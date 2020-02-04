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Недобор 25% бюджета, или Головоломка для Гончарука, как свести концы с концами

10:04 04.02.2020 |

Экономика

 Сергей Шевчук / LIGA.net

Украина начинает 2020 год со старыми проблемами в госфинансах: по итогам января государственный бюджет недополучил 13,8 млрд грн доходов - почти 25% от запланированной суммы.

Основная причина недостачи та же, что и в конце 2019-го, когда Кабмину пришлось отфильтровать часть расходов, чтобы вписаться в плановый дефицит: гривня остается чрезмерно крепкой, даже несмотря на пятипроцентную девальвацию в январе.

Для госфинансов это значит, что проблемы с доходами будут хроническими. Чтобы их решить Кабмину нужно изменить курс на котором верстали бюджет-2020. Как результат - доходная и расходная части пересмотреть.

Настолько ли все плохо с бюджетом сейчас и когда ситуация станет критичной?

Как гривня снова подкосила бюджет Гончарука

За две недели до конца 2019 года премьер-министру Алексею Гончаруку пришлось дебютировать в роли главы правительства, которое перешло к ручному управлению государственными финансами. Тогда Гончарук отрицал, что у Кабмина возникли проблемы с деньгами. Остановку расходов он объяснил борьбой с коррупцией. Экономисты, с которыми общалась LIGA.net в декабре, не соглашались с такой трактовкой.

Все - из-за курса гривни, на котором построен бюджет-2019 (28,2 грн/$ против реальных 23-24 грн/$ в последние месяцы года). От него зависят поступления, которые дает таможня: размер импортного НДС бюджет получает в гривнях, тогда как объектом налогообложения выступает стоимость ввозимого в Украину товара в долларах.

Официальные цифры за 2019 подтвердили опасения: недобор по доходам за год составил 27 млрд грн.

Проблемы продолжились в 2020-м: и если раньше новое правительство могло сетовать на ошибки предшественников во главе с Владимиром Гройсманом, то теперь с расчетами промахнулась уже команда Гончарука: бюджет-2020 построен на среднегодовом курсе 27 грн/$. Прогноз был сделан не так давно - в октябре прошлого года. Его подготовкой занималось Минэкономики Тимофея Милованова.

Большое расхождение проявилось уже в январе-2020: средний курс - 24,1 грн/$. Ситуацию не изменило и подорожание доллара, который за январь укрепился почти на 2 гривни и впервые за несколько месяцев превысил 25 грн/$.

Итого недобор по доходам в январе достиг 13,8 млрд: вместо плановых 56,4 млрд собрали 42,6 млрд грн, таможня не выполнила план на 7,9 млрд грн, налоговая - на 5,9 млрд. Таможня пока отстает не только от плана, но и от показателей января 2019 года: 18,1 млрд грн поступлений сейчас, тогда как год назад было 22,5 млрд грн.

Не только курс. Четыре причины бюджетного провала

Крепкая гривня была не единственной проблемой бюджета в январе, хотя и обеспечила больше половины всей суммы недопоступлений.

Провал импорта. Еще одно крупное несовпадение с прогнозами Кабмина: импорт в январе вырос на 2,5% вместо плановых 11,3%. Поставки сократились по 1700 категориям товаров. Среди прочего в 1,3 раза сократились поставки нефтепродуктов (бензин, дизтопливо), в 1,5 - угля. Только этот фактор сократил доходы бюджета на 3,7 млрд грн. Одно из объяснений столь широкого провала - традиционно низкая деловая активность в январе, допускает старший аналитик ICU Тарас Котович.

Газовая зависимость бюджета. На объемы импортного НДС, наряду с курсом и спадом импорта, повлияло низкое потребление газа, а также падение цен на мировых рынках. В Минфине отмечают, что стоимость газа в мире снизилась почти вдвое по сравнению с январем-2019: с $324 до $173/тыс. куб.м.

Вторая причина - необычно мягкая зима, что значительно уменьшило потребление энергоресурсов, добавляет замисполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко. По данным аналитического департамента Альфа-Банка Украина, экономия за 2019 год - около 3 млрд куб.м.

Другая "газовая недостача" - 2,2 млрд грн рентных платежей, которые бюджет потерял преимущественно из-за низкой стоимости газа в мире и слабых показателей внутренней газодобычи в январе, объясняют в Минфине.

Акцизы. Еще 2,4 млрд грн бюджет недополучил от акцизов, прежде всего, на табачную продукцию. Это связано с сезонным эффектом: в январе производители обычно распродают запасы, с которых уже уплачен акциз, отмечает начальник отдела по работе с инвесторами банка Кредит Днепр Андрей Приходько. Дальше этот показатель должен выровняться, полагает он.

Возмещение НДС. Пятая часть недопоступлений или порядка 2,8 млрд грн - "хвост" бюджетных проблем конца 2019 года: среди расходов, которые правительство решило отложить в конце декабря были и значительные суммы возмещений НДС экспортерам. Выплаты перенесли на январь: за месяц налоговая перечислила 18 млрд грн, что почти на 6 млрд больше, чем среднемесячные объем выплат в 2019 году.

Возмещения платятся из общей суммы начисленного налога, поэтому из-за необычно больших выплат бюджет физически получил меньше НДС, чем мог бы. Уже в феврале объемы возмещений вернутся к нормальным показателям, говорит Приходько из банк Кредит Днепр.

Будет ли Гончарук резать бюджет?

В Кабмине уверяют: недобор доходов не помешал выполнению расходной части бюджета в январе. Деньги у правительства действительно есть: только за первый месяц года Минфин привлек 60 млрд грн госдолга (учитывая 1,25 млрд евро от еврооблигаций). Это шестая часть от плана заимствований на 2020 год.

Говорить о пересмотре бюджета пока преждевременно: вероятно, Кабмин будет делать выводы уже весной - исходя из результатов первого квартала, предполагает Котович из ICU. Поэтому главная интрига февраля и марта - продолжит ли девальвировать гривня. Это важно для всего бюджетного года: десятипроцентное отклонение курса от прогнозного уровня увеличивает годовой дефицит бюджета на 27 млрд грн или 0,6% от ВВП, оценивает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Что могло бы помочь бюджету, если девальвация не усилится, а его параметры не будут пересмотрены? Опрошенные LIGA.net экономисты выделяют несколько позиций.

* За счет теплой зимы расходы на субсидии уменьшатся, а благодаря дешевому газу вырастут сборы по налогу на прибыль от предприятий-потребителей энергоносителей, ожидает Приходько из банка Кредит Днепр.

* Деньгие могут принести приватизация, концессии (или передача в оперативное управление) крупнейших госкомпаний, а также сохранение газового транзита, перечисляет директор департамента управления проектами IBI-Rating Виктор Шулик.

* Сэкономить получится на выплатах по валютному госдолгу, говорит Котович из ICU. По информации Минфина, в 2019 году за счет 15-процентной ревальвации гривни на обслуживании валютного долга удалось сэкономить 7 млрд грн. Гораздо больше - 19 млрд - принесло снижение ставок, поскольку Минфин активно заменял дорогой короткий долг более дешевыми бумагами.

* $3 млрд от Газпрома. Без них недостача доходов бюджета в 2020 году могла бы достичь 60 млрд грн (1,4% ВВП), говорит Белан из Dragon Capital. Значительную часть этой суммы (72,5 млрд грн по текущему курсу) Нафтогаз перечислит в бюджет в виде налогов и дивидендов.

Именно штраф от Газпрома позволит обойтись без пересмотра расходной части бюджета в этом году даже если курс доллара останется на текущих уровнях, считает Белан. В противном случае у Кабмина были бы серьезные проблемы с доходами: чтобы выйти на нужно бюджету среднегодовое значение 27 грн/$ гривня должна к концу декабря девальвировать до 30 грн/$.
 

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