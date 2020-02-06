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Дело ПриватБанка. МВФ не согласовал «антиколомойский» закон
17:35 06.02.2020 |
Финансовый комитет Верховной Рады изменил правительственный законопроект №2571 о запрете возвращать выведенные с рынка банки экс-владельцам, но обновленный текст не согласовал Международный валютный фонд (МВФ). Об этом LIGA.net сообщили собеседники в финкомитете и Национальном банке (НБУ).
Документ планировали поставить на голосование 6 февраля, перед принятием закона о рынке земли.
Из законопроекта №2571-д, предложенного комитетом, исчезли, в частности, нормы о том, что для получения компенсации экс-собственниками их реальные убытки должен подтвердить международный аудитор, а дела лопнувших банков - рассматриваться только в Верховном суде.
Норму о компенсации изменили: в случае, если экс-бенефициары банкрота доказывают в суде неправомерность решений НБУ о выводе с рынка или национализации, у них есть полгода, чтобы договориться с Кабмином о возмещении ущерба. Если стороны не придут к согласию, сумму компенсации должен определить украинский суд.
Против первой версии №2571 выступает лично глава комитета Даниил Гетманцев. Он пояснил, что часть положений законопроекта усиливают Нацбанк и потенциально нарушают Конституцию.
По словам Гетманцева, комитет постарается определиться с новой редакцией проекта к следующей пленарной неделе - 17-21 февраля.
Это означает, что МВФ не утвердит новую кредитную программу для Украины в феврале, как ожидалось.
* Двумя днями ранее президент Владимир Зеленский поддержал принятие "аниколомойского" законопроекта, заявив, что это правильный закон.
* Принятие законопроекта №2571 является последним невыполненным prior action (условием) для новой программы сотрудничества с МВФ. Кабмин внес его в Раду в декабре 2019-го.
* В середине февраля должно состояться заседание совета директоров МВФ, на котором Украина могла официально получить новую программу финансирования (предварительно нам согласовали $5,5 млрд на три года). Но в НБУ отмечают, что Украине не принципиально попасть именно на борд МВФ, потому что уже есть staff level agreement от МВФ.
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