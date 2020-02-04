Кабмин внес в Раду законопроект о частичной приватизации Нафтогаза, Укрзализныци и Укрпошты





Кабинет министров Украины утвердил и передал в Верховную Раду перечень из 219 предприятий, запрещенных к приватизации. Соответствующий законопроект №2831 зарегистрирован в Верховной Раде, сообщается на сайте Кабмина, передает Энергореформа.

По словам первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухты, это обеспечит сохранение таких компаний и предприятий в государственной собственности, при этом обеспечив возможность дальнейшего эффективного управления ими.

Все объекты из списка проходили глубокий анализ и были вынесены на обсуждение с профильными центральными органами исполнительной власти. Всего в перечень вошли три группы объектов.

В первой группе - акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция и не подлежит приватизации: АО НАК "Нафтогаз Украины"; ГАХК "Артем"; ОАО "Феодосийская судостроительная компания "Море"; ПАО "Завод "Фиолент"; Киевский завод автоматики"; АО "Укрзализныця"; АО "Укрпошта"; АО "Хартрон"; ЧАО "Киев-Днепровское МППЖТ".

Во второй группе - акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственные унитарные и казенные предприятия, не подлежащие приватизации - всего 101.

В третьей группе - объекты культуры и спорта, не подлежащие приватизации в количестве 109.

Кабмин уточняет: в случае принятия решения о сокращении доли корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале АО, доля государственных акций в которых сейчас составляет 100%, а также при преобразовании государственных унитарных предприятий в АО доля корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале таких обществ, не может стать менее 50%+ 1 акция и не подлежит приватизации.

Как сообщала Энергореформа, согласно законопроекту, рассматриваемому 15 января на заседании Кабмина, в госсобственности закрепляются минимум 50% акций ПАО "НАК "Нафтогаз Украины", АО "Магистральные газопроводы Украины", АО "Укртрансгаз", ПАО "Укрнафта", АО "Укргазвыдобування", АО "Укртранснафта", АО "Черноморнефтегаз".

НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго" и ЧАО "НЭК "Укрэнерго", а также ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель" полностью сохраняются за государством.