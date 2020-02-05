Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен обеспокоена возможным срывом медицинской реформы в Украине.

"Еще одна успешная реформа - медицинская, но ее еще надо довести до конца. Надеюсь, что руководство страны продолжит держаться этого курса. Но меня очень беспокоит, и даже опускаются руки из-за того, что эту реформу пытаются сбить из-за каких-то "шкурных" интересов", - сказала она в интервью изданию "Европейская правда".

По ее словам, ВБ выступает за продолжение реформирования и модернизации украинской медицины.

"К сожалению, с прошлой осени появились определенные группы со своими интересами, которые предприняли попытки изменить модель финансирования здравоохранения на такую, которая не принесет пользы народу Украины",- добавила директор ВБ.

Кахконен также отметила, что ВБ сейчас "видит предложения (по изменению медицинской реформы - ИФ), которые не основываются на лучшем международном опыте и не пойдут на пользу народу Украины".