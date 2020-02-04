Башни Богдана и Ермака: Как в Украине внедряют хитрую российскую технологию

Ігор Петренко / Depo.ua

Новостью стал уход кремлевского "смотрящего за Украиной" Владислава Суркова и его возможная замена на Дмитрия Козака. Который, по данным СМИ, наладил канал переговоров с советником Зеленского Андреем Ермаком. Но все ли в этих сообщениях правда?

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, указа об отставке Суркова пока нет. И все же об этом в основном говорят как о свершившемся факте. Причиной которого называют "изменение курса российского руководства на украинском направлении". Экспертной средой названо и имя нового "куратора украинского вопроса" - это Дмитрий Козак. Последнего отечественные эксперты называют не иначе как политическим партнером советника президента Украины Андрея Ермака. Именно Ермак на данный момент олицетворяет собой один из центров власти вокруг Зеленского. Вторым является глава Офиса президента Андрей Богдан, который сейчас значительно меньше, чем в первые месяцы после смены власти в стране, заметен возле президента - по крайней мере, на публичных мероприятиях. Ермак формально по иерархии стоит ниже Богдана, но после нескольких успешных проектов (обмен пленными с Россией, возвращение захваченных агрессором кораблей) реальные его влияния на главу государства расцениваются информированными наблюдателями как едва ли не ключевые сегодня.

По некоторой информации, Козак стал довольно комфортным собеседником с российской стороны, ведь у этого этнического украинца большой опыт "умиротворения" бывших советских республик. И опыт этот весьма специфический. В 2003 году как спецпредставитель президента Путина он отвечал за возвращение Молдовы в российскую орбиту через федерализацию страны и навязывание Кишиневу бремени Приднестровья. Ничего не напоминает в нынешних украинских реалиях с назойливой попыткой РФ "вернуть" Украине Донбасс? Благодаря работе западной дипломатии, план, который получил имя Козака, тогда провалился (точнее, возвращение Молдовы в российское лоно было перенесено на одно десятилетие).

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Но окончательный итог - это не Новороссия в составе России или отдельное государство, а это специализированные части Украинского государства, вернувшиеся в Украину, но с российским интересом.



В круг его полномочий с 2014 года входили вопросы оккупированного Крыма (к Козаку применялись предупредительные санкции США и ЕС). Среди прочего, он отвечал и за проведение олимпиады в Сочи, которая длилась во время первых этапов российской агрессии. После изменения состава правительства РФ, в январе 2020 года, Козака сохранили: специально под него была создана третья, не предусмотренная до сих пор должность заместителя главы администрации президента России. То есть полномочия и влияния у нового "куратора" будут явно не меньше, чем у Суркова.

При этом, по данным экспертов, Козак отдает предпочтение более мягким средствам работы с постсоветскими элитами, чем отличается от Суркова. Он выглядит таким, который может предложить не только "кнут", но и "конфету". Другое дело, что и "конфета" может быть с некрасивой начинкой, и найти ее партер может в неожиданном месте, но такая уже традиционная, проверенная веками особенность российской дипломатии.

Украинские источники пишут о положительной "химии" в отношениях между Козаком и Ермаком. Это может иметь следствием дальнейшее усиление позиций последнего в борьбе за реальные возможности на Банковой. Но позиции Богдана все еще сильны: их цементируют связи последнего в судах и силовых органах. Поэтому в этом противостоянии основное впереди.

Пока заметных проявлений такой "толкотни локтями" вокруг Зеленского не видно. Каждая из сторон готовит новые "аргументы". Для "главного переговорщика президента" такими могут стать обнаруженные журналистами-расследователями связи с российскими деловыми кругами. Благодаря которым Ермак все более заметно пытается конкурировать с недавно безальтернативным каналом коммуникации Киева с Путиным - кумом последнего, председателем совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Откровенная "война" уже несколько месяцев длится в медиасфере, где окружение Медведчука контролирует телеканалы "112 Украина", ZiK и NewsOne, в эфирах которых раз-по-раз звучит критика в адрес Зеленского. Давят и на бизнес-интересы путинского кума, в частности в сфере поставок в Украину энергоносителей.

Весь этот комплекс подковерных конфликтов в нужном контексте будет подавать сеть Телеграм-каналов, которые ориентируются в своем творчестве на российские образцы, такие как очень популярный за поребриком "Незыгарь". Технология простая и в тоже время довольно эффективная. Российская политика подается тем, кто ею интересуется, через так называемую "войну между башнями Кремля". "Вброс" из кулуаров, где кое-что правда, а кое-что является вымыслом, создает эффект Realpolitik. Сейчас перед нами, кажется, разыгрывают спектакль про две конфликтующие группы влияния на Банковой - Андрея Богдана и Андрея Ермака. Насколько они между собой конфликтуют и конфликтуют ли вообще, а не разделили сферы влияния, в этой технологии, на самом деле, не важно. Важно другое - при удобном случае можно отвлекать внимание от действительно насущных вещей, концентрируя общество на якобы разборках между двумя Андреями за доступ к главному "телу" государства.