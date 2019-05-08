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Кабмин назначил главой Налоговой службы замминистра финансов Верланова
Кабинет Министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы.
Соответствующее решение принято на заседании в среду, передают Українськi Новини.
Верланов получил высшее образование во Львовском национальном университете имени Ивана Франко: в 2003 году окончил юридический факультет по специальности "Правоведение" и получил квалификацию магистра права; в 2008 году он получил научную степень кандидата юридических наук по специальности "Теория и история государства и права; история политических и правовых учений".
После завершения учебы работал юрисконсультом ряда предприятий во Львовской области.
В ноябре 2008 года начал работать на должности юриста в одной из компаний "Большой четверки" - PwC, где проработал до июня 2015 года.
С июля 2015 года до июля 2018 года занимал должность партнера в ведущей юридической фирме Sayenko Kharenko.
В 2015-2017 годах был сопредседателем юридического правового комитета Американской торговой палаты в Украине.
С 2016 года является членом Общественного совета добропорядочности, Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
В министерство он был назначен в июле 2018 года.
На должности заместителя министра финансов Верланов занимается налоговой и таможенной политикой, реформой Государственной фискальной службы и таможенной службы, финансовыми расследованиями.
Как сообщали Українськi Новини, 23 апреля Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Верланова председателем Государственной налоговой службы.
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Обещания политиков снизить налоговый пресс в два раза - необоснованны. Об этом заявил в интервью Радио Свобода заместитель министра финансов Сергей Верланов.
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