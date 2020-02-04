Коснется всех. Какие налоги придумали в Раде для металлургов, айтишников и табачников

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Парламент принял множество налоговых изменений в рамках всего лишь одного законопроекта. Что изменится в налогообложении многих отраслей.

16 января Верховная Рада приняла в целом законопроекты №1209-1 и №1210 (первое чтение они прошли еще 3 декабря). За №1209-1 проголосовали 256 народных депутата, за №1210 - 283. Оба документа формально посвящены совершенствованию администрирования налогов и устранению отдельных несогласованностей в налоговом законодательстве.

Пресс-служба Министерства финансов поспешила заявить, что введение новых стандартов будет способствовать соблюдению принципа справедливости налогообложения и повысит имиджевый уровень Украины в международных отношениях. Отмечается, что в части администрирования налогов вводится принцип виновной ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения; определяются требования к правильности решения контролирующих органов о наложении штрафов; закрепляется перечень налоговых правонарушений контролирующих органов и материальная ответственность органа за неправомерные действия его должностных лиц и т. п.

Противники документа №1210 называли его не иначе как "законопроект о налоговом терроре". "Знаете, как угробить экономику одним законопроектом? Собрать все пожелания Минфина, налоговиков с огромным количеством технических правок в один документ - со сравнительной таблицей на 580 страниц - и включить турборежим", - так описывал стратегию авторов законопроекта директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

По его прогнозам, теперь Украину ожидает потеря 1% ВВП (в том числе сокращение производства из-за повышения ренты на добычу газа и руды, а также внедрения BEPS), сворачивание работы ІТ-компаний в Украине (из-за норм о двойном налогообложении и 18% налога на прибыль за рубежом).

В свою очередь, народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина на своей странице в Facebook заявила, что закон №1210 стал одним из самых неудачных за последние восемь лет: "Во время работы над законопроектом в профильном комитете было учтено немало правок, но глобальные правки, которые бы упредили удар по бизнесу, были отклонены".

Все основные нововведения пришлись на законопроект №1210, который в итоге оказался очень большим по размеру. Некоторые депутаты даже предлагали не принимать его целиком, а раздробить на несколько частей, что позволило бы лучше разобраться и проанализировать все изложенные там инициативы. Но решили все же так не делать.

В результате в один документ свели все: от трансфертного ценообразования и норм международной программы по борьбе с отмыванием доходов BEPS до НДС на масличные культуры, лимитов для ФОПов и акцизов на сигареты. Соответственно, предложенные депутатами поправки исчислялись тысячами. Как признал депутат Алексей Гончаренко, "утром выдали по тысяче страниц правок на ознакомление, очевидно, что никто не сможет нормально все это прочитать за пару часов".

Взыскание недоимки

А согласно законопроекту №1209-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" будут внесены изменения, в частности, в закон о ЕСВ. Например, в части уточнения порядка направления требования об уплате недоимки по единому взносу, изменения размера штрафных санкций за нарушение требований, предусмотренных законом о ЕСВ. Также будет более точно определен механизм администрирования и механизм обжалования решений по доначислению по ЕСВ.

Налоговые инновации

Стоит сказать, что одно только перечисление нововведений оставляет тягостное впечатление. Заниматься бизнесом в Украине после принятия закона №1210 станет намного сложнее. Резко, до четырех раз, возрастают штрафы за нарушение налогового законодательства. При этом сами налоговики не несут практически никакой ответственности за неправомерно начисленные платежи и штрафы. Также расширяются права налоговых органов. Они, в частности, могут "корректировать" финансовый результат компании (если посчитают его заниженным) для повышения налоговых начислений.

Увеличиваются налоговые начисления для экспортеров, а местные органы власти лишаются права ежегодно пересматривать ставки местных налогов и сборов. Отменяются льготы по плате за землю и налогу на недвижимость на территории населенных пунктов на линии соприкосновения. Для плательщиков первой-третьей групп единого налога отменяется освобождение от уплаты земельного налога в случае, если они ведут деятельность по предоставлению земли или размещенной на ней недвижимости в аренду.

Наконец, внедряется трехуровневая структура документации для международных компаний и концепция их налогооблагаемой прибыли на уровне контролирующих лиц.

Простор для ФОПов

Очень значительные изменения для физических лиц-предпринимателей (ФОП). Для ФОПов первой группы годовой лимит повысили с 300 тыс. до 1 млн грн, для второй - с 1,5 млн до 5 млн грн, третьей - с 5 млн до 7 млн грн. Речь идет о годовых ограничениях предельного дохода для каждой из трех групп физлиц-предпринимателей, в рамках которого они смогут сохранить сниженные налоговые ставки.

Эту правку внесла депутат фракции "Голос" Галина Васильченко. По ее словам, прежние лимиты принимались еще в 2014-2015 гг. при минималке в 1,7 тыс. грн. А сейчас, когда она выросла до 4,7 тыс., "мы можем понимать, во сколько раз нужно было повышать лимиты", - говорит Васильченко.

Кстати, о повышении лимитов для физлиц-предпринимателей сначала заговорили во власти (депутат-"слуга" Роксолана Пидласа подала отдельный законопроект) после принятия нашумевших законов №128-IX и №129-IX, согласно которым в текущем году значительно ужесточатся условия работы для ФОПов: почти всеобщая фискализация расчетов и усиление штрафных санкций за нарушение порядка расчетных операций вплоть до компенсации покупателю 100% стоимости товара (так называемый кэшбек). Законопроекты, которые мы рассматриваем в этой статье, никак не послабляют указанные нормы.

Что там с офшорами

Украина стремится максимально соответствовать международным финансовым нормам, поэтому одним из самых заметных нововведений стала имплементация положений плана действий BEPS (план действий против размывания налоговой базы и вывода доходов из-под налогообложения). Соответственно, принятым документом вводится, во-первых, концепция налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний на уровне контролирующего лица.

Во-вторых, трехуровневая структура документации для международных групп компаний, которая включает в себя документацию по трансфертному ценообразованию (локальный файл), глобальную документацию (мастер-файл) и отчет в разрезе стран (country-by-country reporting).

В-третьих, концепция налогообложения приравненных к дивидендам платежей, предусматривающая корректировку по методологии и процедурам для контроля за трансфертным ценообразованием (при операциях с нерезидентами).

В-четвертых, имплементируются положения 8-10 шагов плана BEPS по контролю за распределением функций, рисков и нематериальных активов внутри группы компаний.

И наконец, в-пятых, определяется порядок так называемой процедуры взаимного согласования.

Проще говоря, усложнить вывод средств в офшоры должен усложниться.

Рента на полезные ископаемые

Одним из самых обсуждаемых в индустриальном сообществе Украины положений законопроекта №1210 было заметное повышение рентной платы для различных видов полезных ископаемых. В частности, предполагалось в несколько раз повысить ренту на добычу железной руды.

Первоначальной версией законопроекта №1210, которая появилась еще в сентябре, предполагалось не только повысить указанную ренту с 8,8 до 10%, но и установить минимальный порог рентабельности на уровне 150% от учетной ставки НБУ. Также предлагалось в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в том числе концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием железа 62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием железа 16-30%.

Но, как оказалось при критическом разборе такого подхода, брать ренту не с добытой руды, а с обогащенной - такого нет нигде в мире. Все это, по подсчетам металлургов, означало рост тарифов в четыре-пять раз. Участники рынка буквально завалили профильный комитет ВР письмами с предупреждениями о том, что предлагаемые изменения могут обвалить ведущие по налоговым поступлениям отрасли экономики и спровоцировать катастрофические последствия.

"Наши затраты из-за повышения в четыре-пять раз тарифов возрастут не менее чем на 8,5 млрд грн в год... Мы подсчитали, что если государство получит дополнительно 8,5 млрд грн от ренты, то потеряет около 11,5 млрд налога на прибыль от этих же предприятий", - заявлял глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький. - Поскольку как минимум на 20% будут сокращены объемы производства, мы потеряем значительную часть экспорта - Китай полностью, страны ЕС частично. Возможно, рентабельным останется лишь внутренний рынок за счет более дешевой доставки, но и это маловероятно".

В результате повышение оказалось не таким значимым, как хотели авторы проекта. Хотя рента на железную руду выросла с 8 до 11-12% в зависимости от цен на нее. По верхней планке ренту будут считать, если средняя стоимость железной руды по индексу IODEX 58% FE CFR China будет $70 и более, а если ниже - рента составит 11%. Но главное - документ в качестве базы для налогообложения рассматривает только руду, а не весь объем производства ГОКов. Благодаря этому удалось избежать роста тарифов в несколько раз - они вырастут в среднем на 50%, что более приемлемо для отрасли.

И ставки рентной платы на добычу газа из новых скважин также повышены, несмотря на активные протесты Ассоциации газодобывающих компаний Украины.

Дорогой табак

Законопроект предполагал резкое повышение табачного акциза - примерно в 2,5 раза, а также штрафы за нарушение при регистрации налоговых накладных, налогообложение финансового результата работы предприятий. Понятно, что против выступали производители табачной продукции: они заявляли, что при возросшей цене на сигареты население перестанет покупать легальный продукт. Он будет слишком дорогой, и деньги курильщиков уйдут в тень, к производителям контрафакта или контрабандной продукции.

Директор по внешним связям "Филип Моррис Украина" Наталия Бондаренко заявляла, что объем нелегального рынка может достичь 27 млрд сигарет, составив около 59% легального. У белых производителей значительно упадут объемы продаж, а государство не получит ожидаемых поступлений от акцизного налога.

В результате повышение акцизов на сигареты будет, но не такое большое, как планировалось, а до 22,7 грн за тыс. штук. По подсчетам экспертов, средняя пачка сигарет подорожает как минимум на 1,5 грн.

Налоги для IT

Налоговая получила право начислять IT-компаниям 18%-ный налог на прибыль, полученную за рубежом (то есть от заграничных заказчиков). Из-за этого Украина рискует потерять статус страны, в которой выгодно вести аутсорсинговый IT-бизнес, то есть писать программный код для зарубежных компаний.

Без "соевых правок"

Законопроект №1210, помимо всего прочего, отменил так называемые "соевые правки", которые довольно сильно влияли на аграрный бизнес. Напомним, что 7 декабря 2017 г. Рада приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" (№6776-д), которым была предусмотрена отмена бюджетного возмещения НДС при экспорте масличных культур: сои, рапса и подсолнечника.

21 декабря 2017-го парламент уточнил собственное решение: было предусмотрено освобождение от НДС операций по экспорту соевых бобов на период с 1 сентября 2018 г. до 31 декабря 2021 г., семян рапса - с 1 января 2020 г. до 31 декабря 2021 г.

Однако следствием первого из решений все равно стало уменьшение посевных площадей под сою и падение цен.

И вот теперь "соевые правки" отменены, бюджетное возмещение НДС возвращено. К этому, кстати, призывал Владимир Зеленский после общения с аграриями в Киевской области в декабре 2019 г. По словам фермеров, "соевые правки" лоббировал бывший народный депутат Виталий Хомутынник. В результате их принятия производители стали бы терять 20-25% с каждой тонны произведенной продукции.