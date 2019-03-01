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В Минфине оценили возможность снижения налогового давления
13:39 01.03.2019 |
Обещания политиков снизить налоговый пресс в два раза - необоснованны. Об этом заявил в интервью Радио Свобода заместитель министра финансов Сергей Верланов.
Чиновник подчеркнул, что в Украине налоговая нагрузка в целом меньше, чем средний показатель в мире. "Уровень налоговой нагрузки во Франции - 50%, в Украине - 27,7%, среднемировой показатель среди стран, которые сдают свою отчетность, - 30-32%", - добавил он.
"Поэтому просто взять и снизить налоги в два раза - не реалистичный сценарий в нашей стране", - подчеркнул Верланов.
Он отметил, что реалистичный сценарий - это разговор о снижении налогового давления по определенным вещам, например по налогу с доходов физических лиц и одновременное расширение базы налогообложения.
"Однако не могу отрицать, что существуют у нас определенные перекосы: есть бизнес и граждане, которые платят налоги, а есть - которые не платят. Поэтому средняя температура по палате выходит якобы и хорошая. Я не защищаюсь цифрой 27,7%. Она формируется не из того, что у нас все платят низкие налоги, а за счет того, что у нас есть микс того, кто платит и не платит", - добавил Верланов.
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