Мир, труд, октябрь. Каких скандалов ждать на новой сессии парламента

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Третья сессия Верховной Рады IX созыва продлится с 4 февраля по 17 июля. Мы расскажем о самых важных законах и постановлениях, которые она собирается принять.

О местных выборах

Согласно срокам, прописанным в Конституции, очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 г. Назначить их должна Верховная Рада. И сделать это она должна еще до того, как уйдет на летние каникулы. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал, что при этом будут внесены изменения в Избирательный кодекс. "Там очень много технических нюансов, которые надо срочно исправлять, - заявил он. - Если мы будем объявлять местные выборы в технически несовершенных условиях, это поставит много угроз, особенно перед нетоповыми партиями". Когда глава крупнейшей парламентской партии вдруг начинает заботиться об интересах нетоповых партий - это выглядит подозрительно. И как тут не возникнуть опасениям, что под видом технических в Избирательный кодекс могут быть внесены очень даже принципиальные изменения.

О всеукраинском референдуме

Еще более подозрительная затея - закон "О всеукраинском референдуме", проект которого, по словам первого вице-спикера Руслана Стефанчука, будет внесен в парламент "в ближайшее время". Очередное заседание рабочей группы по подготовке этого законопроекта состоялось 24 января, после чего Стефанчук заявил, что проект "еще нуждается в существенной доработке". И если сейчас его уже хотят срочно принимать, это может означать, что первый референдум постараются провести поскорее. По-видимому, его планируют приурочить к местным выборам 25 октября. А вопросы на него могут быть вынесены двоякие. Во-первых, чисто популистские, такие, которые повысят рейтинг "слуг народа". Во-вторых, что даже более опасно, вопросы об удовлетворении кремлевских хотелок, например, о закреплении в Конституции Украины особого статуса ОРДЛО. В условиях бешеной агитации "за мир любой ценой" такие предложения могут получить "народное одобрение", особенно если этому подсобит власть.

О Виталии Кличко

Также специально под местные выборы запланировано принять закон "О городе Киеве - столице Украины". В первом чтении он был проголосован 3 октября. Этот проект разработан коллективом "слуг народа" во главе с Александром Ткаченко, который сам претендует на пост мэра Киева. Но в свою победу он, похоже, не верит, потому что суть проекта - в том, как обрезать полномочия Виталия Кличко, если тот опять победит на выборах мэра. Прежде всего проект предлагает разделить должности киевского городского головы и председателя Киевской горгосадминистрации. То есть над избранным киевлянами мэром Кличко будет поставлен назначенный президентским указом глава КГГА. Кроме того, вопреки всем обещаниям Зе-команды о сокращении численности местных депутатов и чиновников, проект предлагает восстановить в Киеве районные советы. Расчет на то, что люди понавыбирают в эти советы "слуг народа", которые будут игнорировать Кличко и слушаться главу КГГА.

О децентрализации

Рядом с вопросом о местных выборах, по словам Александра Корниенко, стоит внесение изменений в Конституцию о децентрализации. "Как вы знаете, президент отозвал свой законопроект. Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем в контакте с правительством, с Офисом президента и со всеми фракциями политических сил провести необходимые консультации для того, чтобы выйти на тот вариант реформы, которая действительно потребуется местному самоуправлению и не будет вызывать таких существенных возражений, как предыдущий вариант", - заявил глава президентской партии. Можно предположить, что в новом варианте точно не будет переименования районов в округа - потому что окончательное голосование изменений в Конституции будет, возможно, лишь на следующей сессии, то есть не раньше сентября, однако к тому времени уже начнется кампания по выборам в районные советы. Прямо во время предвыборной кампании переименовывать райсоветы в окружные советы - нет, наверное, Зе-команда этого не посмеет. Но вот переименовать глав госадминистраций в префектов и наделить их дополнительными полномочиями укрощать и подавлять местное самоуправление - это Зе-команда вполне может сделать. Особенно ввиду ее перспектив проиграть местные выборы не только в Киеве, но и во многих областях.

О рынке сельхозземель

Одним из самых скандальных на этой сессии обещает стать второе чтение законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". В первом чтении он был принят 13 ноября. "Я надеюсь, что мы на этой сессии поставим уже точку в этом вопросе, примем эту реформу. Она максимально обсуждена, проговорена с людьми... все замечания учтены", - говорит Корниенко. Кроме того, предлагаются к принятию еще ряд законов по земельным вопросам. Можно ожидать новых акций протеста под Верховной Радой. Юлия Тимошенко уже предупреждает, что "слуги народа" собрались принять "несколько законов, облегчающих передачу украинских ресурсов иностранным глобальным игрокам".

О труде

Конкурировать за звание самого скандального будет правительственный законопроект "О труде", внесенный 28 декабря. Он подготовлен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым и, как и следовало ожидать от творчества Милованова, вызвал бурную критику с разных сторон. Тем не менее за этот проект уже "вписался" Корниенко. "Реформа трудового законодательства требует еще некоторых обсуждений, возможно. Но она тоже важна для бизнеса и для нашего дальнейшего развития этой сферы", - заявил он. Поэтому "слуги народа", похоже, будут вынуждены принять этот закон, невзирая на демонстрации возмущенных трудящихся, обещанные профсоюзами в столице и областных центрах. Впрочем, если вдруг в Украине появится новое правительство, то у него может оказаться другое мнение. В любом случае эта сессия скучной не будет.