо, как говорят?

 Сергей Фурса, инвестиционный банкир / НВ

Если включить телеканалы, то может показаться, что мы на пороге экономического кризиса. Все политологи твердят, что экономика падает, бюджет пустой и скоро мы все умрем. А что на самом деле?

На самом деле экономика растет. То, что падает - это промышленное производство. Если бы мы сейчас жили в 19-м веке, и у нас падало промышленное производство, то да, это было бы предтечей кризиса и «зубожіння». Но теперь 21 век. И в 21-м веке сфера услуг, например, гораздо важнее, чем промышленное производство. И чем современнее экономика, тем менее важно для нее промышленное производство. Тем важнее сектор услуг. Ведь сейчас сотня айтишников дает добавленной стоимости больше, чем десяток тысяч сотрудников металлургического завода. И, при этом, не вредит экологии.

Хорошо ли, что падает промышленное производство в Украине? Нет. Это неприятно. Но не смертельно. Это не мешает экономике расти. Рост ВВП в 2019 году был выше 3%, таким же, плюс минус, он ожидается и в 2020 году. Растет сектор услуг, растет строительство, растет торговля. Почему падает промышленное производство в Украине? Основной драйвер падения - металлургия. Там действительно тяжелая ситуация. А осень стала худшим периодом для сектора лет за 20.

Причина - мировая конъюнктура. Резко упали цены на мировом рынке, резко упал спрос, что и ударило в том числе по украинским производителям. Причем, металлурги оказались зажаты в тиски. С одной стороны низкие цены на металл, с другой - высокие цены на руду, основное сырье. В итоге производство временно стало вообще не рентабельным и многие его или остановили или Существенно сократили. Результат мы видим в динамике промышленного производства. Почему сложилась такая ситуация на мировом рынке? Причина в торговых войнах, которые затеял Трамп. Они ударили по мировой экономике. И та ударила по металлургии.

Вторая причина падения промпроизводства - теплая зима. Это звучит парадоксально, но это так. И не надо считать, что автор сошел с ума или что он последователь Греты Тунберг. Просто теплая зима приводит к тому, что меньше надо топить и меньше производить электричества. Меньше топить - меньше производишь тепла. И как результат - падают показатели промпроизводства. Парадоксально, но факт. То, что хорошо для экономики в целом, то, что приводит к падению цен на газ, плохо для показателя промышленного производства. Но надо ли грустить по этому поводу?

Вторая причина - дыра в бюджете, от которой мы все умрем. Действительно, план по доходам бюджета не был выполнен в прошлом году и не выполняется уже в 2020 году. Говорит ли это о том, что у нас в экономике проблемы? Нет. Потому что причиной такого падения является более сильный курс гривны, чем закладывался в бюджете. Одним из основных наполнителей бюджета является таможня. Теперь она стала давать просто меньше, чем ей записали.

И да, таможня не стала работать хуже, это очередной миф. Таможня отстает от плана, просто потому, что стоимость импортных товаров в гривне снижается по мере того, как растет курс гривны. Потому что цена в долларах. Гривня сильнее, значит импорт дешевле. А значит, и налог с этого импорта меньше. В результате, у нас есть минус для бюджета. Этот тот минус, который в реальности очень радует потребителей, которые видят это в цене импортных товаров. И мы видим, что инфляция снизилась до 4%. Рекордно низкий показатель. Но да, это плохо для бюджета.

Означает ли это коллапс экономики? Нет. Означает ли это рост дефицита бюджета и как результат, стремительное наращивание долга? Опять нет. Потому что правительство не наращивает долг, а сокращает расходы. Это в той или иной форме происходило последние 3 года, потому что как постоянно курс гривны был сильнее ожиданий. Просто сейчас разница была больше обычного. Но, МВФ жестко отслеживает, чтобы мы жили по средствам и не наращивали дефицит.

Означает ли это, что над всей Украиной чистое небо и нет экономических рисков? Нет, не означает. Просто они совершенно не там, где их ищут на телеканалах.

И риск этот находится в зоне нашего сотрудничества с МВФ и угроз, которые могут возникнуть. В 2020 году Украину ждет период рекордных погашений внешнего долга. Для этого критически важно иметь доступ к внешнему финансированию. То есть доступ к новым кредитам. Стране важно выпускать новые облигации, как внутри страны, так и вне ее. И эту возможность для Украины обеспечивает сотрудничество с МВФ. Которое постоянно оттягивается. Пока что инвесторы пребывают в таком прекрасном настроении, что способны временно игнорировать любые плохие новости. Речь идет о настроении на мировых финансовых рынках. Которые сейчас пребывают на исторических максимумах. Там царит супероптимизм. В этот период инвесторы готовы закрывать глаза на риски и видят мир через розовые очки. Но этот период не длится вечно. Никогда.

Пока инвесторы игнорируют негативные сигналы из Украины. Как, например, ситуацию вокруг МВФ. На этой неделе украинский парламент опять проявил себя как сборище анонимных импотентов и пошел по длинной процедуре голосования рынка земли, которая предусматривает голосование по очереди каждой из поданных спам-правок. В итоге, само голосование продлится где-то до апреля.

Что это означает? Что до апреля парламент не сможет голосовать ничего другого. А значит не пройдет и «антиколомойский» законопроект. Который, теоретически, должен был идти в повестке дня до рынка земли, но был изменен неравнодушными депутатами до неузнаваемости и вообще не попал в зал. В результате, первое чтение этого закона будет как минимум в апреле. И во-первых, за это время в украинских судах может произойти что угодно. Во-вторых, это означает, что пока не будет ни программы МВФ, ни поддержки ЕС или Мирового Банка. Учитывая тягу к майским праздникам, даже если рынок земли будет проголосован в апреле, то второе чтение «антиколомойского» закона появится не раньше мая-июня. И только после этого может быть вынесен вопрос на правление МВФ. И значит, мы получим программу не раньше середины лета, а может быть и в сентябре. И это на фоне того, что изначально рынки ожидали ее в сентябре 2019 года.

Пока на рынках эйфория, украинская экономика может этого и не почувствовать. Но стоит настроениям измениться, стоит какой-то критической массе инвесторов задуматься - и тут поезд может развернуться и полететь в другую сторону. И что будет этим взмахом крыла бабочки предсказать невозможно. Она может прилететь из Верховного Суда Украины, а может из любой точки земного шара. И будет большой бада-бум.
 

ПО РУБРИКАМ

11:10 Остаток средств на корсчетах банков 10.02.20

11:07 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 07.02.20

10:42 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 10.02.2020

09:41 НБУ на прошлой неделе купил в текущем году рекордный объем валюты на межбанке

09:30 Золото дорожает 10 февраля на фоне дальнейшего распространения коронавируса

07:53 Неплатежеспособные банки задолжали НБУ 44 миллиарда рефинанса

07:49 Доллар дешевеет 10 февраля на неопределенности вокруг коронавируса и из-за слабых статданных

07:14 Биржи АТР снижаются 10 февраля на сохранении опасений вокруг коронавируса

07:07 Биржи США 7 февраля закрылись в «красной зоне» из-за коррекции и статистических данных

07.02 Депозитные ставки для физлиц 07.02.20

07.02 НБУ разрешил банкам-нерезидентам торговать валютой за гривню между собой

07.02 За 2020 год сумма выплат по госдолгу составит 9 млрд долларов - НБУ

07.02 Цены на строймонтажработы в Украине в 2019г возросли на 6% – Госстат

07.02 Справочный курс гривны 7 февраля повышен на 6,27 коп до 24,5835 грн/$1

07.02 Продажи элитного жилья на первичном рынке Киева в 2019г составили $0,4 млрд

• дальше…

10:49 Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 23,5%

09:30 Золото дорожает 10 февраля на фоне дальнейшего распространения коронавируса

08:49 В Украине действительно все так плохо, как говорят?

08:41 Восемь украинских стартапов получат 9 миллионов от государства, – Гончарук

08:26 Зарплаты в Украине выросли из-за миллиона украинских «заробитчан» в Польше — НБУ

08:02 НКРЭКУ устранила двузначности, из-за которых Укрэнерго недополучала миллиард гривен ежегодно

07:59 Средняя пенсия в Украине на 1 января 2020 года составила 3082 гривни

07:56 Нефедов сказал, когда товарно-транспортные накладные переведут в электронный вид

07:45 Минцифра Украины: майнинг не требует законодательного регулирования

07:33 Нефть дешевеет 10 февраля на опасениях за спрос из-за коронавируса

• дальше…

11:02 Швейцария вводит закон об уголовном наказании за дискриминацию ЛГБТ

10:57 Трамп снял с должности посла США в Евросоюзе

10:54 Россия будет продавать Беларуси нефть по мировым ценам

09:32 Всемирный банк назвал ожирение у людей угрозой мировой экономике

09:23 Польша получит на вооружение 32 американских истребителя F-35

09:18 В Аргентине не хотят платить по долгам перед МВФ, пока экономика не выйдет из рецессии

09:02 Бюджет США на 2021 год предусматривает увеличение расходов на оборону и сохранение помощи Украине - СМИ

08:56 США расширили пошлины на сталь и алюминий из других стран

08:12 Всплытие «ихтамнета»-подводника. Что означает смена «премьера ДНР»

07.02 Площадь перед посольством РФ в Праге переименуют в честь Немцова

07.02 Путин и Лукашенко договорились сохранить цены на газ

07.02 Страны Балтии договорились не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС

07.02 «Несерьезные» преступления Путина: как Совет Европы обещает наказывать государства-нарушители

07.02 Сийярто хочет, чтобы Украина изменила языковые нормы еще и нового закона о среднем образовании

07.02 Белый дом заявил об убийстве главаря «Аль-Каиды на Аравийском полуострове»

• дальше…

07.02 Власти Киева решили протестировать электронный билет спустя год после запуска

06.02 В Кабмине считают идею продажи SIM-карт по паспорту пока не своевременной

06.02 КГГА подписала меморандум с израильской компанией LAMED о внедрении системы «умной» парковки в столице

05.02 Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

05.02 В Украине появилась возможность привязать электронную подпись к чипу ID-карты - МВД

05.02 Кабмин отменил согласование облсоветами разработки общенациональных месторождений

04.02 В январе средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне 1443 долл. США/кв. м

04.02 Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в январе 2020 года составила 27 923 грн./кв.м

03.02 В Киеве открыли «единое окно» для получения авто со штрафплощадки

03.02 Новострои бизнес-класса в 2019г заняли доминирующее положение на первичном рынке Киева – эксперт

03.02 Административная хитрость. Зачем Зе-команда решила в турборежиме укрупнить районы

31.01 Под Киевом появятся новые развязки

30.01 «Укравтодор» расширит три магистрали до четырех полос

29.01 Киев на 3-м месте в Европе по уровню заторов

29.01 Электронные водительские права можно будет использовать в поездах и на внутренних авиарейсах

• дальше…

08:49 В Украине действительно все так плохо, как говорят?

08:12 Всплытие «ихтамнета»-подводника. Что означает смена «премьера ДНР»

07:29 Позитив недели. ВСУ смогут уничтожать врагов неуправляемыми ракетами РС-80

07.02 «Несерьезные» преступления Путина: как Совет Европы обещает наказывать государства-нарушители

07.02 «Золотая акция». Как Сытник будет шантажировать Зеленского Приватбанком

07.02 Сийярто хочет, чтобы Украина изменила языковые нормы еще и нового закона о среднем образовании

07.02 Рада перенесла рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли на следующее заседание

07.02 Спектакль с козлами отпущения. Поможет ли Зеленскому «перестановка кроватей» в Кабмине

06.02 Вадим Денисенко: Я не понимаю, почему пиарщики Зеленского ведутся на дешевые игры команды Гончарука

06.02 Три причины испугаться. Что заставило «слуг народа» затормозить с рынком земли

06.02 Дело ПриватБанка. МВФ не согласовал «антиколомойский» закон

06.02 Адвокаты ходатайствуют о закрытии дела «Роттердам+», получили выводы экспертов о законности формулы

06.02 Укрнафта: Почему Коломойский доволен Витренко

06.02 Реинтеграция деоккупации: Почему ветеранов отделяют от Крыма и Донбасса

06.02 Как, после обысков на «плюсах», проголосует группа Коломойского по скандальному закону о рынке земли?

• дальше…

09:30 Google запретит Chrome скачивать всё подряд

09:30 Cadillac переведет большинство моделей на электричество

07.02 Новый Cadillac Escalade: дизель, пневмоподвеска и изогнутый 38-дюймовый дисплей

07.02 Первое видео поражения движущейся цели снарядом Excalibur S с лазерным наведением

07.02 Suzuki рассекретила кросс-версию хэтчбека Ignis

07.02 Apple придумала, где можно разметить Touch ID в Apple Watch

07.02 Tata показала электрокар с мхом в салоне

06.02 В США дали добро на развёртывание 5000 средств роботизированной доставки Nuro

06.02 Ford обновил суперкар GT и сделал его мощнее

06.02 Компания Bosch готова выпустить на дороги беспилотники «уже завтра»

06.02 Немецкие учёные создали самый быстрый высокоточный 3D-принтер

06.02 Электрический кроссовер BMW iX3 получит комплект аэродинамических колес

06.02 Основательница пирамиды OneCoin станет главной героиней британского сериала

06.02 Платёжный сервис WhatsApp Pay выйдет за пределы Индии

06.02 Google избавит Chrome и Youtube от назойливой рекламы

• дальше…

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

15.05 Google начнет зарабатывать на рекламе в приложениях

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно