Индекс ожиданий деловой активности в Украине впервые снизился до 40,3 из 100 в январе 2020г - НБУ

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), характеризующий улучшение (от 50 до 100) или ухудшение (от 50 до 0) ожиданий по сравнению с предыдущим месяцем,, снизился в январе 2020 года на 8,3 пункта - до отметки 40,3, сообщается на странице Национального банка Украины (НБУ) в Facebook.

"Результаты деятельности бизнес оценил пессимистичнее, чем в декабре. Это связано с традиционным снижением деловой активности в начале года, в частности, из-за праздников и сокращения количества рабочих дней", - констатируется в сообщении.

По результатам опросов, обнародованных на сайте центробанка, наибольшее снижение ожиданий продемонстрировали предприятия в сфере торговли, ИОДА которых в январе упал на 13,6 - до 36,3. В частности, значительно снизились ожидания относительно объемов товарооборота и объемов закупки товаров для продажи, индекс которых уменьшился до 25,0 с 51,8 и до 31,3 с 52,7 соответственно. Вместе с тем улучшились ожидания относительно остатков товаров, закупленных для продажи, - с 42,0 до 52,5.

Согласно документу, индекс ожиданий компаний, предоставляющих услуги, в январе сократился на 8,8 - до 41,1. В том числе респонденты ожидают сокращения объемов предоставляемых услуг и услуг в процессе исполнения, индекс которых снизился до 36,0 с 53,6 и до 43,9 с 55,0 соответственно. Одновременно ухудшились ожидания относительно объема новых заказов - с 48,6 до 37,7.

Самый низкий индекс ожиданий в январе продемонстрировали предприятия строительства - после сокращения на 5,4 пункта он составил 34,3. В частности, респонденты пессимистично настроены относительно объемов строительства (индекс снизился с 34,2 в декабре 2019 года до 23,3), новых заказов (с 39,5 до 26,7) и закупки сырья и материалов (с 31,6 до 23,3). Вместе с тем строительные компании ожидают повышения цены на услуги и продукцию собственного производства (с 60,5 до 63,3), свидетельствуют результаты опросов.

Согласно данным центробанка, в январе также ухудшились ожидания предприятий промышленности - индекс снизился до 43,7 с 47,8 в декабре 2019 года. На фоне ухудшения ожиданий относительно объемов произведенной продукции (до 39,8 с 49,3) сохранились высокие ожидания по остаткам готовой продукции - индекс закрепился на уровне 57,6. Вместе с тем предприятия пессимистично настроены относительно объемов новых заказов на продукцию (до 44,1 с 43,8), в том числе экспортную (до 40,2 с 46,9).

Кроме того, во всех секторах респонденты ожидают сокращения численности занятых работников на своих предприятиях. В частности, индекс ожиданий предприятий торговли составил 45,0 (47,3 - в декабре), сферы услуг - 48,2 (47,9), строительства - 40,0 (39,5) и промышленности - 44,1 (45,8).

Как сообщалось, НБУ ввел ИОДА как новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики в июле 2019 года, тогда его значение составило 52,4. После повышения ожиданий предприятий в августе до 54,5 и в сентябре до 56,6 они в октябре снизились до 52,2, в ноябре стали пессимистическими, преодолев рубеж в 50 пунктов - 49,1, и продолжили снижение в декабре - до 48,6.

