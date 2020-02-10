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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Позитив недели. ВСУ смогут уничтожать врагов неуправляемыми ракетами РС-80

Отечественные неуправляемые ракеты РС-80 приняты на вооружение ВСУ

После нескольких лет испытаний отечественные 80-мм неуправляемые авиационные ракеты РС-80, предназначенные для поражения наземных целей, приняты на вооружение Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

В частности, на вооружение приняты ракеты РС-80 с кумулятивно-осколочной боевой частью и РС-80ГММ с габаритно-массовым эквивалентом боевой части. Ракетные снаряды РС-80 спроектированы ГАХК "Артем" для вооружения самолетов, вертолетов, а также наземных платформ с использованием штатных пусковых блоков.

Неуправляемые авиационные ракеты РС-80 предназначены для уничтожения живой силы противника, бронетехники, фортификационных сооружений и других целей. Для обеспечения наиболее эффективного уничтожения противника, конструкторы "Артема" предусмотрели оснащение РС-80 различными боевыми частями и детонаторами. Например, оснащение ракеты пучкового-осколочной боевой частью с программируемым подрывателем позволит осуществлять подрыв непосредственно в воздухе в нескольких метрах от цели, что значительно повышает эффективность поражения. При этом дальность поражения наземных целей более 7 км. Кроме того, РС-80 может оснащаться и кумулятивной боевой частью для уничтожения бронетехники противника.

Саудовская Аравия заинтересовалась украинскими "Нептунами"

Украина и Саудовская Аравия расширят международное сотрудничество в оборонной сфере. Соответствующее соглашение было достигнуто во время рабочих встреч официальной делегации Министерства обороны Саудовской Аравии, которая находилась в Украине с рабочим визитом, и офиса военного атташе с представителями Министерства обороны Украины и Госконцерна "Укроборонпром".

В рамках визита на территории ГП "Антонов" состоялся показ серийных и перспективных образцов вооружения. В частности, были продемонстрированы последние разработки в сфере беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с ними, радиолокационные системы и системы РЭБ, транспортные самолеты "Антонова", бронеавтомобили, стрелковое вооружение, а также разработки ГККБ "Луч", в частности, ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун", "Ольха", высокоточные ракеты РК-10, ПТРК "Стугна" и "Корсар".


Саудовская Аравия является весомым оборонным партнером Украины и активно закупает украинское вооружение. В первую очередь - отечественные противотанковые комплексы от ГККБ "Луч". По состоянию на 2020 г. известно о поставках нескольких сотен "Стугна" и "Корсаров" и более 1000 ракет к ним, на общую сумму более 165 млн долл. А учитывая повышенный интерес делегации Королевства в ракетным комплексам "Нептун" и "Ольха", беспилотникам Raybird-3, радарам семейства 80K6 и комплексам радиоэлектронной борьбы, возможно дальнейшее значительное расширение военно-технического сотрудничества между странами.

"Спецтехноэкспорт" презентовал в Индии программу модернизации танков Т-72

Компания "Спецтехноэкспорт" представила новую программу модернизации танков Т-72. Презентация состоялась в ходе международной оборонной выставки DefExpo 2020, которая проходит в Лакхнау (Индия). Как отмечается на сайте "Укроборонпрома", реализация такой программы позволит дать новую жизнь танкам Т-72 еще на десятки лет вперед.

В общем, предлагается заменить и осовременить более 40 частей и агрегатов танка. Модернизация предусматривает значительное улучшение ходовых характеристик танка, увеличения огневой мощи и усиления защиты, улучшение электроники, систем навигации и эргономики. Повышение уровня мобильности танка достигается благодаря замене двигателя на уникальный шестицилиндровый 6TD-2 мощностью 1200 л.с. и реверсной трансмиссии, проверенными в условиях жаркого климата и горной местности. Предусматривается также наличие вспомогательной силовой установки мощностью до 10 кВт, комплексной цифровой системы управления.


Для увеличения огневой мощи предполагается замена пушки танка, комплектация управляемыми снарядами "Комбат", обеспечение дистанционного управления командирским люком, установление новой оптики, систем стабилизации и управления стрельбой. Усиление защиты достигается благодаря комплексам динамической ("Нож", "Дуплет") и активной ("Заслон") защиты, системе оптико-электронного противодействия и т.д. Помимо того танк оснащается современной системой кондиционирования.

Украинская делегация на DefExpo 2020 представлена ​​предприятиями "Спецтехноэкспорт", "Антонов", "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД", "Красиловский агрегатный завод", "НПК "Зоря-Машпроект", "Изюмский приборостроительный завод", "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" и "Артем".

Презентован модернизированный беспилотник Spectator-M1

На стрельбище Главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы Украины состоялась презентация нового беспилотного авиационного комплекса (БПАК) Spectator-M1. Об этом сообщает сайт "Крылья".

В ходе презентации были отработаны демонстрационные полеты, во время которых представителей силовых структур ознакомили с возможностями БПАК в ходе ведения воздушного мониторинга и разведки.

 

Spectator-М1 - это усовершенствованная версия беспилотников Spectator. В ходе модернизации комплекс получил новый тепловизор, более совершенную станцию ​​управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему находиться в воздухе больше времени. Учитывая малые размеры Spectator-М1, специально подобранный цвет фюзеляжа, а также малую эффективную площадь рассеяния, он остается незаметным для противника. А эффективная система управления и связи позволяет решать задачи даже при активном использовании противником средств радиоэлектронной борьбы.

Модернизация также была применена к различным системам БПЛА, в частности к программному обеспечению, позволяющему работать с различными системами координат и проводить их конвертацию, определяя точные координаты цели. Кроме того, беспилотник получил новую парашютную систему, что позволило уменьшить скорость посадки до 3 м/с.

Spectator-М1 поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость в 120 км/ч, скорость, при которой выполняется задача, 70 км/ч. В воздухе беспилотник может находиться более двух часов. Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде, а дальность полета Spectator-М1 составляет до 150 км.

"Украинская бронетехника" анонсировала новый бронеавтомобиль "Камрат"

Директор компании "Украинская бронетехника" Александр Кузьма анонсировал разработку специального бронированного автомобиля "Камрат" совместно с ЗАО "КрАЗ". Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал".

 

В качестве шасси для этой боевой машины используется отечественный КрАЗ-5233 с колесной формулой 4х4. Специальный бронированный автомобиль "Камрат" предназначен для перевозки личного состава в количестве до 10 человек (2 + 8) по бездорожью.

Баллистическая защита "Камрата" и защита днища при подрыве под колесом или днищем до 6 кг в тротиловом эквиваленте. Полная масса боевой машин - 16400 кг. Двигатель 6-ти цилиндровый рядный турбодизель Weichai Power, мощностью 380 л.с. и крутящим моментом 1460 Нм. Специальный бронированный автомобиль "Камрат" имеет аналогичную длину с бронеавтомобилем "Варта" - 7190 мм, но меньшую высоту - 2600 мм. Также он легче на более чем одну тонну.
 

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