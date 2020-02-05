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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Недостача голосов: Как «слуги» нашли поддержку у Медведчука и Ахметова

08:45 05.02.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Вчера депутаты заседали под куполом ВР после длительной паузы. За это время в повестке дня накопилось много законопроектов. Однако далеко с ними продвинуться не удалось.

Первым делом народные депутаты отправили в отставку министра развития общин и территорий Алену Бабак. Это решение поддержали 266 нардепов, но на зеленую кнопку нажали не все "монобольшевики", а 221, еще 11 голосов дали члены фракции ОПЗЖ, которые обычно не голосуют "за", а здесь почему-то изменили свою позицию, еще 12 голосов дала группа "За будущее" и 17 - "Доверие". Уже бывшая министр в своем выступлении перед парламентом рассказала, что "за всеми следят", и призвала "бояться", так как ее увольнение не означает, что президент прекратил борьбу "с вами". Очевидно, послание Бабак адресовалось тем, кого она считает коррупционерами, но получилось, как получилось.

Уволив госпожу министра, народные избранники поддержали назначение ее преемника, председателя Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля. "Депо" уже писал, что связывает нового вице-премьера с группой влияния Рината Ахметова - он возглавлял Бурштынскую ТЭС, которая принадлежит компании ДТЭК.

Назначить Шмыгаля своими голосами смогли и сами "слуги" - 232 за, но им уже традиционно подставили плечо "Доверие" и "За будущее", также это назначение поддержали внефракционные с орбиты Ахметова. Что и не удивительно.

Далее депутаты перешли к рассмотрению изменений в Конституцию. Они предварительно одобрили законопроект о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы). Автор постановления - Василий Нимченко, нардеп из ОПЗЖ, который входит в орбиту Виктора Медведчука. Постановление поддержали 197 "слуг" и 35 депутатов из "Оппоплатформы". До сих пор такого единодушия с "монобольшинством" эта фракция не проявляла. Почему сейчас? Ответ на поверхности: ОПЗЖ полностью устраивает пропорциональная система выборов. Имея значительную поддержку на востоке и юге страны и усиливая эту поддержку с помощью критики действий власти, эта партия вполне может рассчитывать на многочисленную фракцию в следующем парламенте.

По мнению экспертов, последнее голосование за эти изменения в Конституцию может и провалиться, ведь "слуги" не получат голосов от депгруп-сателлитов "За будущее" и "Доверие", которые состоят из мажоритарщиков. Своих голосов у них, как видим, не хватает, поэтому или же снова надеяться на поддержку ОПЗЖ, или торговаться с "Батькивщиной". В последней довольно критически относятся к сокращению числа депутатов. Одним словом, вчерашние 236 "за" могут и не перерасти в конечные триста.

А вот изменения в Конституцию, которые давали бы право президенту создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро, назначать на должности и увольнять с должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований, депутаты провалили. Конституционный Суд признал их неконституционными, а вчера отклонил этот документ и парламент - в поддержку проекта постановления было лишь 214 голосов. Из них "слуг" - 208.

Вчера же стало известно, что в четверг депутаты планируют наконец принять закон о рынке земли. Для этого им придется рассмотреть около четырех тысяч поправок к закону об обороте земли по сокращенной процедуре. По крайней мере, так и планируют сделать. Это означает, что в четверг противники продажи земли опять свезут под парламент митингующих, а после принятия этого закона его обжалуют в Конституционном Суде. В том числе и в случае нарушения процедуры принятия. Поэтому шоу в парламенте и вне его стен будет продолжаться.
 

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